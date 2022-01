Δύο σημεία και ένα γρήγορο γκολ στη Σούπερ Λιγκ Interwetten

Αγωνιστική που έρχεται σφήνα στα προημιτελικά του Κυπέλλου, με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, αλλά και Ολυμπιακό, Παναιτωλικό να κοιτάζουν και προς τα εκεί. Βαρύ πρόγραμμα για τον Απόλλωνα, πρόβλημα στο γκολ Αρης και Ιωνικός.

Σάββατο 22 Ιανουαρίου

ΟΦΗ Η Ν Ι Η Η ΦΟΡΜΑ % 32% 17:15 Παναιτωλικός Ν Ν Η Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 80% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα ΟΦΗ δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 2 ήττες

στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 2 ήττες 3 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα ΟΦΗ στην έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Στα τελευταία 4 μεταξύ τους παιχνίδια σκόραραν και οι δύο ομάδες

Σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια ΟΦΗ-Παναιτωλικός δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα ΟΦΗ μετράει 6 νίκες και 0 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Παναιτωλικός

απέναντι στην ομάδα Παναιτωλικός Σε 20 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 10 over 2.5 γκολ, 10 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 12 παιχνίδια

Σπουδαία εβδομάδα για τον Παναιτωλικό, πρώτα κέρδισε την ΑΕΚ εκτός έδρας στο πρωτάθλημα και μετά με το ίδιο σκορ (2-1) επιβλήθηκε μεσοβδόμαδα του Ολυμπιακού για το Κύπελλο. Τρίτο δύσκολο ματς μέσα σε μια εβδομάδα, δεύτερο στο διάστημα αυτό μακριά από την έδρα του. Πρόγραμμα που δίνει ερέθισμα να κοιτάξει κάποιος την κόντρα της ομάδας του Αναστασίου. Ο ΟΦΗ είχε ολόκληρη εβδομάδα να προετοιμαστεί για το παιχνίδι, ενώ η ήττα με 3-0 στην Τούμπα μπορεί να φαίνεται στα χαρτιά βαριά, αλλά δεν ήταν κακή η εμφάνιση των Κρητικών. Ο άσος στο 2.02 από τη Stoiximan.gr.

Ιωνικός Η Η Η Η Η ΦΟΡΜΑ % 0% 19:30 Παναθηναϊκός Ν Ι Η Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 61% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Παναθηναϊκός δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 3 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 1 ισοπαλία και 2 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια Ιωνικός-Παναθηναϊκός δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Ιωνικός μετράει 2 νίκες και 7 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Παναθηναϊκός

απέναντι στην ομάδα Παναθηναϊκός Σε 29 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 16 over 2.5 γκολ, 13 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 13 παιχνίδια

Πρώτα η καλή παρουσία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (0-0) και μετά το άνετο 4-0 στο Κύπελλο επί της Καρδίτσας, όπου έβγαλε και παίκτες από τη β’ γραμμή, έφτιαξαν ξανά την ψυχολογία στους «πράσινους». Το ποδόσφαιρο που παίζει είναι καλό και βρίσκει επιθετικά λύσεις από πολλούς ποδοσφαιριστές. Στοιχεία που βοηθούν για να κοιτάξει κανείς προς το 1.90 της Interwetten στο διπλό. Ο Ιωνικός δεν διανύει τις καλύτερες ημέρες στη σεζόν, έχοντας συμπληρώσει πέντε ήττες χωρίς να σκοράρει σε πρωτάθλημα και Κύπελλο με τον Σπανό να παραδέχεται την προβληματική κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα του.

Κυριακή 23 Ιανουαρίου

Άρης Ι Η Ν Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 58% 15:00 Λαμία Ν Η Ν Η Ι ΦΟΡΜΑ % 52% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Άρης είναι αήττητη στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια Άρης-Λαμία δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Άρης μετράει 2 νίκες και 0 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Λαμία

απέναντι στην ομάδα Λαμία Σε 9 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 3 over 2.5 γκολ, 6 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 3 παιχνίδια

*Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν Πέμπτη βράδυ για το Κύπελλο στο ίδιο γήπεδο σε ματς που έληξε χωρίς σκορ. Η ρεβάνς στη Λαμία την ερχόμενη εβδομάδα.

Προβληματισμός και γκρίνια στον Αρη για το γεγονός πως η ομάδα έχει χάσει εντελώς την επαφή με την αντίπαλη εστία. Και αυτό δεν συμβαίνει σε ματς θεωρητικά δύσκολα, αλλά σε παιχνίδια βατά, που θα έπρεπε να δημιουργεί και να σκοράρει με συχνότητα. Κορυφή του παγοβουνου φυσικά τα δύο σερί 0-0, πρώτα στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα και μετά αυτό της Πέμπτης με τη Λαμία στο Κύπελλο. Παρουσία Καρυπίδη η προπόνηση της Παρασκευής, με στόχο την ανύψωση του ηθικού της ομάδας.

Περιμένουμε από τους «κίτρινους» να ψάξουν με ακόμη μεγαλύτερη επιθυμία το γκολ, ίσως ρισκάροντας και περισσότερα κενά στην άμυνα. Η Λαμία δεν είναι στις ομάδες που φημίζονται για τις αμυντικές επιδόσεις, αλλά επιθετικά βγάζει αυτοματισμούς. Κόντρα στη ροή των γεγονότων, κρατάμε το over 0,5 έως το 36:00, σε τιμή 1.88 στη Stoiximan.gr.

Ατρόμητος Αθηνών Ι Η Η Η Ν ΦΟΡΜΑ % 28% 17:15 ΑΕΚ Ι Η Ν Ι Η ΦΟΡΜΑ % 41% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα ΑΕΚ είναι αήττητη στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες

στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες 5 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα ΑΕΚ μακρία από την έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 22 συνεχόμενα παιχνίδια Ατρόμητος Αθηνών-ΑΕΚ δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Ατρόμητος Αθηνών μετράει 5 νίκες και 7 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα ΑΕΚ

απέναντι στην ομάδα ΑΕΚ Σε 32 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 10 over 2.5 γκολ, 22 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 9 παιχνίδια

Eντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό και στη συνέχεια το 0-0 του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η ΑΕΚ των τελευταίων εβδομάδων δείχνει να έχει χάσει την καλή επαφή με το γκολ, που είχε στα πρώτα παιχνίδια με τον Γιαννίκη στον πάγκο της. Αμυντικά τα θετικά λόγια είναι ευκολότερα, καθώς στα τελευταία πέντε επίσημα εκτός έδρας έχει δει την εστία της να παραβιάζεται μόλις μία φορά. Ο Ατρόμητος έφυγε με πόντο από τα Γιάννενα στο ντεμπούτο του Κόουλμαν, με τον νέο προπονητή να είναι αμυντικής φιλοσοφίας.

Και η παράδοση δείχνει προς σφικτό παιχνίδι, με εννέα σερί under στα μεταξύ τους στο Περιστέρι και επτά από αυτά στο όριο του 0-1 γκολ. Είναι προφανώς σωστό το under να προσφέρεται ως αουτσάιντερ. Ειδικά όταν για την Ενωση ακολουθεί η ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ, έτσι δύσκολα θα ανεβάσει πολύ τις στροφές στο συγκεκριμένο. To under στο 1.77 απο τη Fonbet.

Βόλος Ν Η Ν Ι Ι ΦΟΡΜΑ % 61% 17:15 ΠΑΟΚ Ι Ν Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 88% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Βόλος είναι αήττητη στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 1 ισοπαλία ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Αμφότεροι με μεσοβδόμαδα παιχνίδια. Ο Βόλος 1-0 τον Απόλλωνα για το πρωτάθλημα, με τον Φαν Βεερτ να σκοράρει ξανά. Ο ΠΑΟΚ 0-0 με την ΑΕΚ στο Κύπελλο και μια σημαντική ρεβάνς μπροστά του την προσεχή Τετάρτη.

Ο Βόλος μετρά τρία under στα τέσσερα τελευταία επίσημα και ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεχτεί γκολ στα τρία ματς που έδωσε το 2022. Τα γεγονότα αυτά έχουν ανεβάσει την απόδοση του over, που παίζει στο 1.80 στη Vistabet. Το κρατάμε, γιατί οι Βολιώτες εξακολουθούν να έχουν εύθραυστη άμυνα, ενώ η ομάδα του Λουτσέσκου έχει τον τρόπο να φτιάχνει φάσεις και στη συγκεκριμένη άμυνα μπορεί να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα. Σε παρόμοια τιμή με το over 2,5 στον αγώνα, συναντάμε και το over 1,5 τέρματα για τον ΠΑΟΚ.

Ολυμπιακός Η Ι Ι Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 55% 19:30 ΠΑΣ Γιάννενα Ι Ι Ν Η Η ΦΟΡΜΑ % 43% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Ολυμπιακός είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες 3 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα Ολυμπιακός στην έδρα της

για την ομάδα Ολυμπιακός στην έδρα της Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 3 αγώνων με No Goal εντός έδρας

εντός έδρας 3 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα μακρία από την έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Ολυμπιακός μετράει 13 νίκες και 0 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα

απέναντι στην ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα Σε 31 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 19 over 2.5 γκολ, 12 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 15 παιχνίδια

«Περνάμε μια δύσκολη φάση και τα αποτελέσματά μας δεν είναι καλά», όταν το λέει ο ίδιος ο Μάρτινς, αντιλαμβάνεστε τη βαρύτητα που έχει για τον Ολυμπιακό. Μετά τα 0-0 με Απόλλων Σμύρνης και Παναθηναϊκό, ακολούθησε η ήττα με 2-1 από τον Παναιτωλικό στο πρώτο ματς του Κυπέλλου, με τους ερυθρόλευκους να κάνουν τη χειρότερη είσοδο σε ημερολογιακή χρονιά από το 1971 και μετά. Αντιλαμβάνεστε πως με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί κάποιος να ακουμπήσει το 1.30 του άσου. Από την άλλη, η απουσία του εκρηκτικού Περέα στην επίθεση του ΠΑΣ μας στερεί τη δυνατότητα να βάλουμε στην κουβέντα επιχειρήματα για κόντρα του άσου. Ειδικά όταν οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν με τον τρίτο τερματοφύλακα, Αθανασίου, των μηδέν φετινών συμμετοχών στο πρωτάθλημα, λόγω των απουσιών του Λοντίκιν και του Σούλη.

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου

Αστέρας Τρίπολης Ν Ν Η Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 72% 19:30 Απόλλων Σμύρνης Η Ι Η Ι Η ΦΟΡΜΑ % 20% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Αστέρας Τρίπολης είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες και 1 ισοπαλία

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες και 1 ισοπαλία 4 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα Αστέρας Τρίπολης στην έδρα της

για την ομάδα Αστέρας Τρίπολης στην έδρα της Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 4 αγώνων με No Goal εντός έδρας

εντός έδρας Η ομάδα Απόλλων Σμύρνης δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 5 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 4/4 Under 2.5 γκολ τα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια

τα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια Στα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σκόραρε μόνο η μια από τις δύο ομάδες

H γηπεδούχος ομάδα Αστέρας Τρίπολης μετράει 5 νίκες και 0 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Απόλλων Σμύρνης

απέναντι στην ομάδα Απόλλων Σμύρνης Σε 12 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 5 over 2.5 γκολ, 7 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 5 παιχνίδια

Τρίτο σερί εντός έδρας για τον Αστέρα, που έχει μαζέψει εννέα βαθμούς στα τρία πιο πρόσφατα στην Τρίπολη. Με το ίδιο σκορ, 1-0, οι νίκες του επί Παναιτωλικού, ΟΦΗ και Βόλου στο διάστημα αυτό, δείχνουν πως έχει βρει τον τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει. Ο Απόλλων λόγω των προβλημάτων με covid στα τέλη του 2021 έχει μαζέψει πολλά παιχνίδια, σε ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα βαρύ. Αυτό θα είναι το τέταρτο ματς που δίνει από τις 12 Ιανουαρίου και μετά, δίχως να έχει καταφέρει να σκοράρει στα τρία προηγούμενα. Οσο και αν ο Γκρότε θέλει να φέρει μια πιο επιθετική νοοτροπία στην ομάδα, δεν έχει τον χρόνο να δουλέψει μέσα από τις προπονήσεις, με τη βαθμολογική θέση της ομάδας να… πιέζει και ψυχολογικά. Νορμάλ ο άσος στο 1.55, ίσως ήρθε η ώρα να βάλει over 1,5 γκολ ο Αστέρας στο 1.85 από την Novibet .

BetMarket Επιλογές

Ημ/νία Παιχνίδι Σημείο Μονάδες Εταιρία 22/01, 17:15 OΦΗ-Παναιτωλικός 1 22/01, 19:30 Ιωνικός-Παναθηναϊκός 2 23/01, 15:00 Αρης-Λαμία Over 0.5 έως 36:00 @1.88 3 Kάβα Πρωταθλήματος +11.91 ROI 112.9%

