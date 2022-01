«Καθρέφτης» το ματς στο Τρεβίζο

Καλησπέρα φίλοι μου. Ελπίζω να είστε όλοι υγιείς. Το νικηφόρο σερί που κρατούσε η στήλη μας 4-5 μέρες σταμάτησε χθες, με την αναμέτρηση της Ζενίτ με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Οι γηπεδούχοι, παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισαν με τον κορονοϊό έδειξαν εξαιρετικό πρόσωπο και με το δίδυμο Λόιντ – Μπαρόν να κάνει «παπάδες» επικράτησε εύκολα με 81-68. Η μόνη μας επιλογή που ήταν κοντά ήταν το match combo που χάθηκε για 4 πόντους του Σενγκέλια, που δεν αγωνίστηκε στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Πάμε στα σημερινά, που έχω κρατήσει επιλογές από το Basketball Champions League και τον δεύτερο αγώνα του Λαυρίου.

Προγνωστικά μπάσκετ Basketball Champions League

Παρακάτω εκτιμήσεις, αναλύσεις και προγνωστικά για τα σημερινά παιχνίδια από τo BCL

18/1 19:30, Λαύριο – Τρεβίζο

Σπουδαίο παιχνίδι διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με το Λαύριο να υποδέχεται την Τρεβίζο στον δεύτερο αγώνα της σειρά για την πρόκριση στους «16» του Basketball Champions League. Οι Ιταλοί, που έχουν πλεονέκτημα έδρας, έκαναν το 1-0 στην σειρά, επικρατώντας στο πρώτο παιχνίδι με 87-72, πιο δύσκολα όμως απ’ ότι δείχνει το τελικό σκορ.

Το Λαύριο δεν είχε παιχνίδι το Σαββατοκύριακο, οπότε και είχε αρκετό χρόνο για να προετοιμαστεί. Δεν έχει απουσίες και προσπαθεί να βρει ρυθμό στην μετά – Κάρτερ εποχή. Ο Αμερικανός ήταν το Α και το Ω για την ομάδα του και η απουσία του έχει επηρεάσει τους πάντες.

Η Τρεβίζο από την άλλη, δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετικό φεγγάρι. Ηττήθηκε μεν από την Βίρτους, σε ένα παιχνίδι που εξ’ ορισμού ήταν πολύ απαιτητικό. Εκτός παραμένει ο Σοκολόφσκι για τους Ιταλούς ενώ αμφίβολος είναι και ο Σιμς, παίκτης αρκετά ποιοτικός.

Η πρώτη μου επιλογή για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι ένα combo. Να μην ηττηθεί το Λαύριο με περισσότερους από 8 πόντους και να σημειωθούν στο παιχνίδι τουλάχιστον 145 πόντοι. Αυτό πληρώνει στο 1,75. Οι φιλοξενούμενοι, αν δεν έχουν τον Σιμς, που μοιάζει εξαιρετικά απίθανο, χάνουν πολύ σε σκοράρισμα και ριμπάουντ και θεωρώ πως το Λαύριο μπορεί να είναι ακόμα πιο πολύ ανταγωνιστικό.

Οι επόμενες επιλογές μου θα είναι ειδικά παικτών. Οι πρώτες δύο, αφορούν τον Ντουέιν Ράσελ που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό των Ιταλών. Στο πρώτο παιχνίδι αγωνίστηκε περίπου 32′ και είχε 18 πόντους και 8 ασίστ. Περιμένω ίδιο χρόνο συμμετοχής και ανάλογη επίδοση, μιας και είναι παίκτης ανωτέρου επιπέδου. Το over 13,5 πόντοι στο 1,70 και το over 5,5 στις ασίστ στο 2,15 θα είναι οι δύο επιλογές μου που αφορούν τον Αμερικανό.

Με την απουσία του Σοκολόφσκι, χρόνο συμμετοχής και σουτ παίρνει ο Τόμας Ντίμσα. Στο πρώτο παιχνίδι είχε σε 34′ 19 πόντους. Το line του βρίσκεται στους 14,5. Μπορεί με την ποιότητα του να τους ξεπεράσει. Έχει την εμπιστοσύνη της ομάδας αλλά και του προπονητή του. Όσον αφορά τον Σίμς και την… απουσία του, θεωρώ πως είναι value bet το over 8,5 πόντοι του Τζόουνς. Θα δει τα λεπτά του στο παρκέ να τριπλασιάζονται, ενώ είναι αρκετά χαρισματικός στην επίθεση. Μπορεί να το επιβεβαιώσει το line του.

Τέλος, θα κλείσω με έναν παίκτη του Λαυρίου. Νέα μεταγραφή. Στο ντεμπούτο του στην Ιταλία σημείωσε 17 πόντους σε 27′. Είναι ο αντί Κάρτερ. Ο λόγος για τον Κόρι Σάντερς που το line του βρίσκεται στους 12,5 πόντους στο 1,75.

Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, οι δύο ομάδες έβαλαν μαζί 20 τρίποντα. 12 οι Ιταλοί, 8 η ελληνική ομάδα. Αμφότερες και κυρίως η Τρεβίζο ποντάρει πολλά στο παιχνίδι της έξω από τα 6,75. Το να σημειώσει η Τρεβίζο 11 τρίποντα, το Λαύριο 8 και να μπουν συνολικά 19 τρίποντα πληρώνει στο 3.05. Καλή επιλογή, που αξίζει με βάση την απόδοση της ένα bet.

To παιχνίδι μου (Stoiximan.gr)

18/1 19:30, Λαύριο – Τρεβίζο 1 +8,5 & over 144,5 1,75 με 30 μονάδες

18/1 19:30, Λαύριο – Τρεβίζο Ντίμσα over 14,5 1,70 με 25 μονάδες

18/1 19:30, Λαύριο – Τρεβίζο Ράσελ over 13,5 1,70 με 20 μονάδες

18/1 19:30, Λαύριο – Τρεβίζο Σάντερς over 12,5 πόντοι 1,75 με 20 μονάδες

18/1 19:30, Λαύριο – Τρεβίζο Ράσελ over 5,5 ασίστ 2,15 με 15 μονάδες

18/1 19:30, Λαύριο – Τρεβίζο Λαύριο over 8,5 εύστοχα τρίποντα, Τρεβίζο over 10,5 εύστοχα τρίποντα, over 18,5 τρίποντα συνολικά 3,05 με 20 μονάδες

18/1 19:30, Λαύριο – Τρεβίζο Τζόουνς over 8,5 2.00 με 20 μονάδες

Επισκεφτείτε καθημερινά το Betmarket.gr για να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις με τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, να δείτε τα προγνωστικά των tipster μας, τις πτώσεις των αποδόσεων αλλά και την ενδιαφέρουσα θεματολογία γύρω από το στοίχημα που δεν θα βρείτε αλλού.