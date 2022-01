Κοπα Αφρικα: Ημέρα των φαβορί

Τρία από τα τέσσερα παιχνίδια του σημερινού προγράμματος έχουν φαβορί σε τιμές κάτω του 1.50. Βγάζουν όμως ενδιαφέρουσες επιλογές στις ειδικές αγορές.

Γκάμπια Ν Η Η Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 58% 15:00 Μαλί Ν Ν Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 100% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Γκάμπια είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες Η ομάδα Μαλί είναι αήττητη στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 1 ισοπαλία

στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 1 ισοπαλία Οι φιλοξενούμενοι μετρoυν σερί 5 αγώνων με No Goal εκτός έδρας ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Θετική πρεμιέρα και για τους δύο, το Μάλι κέρδισε 1-0 την Τυνησία σε ένα ματς που έγινε Viral λόγω της λήξης από τον διαιτητή πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών . Ο Σεν Φιέ, ένας από τους πιο έμπειρους και οργανωτικούς ποδοσφαιρανθρώπους στο Αφρικανικό ποδόσφαιρο, είναι στον πάγκο της Γκάμπια και την οδήγησε στο 1-0 επί της Μαυριτανίας. Εδειξε σωστή νοοτροπία η Γκάμπια και κατάφερε να δημιουργήσει δομημένες επιθέσεις, ως ρόστερ όμως υπολείπεται σε ποιότητα της σημερινής αντιπάλου, με το διπλό να μοιάζει σωστό στο 1.75.

Τυνησία Η Ν Η Ι Ν ΦΟΡΜΑ % 47% 18:00 Μαυριτανία Η Ι Ι Η Ι ΦΟΡΜΑ % 29% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Μαυριτανία δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 4 ήττες

στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 4 ήττες Οι φιλοξενούμενοι μετρoυν σερί 3 αγώνων με No Goal εκτός έδρας ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Στα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σκόραρε μόνο η μια από τις δύο ομάδες

H γηπεδούχος ομάδα Τυνησία μετράει 3 νίκες και 0 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Μαυριτανία

απέναντι στην ομάδα Μαυριτανία Σε 7 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 3 over 2.5 γκολ, 4 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 2 παιχνίδια

Οι Τυνήσιοι μετά την ήττα από το Μάλι δεν έχουν κανένα περιθώριο για απώλειες. Το ζήτημα είναι πως θα καταφέρουν να συγκεντρωθούν μετά τα όσα συνέβησαν στην πρεμιέρα. Χαμένο πέναλτι στην αρχή, μετά… παρακάλια στον διαιτητή να αρχίσει ξανά το ματς που είχε λήξει στο 85’ και στο τέλος πολλές διαμαρτυρίες για τη νέα λήξη στο 89’. Παράπονα στη διοργανώτρια αρχή, γκρίνια, φωνές, εκνευρισμός και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βρέθηκαν και θετικά κρούσματα σε παίκτες της. Οσο και αν το ρόστερ της είναι μια κλάση ανώτερο από τη Μαυριτανία, οι συνθήκες δεν ευνοούν παιχνίδι στον χαμηλό άσο του 1.40. Μια σκέψη για πέναλτι υπέρ Τυνησίας, στη λογική πως κάτι της χρωστάνε μετά τα όσα τράβηξε την περασμένη αγωνιστική.

H Mαυριτανία είναι μια ομάδα που δοκιμάζει σουτ από μακρινές αποστάσεις, ακόμη και χωρίς οι συνθήκες να το ευνοούν. Χαρακτηριστικό πως μέτρησε 20 τελικές με τη Γκάμπια, εκ των οποίων εστία βρήκαν οι δύο! Η τακτική θα μείνει ίδια, ελπίζοντας να… σημαδεύει τουλάχιστον το τέρμα σήμερα, κρατάμε το over 1,5 σουτ στην εστία στο 1.96.

Ακτή Ελεφαντοστού Ν Η Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 78% 18:00 Σιέρρα Λεόνε Ι Η Ι Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 48% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Ακτή Ελεφαντοστού είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες 5 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Ακτή Ελεφαντοστού στην έδρα της

για την ομάδα Ακτή Ελεφαντοστού στην έδρα της Η ομάδα Σιέρρα Λεόνε είναι αήττητη στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια με 4 ισοπαλίες

στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια με 4 ισοπαλίες Η ομάδα Σιέρρα Λεόνε δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 4 ισοπαλίες και 1 ήττα

στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 4 ισοπαλίες και 1 ήττα 3 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα Σιέρρα Λεόνε μακρία από την έδρα της

για την ομάδα Σιέρρα Λεόνε μακρία από την έδρα της Οι φιλοξενούμενοι μετρoυν σερί 3 αγώνων με No Goal εκτός έδρας ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Το ρόστερ της Ακτής είναι φανταστικό. Στην πρεμιέρα σκόραρε ο Γκραντέλ στο 1-0 επί της Ισημερινής Γουινέα , αλλά έχει ακόμη Αλέρ, Πεπέ, Κορνέ, Ζαχά. Ούτε στην ενδεκάδα δεν χωράνε όλοι. Χαρακτηριστικό πως κανείς σκόρερ δεν πληρώνει κάτω από δύο μονάδες και πέντε πληρώνουν κάτω από τρεις. Δηλαδή δεν υπάρχει το μεγάλο φαβορί, αλλά πολλοί υποψήφιοι να τα καταφέρουν απέναντι στην αδύναμη Σιέρα Λεόνε. Τα «λιοντάρια» κράτησαν στο μηδέν την Αλγερία και η επιτυχία πανηγυρίστηκε με θέρμη σε όλη τη χώρα. Ηρωας ο 22χρονος τερματοφύλακας Μοχάμεντ Καμαρά, που και σήμερα αναμένεται να έχει ένα πολύ δύσκολο έργο.

Στοιχηματικά, η Σιέρα Λεόνε μοιάζει δύσκολο να τα καταφέρει σε δεύτερο σερί τόσο μεγάλο παιχνίδι. Οι «ελέφαντες» κάνουν μια πιεστική άμυνα ψηλά στην αντίπαλη περιοχή και διαθέτουν τρομερές μονάδες για να τελειώσουν φάσεις. Μοιάζει value το 1.80 στο over 1,5 γκολ για τους ίδιους, ενώ μπορούν εύκολα να φτάσουν το ματς μέχρι και το 2.60 του over. Τέλος, αν έπρεπε να διαλέξουμε από τους πολλούς υποψήφιους σκόρερ στην Ακτή, το 2.55 ( Stoiximan.gr) του Αλέ δείχνει το πιο ελκυστικό στο μάτια μας.

Αλγερία Ι Ν Ι Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 78% 21:00 Ισημερινή Γουινέα Η Ι Ν Ι Ν ΦΟΡΜΑ % 56% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Αλγερία είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες Η ομάδα Ισημερινή Γουινέα δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 2 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Στην Αλγερία γκρίνιαξαν για τις κλιματικές συνθήκες και η αλήθεια είναι πως όντως το κλίμα στο Καμερούν δεν ευνοεί τις ομάδες από τη Βόρεια πλευρά της Ηπείρου. Δεν έφταιγε όμως αποκλειστικά αυτό για το 0-0 κόντρα στην αδύναμη Σιέρα Λεόνε. Η ομάδα του Μπελμαντί ήταν πολύ άστοχη, πέφτοντας παράλληλα σε έναν γκολκίπερ που βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα.

Θα το ψάξει ακόμη πιο ζεστά τώρα, η Ισημερινή Γουινέα δεν είναι στα φόβητρα της διοργάνωσης και έχει καλές τύχες να δούμε γκολ πριν το 30Q00, σε τιμή 2.05 στο Pamestoixima.gr.

Ημ/νία Παιχνίδι Σημείο Μονάδες Εταιρία 16/01, 18:00 Tυνησία-Μαυριτανία Over 1,5 σουτ στο τέρμα Μαυριτανία@ 1,96 1 16/01, 18:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Σιέρα Λεόνε Over 1,5 Ακτή@ 1,80 3 16/01, 18:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Σιέρα Λεόνε Αλέ Anytime@ 2.55 1 16/01, 21:00 Αλγερία-Ισημερινή Γουινέα γκολ πριν 30:00@ 2.05 1 Kάβα Διοργάνωσης +1.86 ROI 105.8%

