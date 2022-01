Με φόρα από το ΟΑΚΑ η «ρωσική αρκούδα», στήριξη στην έδρα στον «εμφύλιο»

Καλημέρα φίλοι μου. Ελπίζω να είστε όλοι υγιείς. Με 2/4 επιλογές έκλεισε η χθεσινή μέρα για την στήλη μας, η οποία όμως είχε αρκετό συν στην κάβα, μιας και επιβεβαιώθηκαν τα δύο βασικά μας bet. Η Μπαρτσελόνα, αντέδρασε, έβγαλε χαρακτήρα και με το άστρο του Ρόκας Γιοκουμπάιτις να λάμπει ξανά κέρδισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης με 82-77.

Επιβεβαιώθηκαν όπως προείπα, τα δύο βασικά bet. Αυτό του άσου με τουλάχιστον 3 πόντους σε συνδυασμό με το under 176,5 . Ακόμα πέρασε ο άσος με 4 πόντους για τους Καταλανούς. Στα match combo, για μόλις ένα ριμπάουντ του Μίροτιτς δεν επαληθεύτηκε το 3,25*. Προχωράμε!

*Η στήλη αποσκοπεί στο να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση και να βγάζουν οι αναγνώστες καλύτερα συμπεράσματα. Χαίρομαι διπλά και τριπλά, όταν φίλοι μου στέλνουν ταμεία τους επειδή έχουν επιλέξει τα σημεία της στήλης αλλά με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι το νόημα. Σαν ένας μπουφές. Να έχουν οι αναγνώστες 10 πιάτα μπροστά τους εύγευστα και να αποφασίζουν εκείνοι τι και αν επιθυμούν.

Προγνωστικά μπάσκετ Ευρωλίγκας

Παρακάτω εκτιμήσεις, αναλύσεις και προγνωστικά για τα σημερινά παιχνίδια από την Ευρωλίγκα

14/1 19:00, ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Βιλερμπάν

Προερχόμενη από μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της μέσα στην σεζόν, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας φιλοξενεί την Βιλερμπάν στην Ρωσία. Οι Ρώσοι, διέλυσαν τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ με 98-74 σημειώνοντας 17 τρίποντα με ποσοστό 50%. Ο Ουίλ Κλάιμπερν ακόμα είναι αμφίβολος αλλά με την τόσο μεγάλη ποιότητα της ΤΣΣΚΑ δεν θεωρώ πως είναι και αναγκαίος για να πανηγυρίσει κόντρα στην αρκετά αξιόμαχη, αλλά 2-3 επίπεδα κατώτερη ποιοτικά Βιλερμπάν.

Από την άλλη, οι Γάλλοι έχουν να αγωνιστούν 22 μέρες στην Ευρωλίγκα. Τελευταίο τους παιχνίδι, στις 23 Δεκεμβρίου με την Φενέρμπαχτσε. Διψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχε ανακοινώσει ο γαλλικός σύλλογος που ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον Covid. Όσον αφορά στους τραυματίες και απόντες εκτός αποστολής έμειναν οι Χάουαρντ και Ουεμπανιάμα. Μόνιμα εκτός δράσης παραμένει ο σέντερ Ρέιμαρ Μόργκαν από την αρχή της σεζόν αλλά και ο έμπειρος φόργουορντ Ντέιβιντ Λάιτι.

Η πρώτη μου επιλογή θα είναι ένα combo. Να κερδίσει η ΤΣΣΚΑ με τουλάχιστον 5 πόντους και να μπουν στο παιχνίδι τουλάχιστον 153. Αυτό πληρώνει στο 1,82. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, δεν έχει «κλειδώσει» την οκτάδα και σίγουρα δεν θέλει να γίνει ένα ιστορικό κάζο στην έδρα της. Μάλιστα, η περίοδος που διανύουμε, ίσως να είναι και το καλό φεγγάρι της ΤΣΣΚΑ. Το χάντικαπ το έχω συνδυάσει με το over, μιας και οι δύο δεν παίζουν και την καλύτερη δυνατή άμυνα, ποντάροντας πιο πολύ στα ατού τους επιθετικά.

Η δεύτερη επιλογή μου θα είναι ένα match combo όπως συνηθίζω τον τελευταίο καιρό. Ο Σενγκέλια να σημειώσει 12+ πόντους, ο Γκριγκόνις 8+ πόντους, η ΤΣΣΚΑ να σημειώσει 10 τρίποντα και 81 πόντους. Αυτό πληρώνει στο 4,25 και είναι μία επιλογή που έχει αξία. Όπως είδαμε και στο ΟΑΚΑ, οι Ρώσοι βρίσκοναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Ποντάρουμε να γίνουν τα αυτονόητα, δηλαδή Σενγκέλια κα Γκριγκόνις να παίξουν αυτό που μπορούν και να συνεχίσουν στις πολύ καλές τους εμφανίσεις.

Η τελευταία επιλογή μου, ακριβώς όπως προσφέρεται στην Stoiximan.gr θα είναι ο καθαρός άσος σε συνδυασμό με το οver 160,5 στο 2,12 απόδοση. Ακριβώς για τους λόγους που προανέφερα πριν. Μην ξεχνάμε πως λόγω κρουσμάτων η Βιλερμπάν δεν θα βρίσκεται και στην καλύτερη της φυσική κατάσταση όπως μας έδειξαν όλες οι ομάδες που έπαιξαν. Η ΤΣΣΚΑ θυμίζω, δεν είχε θέματα με κορονοϊό. Από τις λίγες ομάδες που δεν είχαν.

14/1 21:45, Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια

Ισπανικός εμφύλιος στην Μαδρίτη, με την Ρεάλ ν’ αντιμετωπίζει την Μπασκόνια. Πρόκειται για ένα χαρακτηρισμό ντέρμπι ευρωπαϊκό τα τελευταία χρόνια, με δύο από τις καλύτερες ομάδες της Ισπανίας. Οι Μαδριλένοι μέτρησαν 13 κρούσματα κορονοϊού και ήταν από τις ομάδες που το πέρασαν αρκετά βαριά. Ωστόσο, η επιστροφή τους, συνοδεύτηκε από μεγάλο διπλό στην έδρα της Μπανταλόνα δείχνοντας πως βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση παρά την αποχή. Εκτός οι Αλοθέν και Τόμκινς, αλλά και ο Ρούντι Φερνάντεθ (λόγω covid).

H Μπασκόνια από την άλλη ενώ βρήκε αγωνιστικό ρυθμό με… κερασάκι την μεγάλη νίκη της επι της Μπαρτσελόνα, χτυπήθηκε από κορονοϊό και έχει αγωνιστική απραξία 15 μέρες. Ζήτημα πως θα εμφανιστεί σε ένα τόσο δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι, όπως αυτό με την Ρεάλ και μάλιστα εκτός έδρας.

Δύο επιλογές έχω κρατήσει από αυτό το παιχνίδι. Να κερδίσουν οι Μαδριλένοι με τουλάχιστον 4 πόντους και να σημειωθούν 145 πόντοι στο ματς. Αυτό πληρώνει 1,75. Η αγωνιστική απραξία των φιλοξενουμένων και η τρομερή παρουσία της Ρεάλ με την Μπανταλόνα (παρακολούθησα όλο το ματς) με οδηγούν σε αυτό το σημείο με μία επιλογή που θεωρώ πως έχει στοιχηματικά αξία και όλα τα φόντα να επιβεβαιωθεί.

Η δεύτερη επιλογή μου είναι ένα match combo. Να κερδίσει η Ρεάλ, να σημειώσει 81 πόντους, να μπουν 19 τρίποντα στο ματς, να σημειώσει 10 τρίποντα η Ρεάλ και να βάλει 70 πόντους η Μπασκόνια. Όλο αυτό μας βγάζει μία απόδοση στο 3.55. Εξαιρετική επιλογή. Οι Μαδριλένοι είναι αρκετά καλοί από την περίμετρο ενώ τις περισσότερες φορές σε ισπανικούς εμφύλιους κυριαρχεί και το ισπανικό στυλ παιχνιδιού. Πολλές κατοχές, γρήγορες επιθέσεις στο transition.

Το παιχνίδι μου (Stoiximan.gr)

14/1 19:00, ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Βιλερμπάν 1 (-4,5) & over 152,5 1,82 με 37,5 μονάδες

14/1 19:00, ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Βιλερμπάν Σενγκέλια 12+ πόντους, Γκριγκόνις 8+ πόντους, ΤΣΣΚΑ over 9,5 εύστοχα τρίποντα & ΤΣΣΚΑ over 80,5 4,25 με 15 μονάδες

14/1 19:00, ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Βιλερμπάν 1 & over 160,5 2,12 με 27,5 μονάδες

14/1 21:45, Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 1 (-3,5) & over 144,5 1,75 με 40 μονάδες

14/1 21:45, Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια 1 & Ρεάλ over 80,5 & Μπασκόνια over 69,5 & over 18,5 εύστοχα τρίποντα & Ρεάλ over 9,5 εύστοχα τρίποντα 3,55 με 15 μονάδες

