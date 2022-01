Betmarket United: Τα καλύτερα του ΣΚ 8 & 9 Ιανουαρίου

Οι tipsters του BetMarket… συνεδρίασαν και έβγαλαν το σημείο που ξεχωρίζει από κάθε κατηγορία για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Επτά επιλογές σε αποδόσεις από 1.40 μέχρι 3.80.

Το φαβορί

H Ντόβερ παίζει για το ονόρε στη Νασιονάλ της Αγγλίας, όπου μετά από 22 αγωνιστικές έχει μηδέν νίκες και -8 βαθμούς! Βαριά φανέλα και με στόχο την άνοδο η Νοτς Κάουντι, ερχόμενη από τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Το διπλό δεν θα μπορούσε να πληρώνει και περισσότερο.

Ντόβερ-Νοτς Κάουντι 2 (1.40 ) / Interwetten

Ο διπλασιασμός

Το διπλό της Όξφορντ από την League One της Αγγλίας. Η Λίνκολν, αγνοεί τη νίκη εδώ και 7 συναπτούς αγώνες πρωταθλήματος ενώ συνάμα έχει και την χειρότερη εντός έδρας επίδοση στην κατηγορία. Η Όξφορντ εκτός έδρας τα πάει αρκετά καλά ενώ γενικά είναι καλύτερη ομάδα και με σαφώς καλύτερη φόρμα

Λίνκολν-Οξφορντ 2 (2.25) / Bet365

Το fair over

Στην Ιταλική Serie A, η Εμπολι είναι μία από τις ομάδες με τον υψηλότερο μέσο όρο τερμάτων στην κατηγορία (2η στην σχετική λίστα με 3.50 μέσο όρο τερμάτων/αγώνα). Στην επανέναρξη αναδείχτηκε ισόπαλη με 3-3 στην έδρα της Λάτσιο, δείχνοντας ότι η επιθετική της φιλοσοφία παραμένει αναλλοίωτη. Εντός έδρας φέρνει over κατά 90%, ενώ η Σασουόλο έμεινε στο under με την Τζένοα (είχε 28 τελικές) για πρώτη φορά στα 14 τελευταία της παιχνίδια. Με τέτοια στατιστικά, το over στο 1.47 θεωρείται απλά τίμιο.

Εμπολι-Σασουόλο Over (1.47) / Novibet

Το value over

H Μποαβίστα στην έδρα της λατρεύει να επιτίθεται και να παίρνει ρίσκα, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί πάνω από 13 τελικές μέσο όσο ανά παιχνίδι. Αντίπαλος της η Τοντέλα, που δεν μπορεί με τίποτα να κρατήσει το μηδέν και αν δούμε γκολ νωρίς, τότε η πιθανότητα να ακολουθήσει ανοιχτό παιχνίδι, είναι μεγάλη.

Μποαβίστα-Τοντέλα over (2.03) / Betshop

Tο αουτσάιντερ

Στη Λα Λίγκα η Αλαβές υποδέχεται την Μπιλμπάο στην Βάσκικη μονομαχία της αγωνιστικής. Η γηπεδούχος έδειξε καλά στοιχεία απέναντι στην Σοσιεδάδ στο ντεμπούτο του προπονητή Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της και αν ήταν λίγο πιο εύστοχη θα είχε κερδίσει. Η Μπιλμπάο καλείται μέσα σε 7 μέρες να δώσει το τρίτο σερί εκτός έδρας παιχνίδι της, ενώ έχει αρνητική παράδοση στην Βιτόρια αφού αγνοεί την νίκη από το 2003! Ο άσσος αξίζει την προσοχή μας στο 3.80 της Fonbet, της νέας στοιχηματικής στην Ελλάδα με τις εξαιρετικές αποδόσεις.

Aλαβές-Μπιλμπάο 1 (3.80) / Fonbet

Το Λάτιν

Στο Μεξικό η Γουαδαλαχάρα τίθεται αντιμέτωπη με την Μαζατλάν. Η γηπεδούχος ομάδα έχει αρκετές τρύπες στο ρόστερ της και κυρίως στην επίθεση όπου ζορίζεται πολύ να σκοράρει. Η Μαζατλάν δεν έχει να ζηλέψει κάτι σαν σύνολο ενώ έχει εύκολο το γκολ, μπορεί να αποφύγει την ήττα με το Χ2 να προφέρεται στο 1,83.

Γουαδαλαχάρα-Μαζατλάν 1 (2.35) / Pamestoixima.gr

Μπάσκετ

Παιχνίδι για την 17η αγωνιστική της ACB, με την Μπιλμπάο να αντιμετωπίζει την Ανδόρα. Δύο ομάδες, που έχουν το ίδιο ρεκόρ, με πέντε νίκες και εννιά ήττες στο πρωτάθλημα. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί όποια ομάδα κερδίσει θα ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Από δύο σερί νίκες προέρχεται η Μπιλμπάο που έχει ψυχολογία σε αντίθεση με την Ανδόρα που αγνοεί την νίκη στα τελευταία ματς. Η ψυχολογία, η φόρμα και η έδρα μας οδηγούν στον άσο που παίζεται σε απόδοση 1.85 και έχει αξία.

Μπιλμπάο-Ανδόρα 1 (1.85) / Stoiximan.gr

Οι επιλογές μας με βάση την ώρα έναρξης

Ντόβερ-Νοτς Κάουντι 2 (1.40) / Σάββατο 17:00

Λίνκολν-Οξφορντ 2 (2.25) / Σάββατο 17:00

Μπιλμπάο-Ανδόρα 1 (1.85) / Σάββατο 20:15

Mποαβίστα-Τοντέλα Over (2.03) / Σάββατο 22:30

Εμπολι-Σασουόλο Over (2.05) / Κυριακή 13:30

Αλαβές-Μπιλμπάο 1 (3.80) / Κυριακή 19:30

Γουαδαλαχάρα-Μαζατλάν Χ2 (1.90) / Δευτέρα 02:00

