Ψάχνοντας ποιοι θα παίξουν στη Σούπερ Λιγκ Interwetten

Σε μια «κανονική» αγωνιστική ψάχνουμε τι θα παίξουμε, αλλά τώρα όλα περιστρέφονται γύρω από τον ιό. Αναβολή στο ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός, πιθανό να ακολουθήσουν κι άλλα παιχνίδια. Με 1.000 άτομα σε κάθε γήπεδο όσες αναμετρήσεις τελικά διεξαχθούν.

Tρίτη 4 Ιανουαρίου

ΠΑΣ Γιάννενα Η Η Ν Ν Η ΦΟΡΜΑ % 38% 17:15 Ιωνικός Η Η Η Ι Ν ΦΟΡΜΑ % 25% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 4 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα στην έδρα της

για την ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα στην έδρα της Η ομάδα Ιωνικός δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 1 ισοπαλία και 4 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα μετράει 2 νίκες και 1 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Ιωνικός

απέναντι στην ομάδα Ιωνικός Σε 11 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 3 over 2.5 γκολ, 8 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 6 παιχνίδια

Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος μπορεί να γίνει κουβέντα για το 1.80 του άσου στην Interwetten. Φυσικά πρέπει να μετρήσουμε τον αντίκτυπο της διακοπής αλλά και τις εξελίξεις με τα κρούσματα στο στρατόπεδο των ομάδων. Εκεί όπου οι Γιαννιώτες ήταν πιο επηρεασμένοι, με αρκετούς ποδοσφαιριστές να απουσιάζουν από τις προπονήσεις της τελευταίας εβδομάδας. Τουλάχιστον οι περισσότεροι ξεπέρασαν τον ιό και είναι διαθέσιμοι για το σημερινό παιχνίδι.

Αστέρας Τρίπολης Η Ν Ι Η Ν ΦΟΡΜΑ % 48% 19:30 ΟΦΗ Η Ν Ι Η Η ΦΟΡΜΑ % 32% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Αστέρας Τρίπολης είναι αήττητη στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 1 ισοπαλία ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 4/4 Under 2.5 γκολ τα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια

τα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια Στα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σκόραρε μόνο η μια από τις δύο ομάδες

H γηπεδούχος ομάδα Αστέρας Τρίπολης μετράει 5 νίκες και 0 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα ΟΦΗ

απέναντι στην ομάδα ΟΦΗ Σε 19 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 9 over 2.5 γκολ, 10 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 11 παιχνίδια

Ο Αστέρας ανακοίνωσε αριθμό κρουσμάτων (πέντε) αλλά όχι νούμερα. Κρίνοντας από την κίνηση της αγοράς και την πτωτική πορεία του άσου, μάλλον δεν πρόκειται για κάποιον βασικό, αλλά εκκρεμούν τα επαναληπτικά τεστ μέσα στην ημέρα. Από τις ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος και αήττητος εκτός έδρας ο ΟΦΗ, μοιάζει με υπερβολή το να φτάνει το διπλό στο 4.80 (Fonbet, η νέα στοιχηματική που ήρθε στην Ελλάδα και επιβεβαιώνει πως έχει εξαιρετικές αποδόσεις!), ακόμη και με τις σημαντικές απουσίες των Μεγιάδο και Τοράλ στα χαφ του. Επιστρέφουν Νέιρα, Γκαγιέγκος και δημιουργούν λύσεις για τη μεσαία γραμμή στον Νιόμπλια.

Τετάρτη 5 Ιανουαρίου

Ατρόμητος Αθηνών Η Η Η Ν Η ΦΟΡΜΑ % 18% 17:15 Βόλος Ι Ι Η Η Η ΦΟΡΜΑ % 23% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Βόλος δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 3 ήττες

στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 3 ήττες 4 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Βόλος μακρία από την έδρα της

για την ομάδα Βόλος μακρία από την έδρα της Οι φιλοξενούμενοι μετρoυν σερί 5 αγώνων με G/G ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Στα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σκόραρε μόνο η μια από τις δύο ομάδες

Σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια Ατρόμητος Αθηνών-Βόλος δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Ατρόμητος Αθηνών μετράει 1 νίκες και 2 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Βόλος

απέναντι στην ομάδα Βόλος Σε 9 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 4 over 2.5 γκολ, 5 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 2 παιχνίδια

Το καλοκαίρι ο Ατρόμητος «έκλεψε» τον Λόπεθ από τον Βόλο, με στόχο να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ο Ισπανός απέτυχε, ο Παράσχος που τον αντικατέστησε επίσης και έτσι οι Περιστεριώτες ψάχνουν τον τρίτο τους προπονητή για φέτος. Παράλληλα δίνουν τη δική τους μάχη με τον ιό, με συνολικά επτά κρούσματα στο στρατόπεδό τους τις τελευταίες ημέρες. Αριθμός που δεν αποκλείεται να οδηγήσει και σε αναβολή την αναμέτρηση. Περισσότερη ηρεμία στον Βόλο, που δείχνει να μονιμοποιεί τον Μπράτσο στον πάγκο του και κακώς προσφέρεται σε τιμές άνω του τριπλασιασμού. Οι απουσίες όμως των τιμωρημένων Γκρίλο και Ρομέρο στην άμυνά του μας στρέφουν στο over του 1.94 στη Betshop.

Λαμία Ν Η Ι Η Η ΦΟΡΜΑ % 34% 17:15 ΑΕΚ Ι Η Ν Ι Ν ΦΟΡΜΑ % 57% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα ΑΕΚ είναι αήττητη στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες

στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες 3 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα ΑΕΚ μακρία από την έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Στα 6 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σκόραρε μόνο η μια από τις δύο ομάδες

H γηπεδούχος ομάδα Λαμία μετράει 0 νίκες και 3 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα ΑΕΚ

απέναντι στην ομάδα ΑΕΚ Σε 14 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 4 over 2.5 γκολ, 10 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 2 παιχνίδια

Η Λαμία είναι από τις ελάχιστες ομάδες στην Ευρώπη που δεν έχει ανακοινώσει κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, αλλά μεταγραφή (ο εξτρέμ Μπανγκουρά από τη Βαγιεκάνο). Η ΑΕΚ δεν έκλεισε καλά το 2021 και αναμένουμε να δούμε στην επιστροφή της και τις πιθανές αλλαγές που φέρνει η μίνι γιορτινή προετοιμασία επί Γιαννίκη. Ο Ελληνας τεχνικός αρέσκεται στην πίεση ψηλά και θέλει η ομάδα του να φτιάχνει αρκετές τελικές. Από το 1.60 στο διπλό, προτιμότερο το 1.90 στο over 12,5 τελικές προσπάθειες της ΑΕΚ ή το over 5,5 κόρνερ για τους κιτρινόμαυρους στο αρκετά value 2.10 της Fonbet.

Απόλλων Σμύρνης Η Ι Η Ι Η ΦΟΡΜΑ % 20% 19:30 Ολυμπιακός Ν Ν Ν Ν Η ΦΟΡΜΑ % 84% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Απόλλων Σμύρνης είναι αήττητη στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 1 νίκη και 2 ισοπαλίες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Απόλλων Σμύρνης μετράει 1 νίκες και 6 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Ολυμπιακός

απέναντι στην ομάδα Ολυμπιακός Σε 14 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 6 over 2.5 γκολ, 8 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 5 παιχνίδια

Ακριβώς έναν μήνα πριν το τελευταίο επίσημο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Η ομάδα που ταλαιπωρήθηκε περισσότερο από κρούσματα, με τρεις αναβολές. Ουραγός και με πολύ βαρύ πρόγραμμα το επόμενο διάστημα, μοιάζει το φαβορί για υποβιβασμό. Λογικό ο αήττητος Ολυμπιακός να προσφέρεται σε τιμές καθαρού φαβορί. Οι ερυθρόλευκοι είναι μια από τις ομάδες που επηρεάζονται πολύ από το Κόπα Αφρικα, αλλά το ρόστερ έχει εναλλακτικές για να μην φανεί το πρόβλημα, τουλάχιστον εντός συνόρων. Ενας από τους παίκτες που είχαν ανεβάσει στροφές στο φινάλε του 2021 και περιμένουμε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση είναι ο Λόπεζ, που πληρώνει 3.75 στην Stoiximan.gr για Anytime σκόρερ.

Update (4/1 21:00): Εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων ο Λόπεζ. Μονάδα στο ποντάρισμα.

Παναθηναϊκός Ι Ν Ν Η Ν ΦΟΡΜΑ % 70% 21:30 Άρης Ν Ν Ι Η Ν ΦΟΡΜΑ % 72% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Παναθηναϊκός είναι αήττητη στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες

στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες 4 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα Άρης μακρία από την έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Παναθηναϊκός μετράει 17 νίκες και 3 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Άρης

απέναντι στην ομάδα Άρης Σε 50 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 16 over 2.5 γκολ, 34 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 19 παιχνίδια

Στον αέρα το παιχνίδι καθώς στο στρατόπεδο του Αρη τα κρούσματα είναι πολλά και το ενδεχόμενο της αναβολής ανοιχτό. «Δεν έχουμε ζήσει ξανά κάτι τέτοιο» είναι η χαρακτηριστική δήλωση του Μάντζιου. Στοιχηματικά τη δεδομένη στιγμή ο άσος του Παναθηναϊκού στο 2.20 της Novibet μοιάζει η καλύτερη περίπτωση. Περισσότερη ηρεμία στους πράσινους και κόντρα σε μια ομάδα που ο ίδιος ο προπονητής της τονίζει πως αλλάζει καθημερινά τα πλάνα του ανάλογα με τα αποτελέσματα των covid test!

Ημ/νία Παιχνίδι Σημείο Μονάδες Εταιρία 05/01, 17:15 AEK-Λαμία Over 5,5 κόρνερ ΑΕΚ@2.10 3 05/01, 19:30 Απόλλων-Ολυμπιακός Λόπεζ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 1 05/01, 21:30 Παναθηναϊκός-Αρης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2 Kάβα Πρωταθλήματος19 15.21 ROI 120.0%

