Darts: Με Lennon και MvG

Καλημέρα φίλοι! Πολύ εύκολα η δυάδα χτες, ειδικά το σημείο του Κλέιτον, βγήκε με κλειστά τα μάτια, αφού ο Ουαλός πάτησε γκάζι από την αρχή του ματς, επιβεβαιώνοντας και τον τίτλο του μεγάλου φαβορί. Ο Σμιθ έφτασε πάρα πολύ κοντά σε ένα 9 νταρτ φίνις, δεν το πραγματοποίησε όμως, αντίθετα επιβεβαίωσε σχετικά εύκολα το over7,5 στα 180ies.

Βρισκόμαστε στον 3ο γύρο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα υπάρξει και τέταρτος γύρος και το modus των συγκεκριμένων γύρων είναι ίδιο. Νικητής του παιχνιδιού είναι αυτός που θα πάρει 4 σετ, κάθε κερδισμένο σετ θεωρείται όταν κερδηθούν 3 legs. Αν υπάρξει περίπτωση του 3-3 σετ και 2-2 legs, οι παίκτες παίζουν μέχρι κάποιος να πάρει 2 legs διαφορά και αν υπάρξει 5-5 θα έχουμε το τελευταίο και «θανατηφόρο» leg.

Σήμερα διεξάγονται μιξ, από το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο section. Συνολικά θα έχουμε 6 παιχνίδια. Να πούμε πως χτες ο Γούειντ προκρίθηκε χωρίς αγώνα, αφού ο Φαν Ντερ Φοορτ ήταν θετικός στον Covid-19.

Section 2:

Δύο παιχνίδια πραγματοποιούνται στο δεύτερο section και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, τα δύο που απέμειναν για να ολοκληρωθεί το puzzle. Στο παιχνίδι του Κούλεν με τον Ολλανδό Κλεμέικερ, το καθαρό φαβορί είναι ο Κούλεν, κάτι που δείχνουν και οι αποδόσεις στις οποίες συμφωνών. Όλες στοιχηματικές επιλογές είναι σούπερ διαβασμένες από τον Book. Λίγο σκέφτηκα το να καταφέρει ο Κούλεν να πετύχει πάνω από 7,5 180ies μόνος του (1,80), όμως με φοβίζει μήπως το παιχνίδι έχει λιγότερα σετ, άρα λιγότερα legs για παιχνίδι.

Στο έτερο ματς, ο Λένον αντιμετωπίζει τον Μέρβιν Κινγκ. Εδώ θεωρώ πως μπορούμε να έχουμε μια πιθανή έκπληξη. Το 2,90 της Bwin να επικρατήσει ο Λένον δεν είναι άσχημο, αφού και τα δύο παιχνίδια του στο τουρνουά ήταν εξαιρετικά. Πολύ καλός στο scoring και στα 180ies, που του έδιναν ευκαιρίες για check out. Ο Κινγκ με πολύ κόπο προκρίθηκε, δείχνοντας πως έχει αρκετά προβλήματα στο να διαχειρίζεται τον ρυθμό. Το over5,5 στα 180ies του Λένον το βρίσκω value σε αποδόσεις άνω του 2,00, το συγκεκριμένο θα έπρεπε να πληρώνει 1,40. Μάλιστα, το να έχει περισσότερα 180ies ο Λένον στο 2,20 είναι επίσης ένα bet που αξίζει.

Section 3:

Εξαιρετικό παιχνίδι αναμένω να γίνει μεταξύ του Searle και του Νόπερτ, δύο εξαιρετικοί παίκτες, με τρομερή εξέλιξη. Ο Σιρλ είναι από τους παίκτες που πιστεύω θα κάνουν καλή πορεία, όπως και ο Νόπερτ, που έχω σε εκτίμηση, όμως δυστυχώς διασταυρώνονται τα μονοπάτια τους. Στο έτερο παιχνίδι είμαι επίσης στο no bet, αφού Πίτερ Ράιτ είναι το μεγάλο φαβορί απέναντι στον Χέτα, δυστυχώς δεν βγάζω άκρη όσον αφορά το σκοράρισμα.

Section 4:

Στο τέταρτο section δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν ο Φαν Γκέρβεν θα έχει εύκολο βράδυ απέναντι στον Ντόμπι, που δείχνει να κάνει σοβαρά παιχνίδια πολύ καιρό τώρα. Με «τρώει» το 4,50 του να επικρατήσει ο Κρις Ντόμπι, όμως η αλήθεια είναι ότι ο Ολλανδός είναι motivated. Εδώ θα κρατήσω πολύ ζεστά το να κάνει πάνω από 5,5 180ies ο Φαν Γκέρβεν, αφού εδώ και μερικούς μήνες τολμάει ξανά να μένει στο triple 20. Στο 1,91 η συγκεκριμένη επιλογή. Στο τελευταίο παιχνίδι, αυτό του Ρομπ Κρος με τον Γκούρνεϊ δεν θα παίξω κάτι, αφού ο Κρος είχε πολλά προβλήματα στην αρχή με τον Φαν Μπάρνεφελντ, ενώ ο Γκούρνεϊ δείχνει σταθερός. Δύσκολο παιχνίδι, αν και οι δύο βρουν ρυθμό, μπορεί να δούμε ένα τρομερό ματς.

Το παιχνίδι μου

Δυάδα (Bwin):

28/12 – Lennon – King : Lennon over5,5 180ies (2,05)

28/12 – Michael van Gerwen – Dobey : MvG over5,5 180ies (1,91)

Στη δυάδα απόδοσης (3,91) επί 26 μονάδες

Μονό (Bwin):

28/12 – Lennon – King : Lennon to win (2,90) επί 15 μονάδες

Μονό (Interwetten):

27/12 – Michael Smith κατάκτηση (17,00) επί 10 μονάδες (μακροχρόνιο, ανοιχτό)

Αρχική Κάβα: 500 μονάδες

Τρέχων υπόλοιπο: 351 μονάδες

Ανοιχτά στοιχήματα 28/12 : 51 μονάδες

Νέο υπόλοιπο: 300 μονάδες

Επισκεφτείτε καθημερινά το Betmarket.gr για να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις με τις νόμιμες εταιρίες στοιχημάτων στην Ελλάδα, να δείτε τα προγνωστικά των tipster μας, τις πτώσεις των αποδόσεων αλλά και την ενδιαφέρουσα θεματολογία γύρω από το στοίχημα που δεν θα βρείτε αλλού.