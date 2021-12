Ελληνική δυάδα, πορτογαλικό διπλό και Σύριος σκόρερ

Κλείνει σήμερα η χρονιά για τις ομάδες της Σούπερ Λιγκ, με τα τελευταία παιχνίδια για το 2021 να γίνονται στον θεσμό του Κυπέλλου. Δεν γράφω συνολικά για το Ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς την τελευταία εβδομάδα του έτους θα έχουμε κανονικά αγωνιστική στη Σούπερ Λιγκ 2.

Στα σημερινά του Κυπέλλου, το πιο ενδιαφέρον ματς στην Κρήτη, ΟΦΗ-Αρης. Το πρόσφατο μεταξύ τους στο πρωτάθλημα, στη συγκεκριμένη έδρα έληξε με 1-1 με τον Αρη να ισοφαρίζει στο τέλος. Οι κίτρινοι έχουν το προβάδισμα του 3-1 του Χαριλάου και τη δυνατότητα να περιμένουν τον αντίπαλο. Ο ΟΦΗ είναι σε καλή κατάσταση, ερχόμενος από διπλό απέναντι στην ΑΕΚ. Παιχνίδι που μοιάζει ωραίο για τους ποδοσφαιρόφιλους, αλλά όχι κάτι το ξεχωριστό για όσους ασχολούνται με το στοίχημα.

Αντίθετα τα Βόλος-Παναθηναϊκός και Ιωνικός-Λαμία δείχνουν πιο στοιχηματικά παιχνίδια. Στη Θεσσαλία ο Βόλος έχει τη φιλοδοξία να συνεχίσει στον θεσμό και θα κυνηγήσει με θέρμη την αποστολή. Δεν περιμένω από τον Γιοβάνοβιτς να πάρει υπέρμετρα ρίσκα, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει σκορ πρόκρισης, αλλά πιστεύω πως με την κακή αμυντική λειτουργία του Βόλου θα βρει φάσεις. Το over παίζει πάνω από τον διπλασιασμό και σηκώνει κουβέντα.

Τα γκολ κοιτάζω και στο Ιωνικός-Λαμία. Στο πρώτο παιχνίδι κατέβασαν αναπληρωματικές ενδεκάδες, αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος να το επαναλάβουν μιας και ακολουθεί διακοπή. Αγχος πρόκρισης για καμία, ο στόχος είναι η παραμονή αλλά τα προημιτελικά θα δώσουν κίνητρο. Ο Ιωνικός είναι βάσει προγράμματος πιο κουρασμένος, καθώς έπαιζε Πέμπτη-Δευτέρα (Τετάρτη-Κυριακή η Λαμία), αλλά έχει ξεκούραστο τον παικταρά Αοσμάν που δίνει όλο τον ρυθμό μεσοεπιθετικά. Ο Σύριος σε τιμές πάνω από 3.00 μπορεί να αποτελέσει και επιλογή για anytime σκόρερ. Στη Novibet το βρίσκω στο 3.75!

Στα υπόλοιπα αγωνιστικά νέα, η απουσία του Λένις δεν μου λέει κάτι, αφού ο Κολομβιανός εξτρέμ του Ιωνικού δεν με έχει πείσει με την παρουσία του. Περισσότερο χασογκόλη θα τον χαρακτήριζα, παρά σημαντική απουσία σήμερα. Ισως είναι και η ευκαιρία του Καμπράλ, που πήρε γεμάτο 90λεπτο τη Δευτέρα, να κερδίσει ξανά τη θέση του στην ενδεκάδα.

Στην πλευρά της Λαμίας, το προβάδισμα των δύο τερμάτων θα την κάνει πιο αμυντική, αλλά ως ομάδα έχει ταχύτητα και αυτοματισμούς επιθετικά, αλλά και αρκετά αναιμική αμυντική λειτουργία. Η τιμή στο over είναι θελκτική, αξίζει ίσως το ρίσκο και στο ασιατικό over 3, ενώ με βάση την παραπάνω ανάλυση μου αρέσει και το Over 4,5 τελικές στην εστία για τον Ιωνικό σε τιμή διπλασιασμού στη Fonbet, την νέα στοιχηματική που ήρθε στην Ελλαδα.

Προγνωστικά Στοιχήματος Β’ Πορτογαλίας

Kλείνω με Β’ Πορτογαλίας και Πόρτο Β’-Πεναφιέλ για τη δεύτερη κατηγορία. Για την Πόρτο το μεγάλο ματς της ημέρας είναι αυτό με την Μπενφίκα στο Κύπελλο. Εκεί ρίχνεται το βάρος και πιθανό κάποιοι από τους πιτσιρικάδες θα είναι και στην αποστολή των μεγάλων. Στο μεσημεριανό ματς με την Πεναφιέλ θα λείπει και ο προπονητής, ο οποίος αναρρώνει μετά από μια επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Η γειτόνισσα Πεναφιέλ έχει ευκαιρία να πλησιάσει τις θέσεις ανόδου και σε τιμές τριπλασιασμού θα μπει στο παιχνίδι μου.

Το παιχνίδι μου

Μονά στη Novibet

23/12 –16:30 Πόρτο Β’-Πεναφιέλ 2 (3.05) επί 8,3 μονάδες

23/12 –17:00 Ιωνικός-Λαμία Αοσμάν Anytime (3.75) επί 5,54 μονάδες

Δυάδα στη Fonbet

23/12 –17:00 Βόλος-Παναθηναϊκός Over 2,5 (2.05)

23/12 –17:00 Ιωνικός-Λαμία Over 4,5 τελικές στην εστία Ιωνικός (2.00)

Στη δυάδα απόδοσης 4.10 ποντάρισμα 6,3 μονάδες

