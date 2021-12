Με δύο παιχνίδια από Ευρωλίγκα και ένα του BCL

Καλησπέρα φίλοι μου. Ελπίζω να είστε όλοι υγιείς. Τετάρτη σήμερα, αλλά έχουμε αγωνιστική της Ευρωλίγκας, μιας και λόγω των εορτών τα παιχνίδια θα γίνουν σήμερα και αύριο. Από ελληνικό ενδιαφέρον, έχουμε μόνο την αναμέτρηση της Τρεβίζο με την ΑΕΚ. Αύριο είναι το ντέρμπι των «αιωνίων».

Όσον αφορά τα χθεσινά, το Λαύριο κέρδισε με 70-58 την Ουνικάχα Μάλαγα και πέρασε στο play in τουρνουά της διοργάνωσης. Επαληθεύτηκε μία επιλογή, αυτή του άσου, αν και οι δύο ομάδες μπήκαν πολύ δυνατά στο παρκέ (25-19 1η περίοδος). Το χειρότερο είναι πως δεν επιβεβαιώθηκε το line στο over του Λαυρίου. Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη, έβαλε μόλις 13 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο και δεν επαλήθευσε την επιλογή μας.

Πάμε στα σημερινά, μιας και το μενού είναι αρκετά μεγάλο. Όσον αφορά την Ευρωλίγκα, η ανάλυση της αγωνιστικής έχει ήδη ανέβει στο σάιτ και μπορείτε να την δείτε εδώ.

22/12 21:00, Άλμπα Βερολίνου – Μονακό

Παιχνίδι πιο πολύ γοήτρου μοιάζει να είναι αυτό το Βερολίνο, με την Άλμπα να φιλοξενεί την Μονακό. Οι γηπεδούχοι, προέρχονται από δύο σερί ήττες στην «διαβολοβδομάδα» με δύσκολους αντιπάλους (Ρεάλ – ΤΣΣΚΑ Μόσχας). Από την άλλη, η Μονακό προέρχεται από εντός έδρας ήττα από την Ζενίτ, ενώ ηττήθηκε και στο πρωτάθλημα από την Λιμόζ. Δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Για την Άλμπα, επιστρέφει ο Σίκμα που δίνει πολύτιμες βοήθειες τόσο με την εμπειρία όσο και με το σκοράρισμα του. Στην έδρα της είναι δυσκατάβλητη. Η Μονακό είναι «αλλοπρόσαλη» ομάδα και δεν με πείθει ιδιαίτερα. Αν ο Τζέιμς κάνει καλό παιχνίδι, ίσως να έχει τύχη. Στα τελευταία πάντως, είναι αρκετά κακός.

Ο άσος παίζεται στο 1,85. Θεωρώ πως έχει αξία και μπορεί να επιβεβαιωθεί. Μένει αυτό να αποδειχτεί και στο παρκέ.

22/12 22:00, Μπαρτσελόνα – Ούνικς Καζάν

Το παιχνίδι της ημέρας στην Ευρωλίγκα διεξάγεται στην Βαρκελώνη, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την φορμαρισμένη Ούνικς Καζάν. Οι Καταλανοί, έχουν πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμού και έχουν αρχίσει να κουράζονται, μιας και περίπου 20 μέρες «τραβούν» κουπί οι ίδιοι παίκτες. Εκτός των Καλάθη, Χίγκινς και Αμπρίνες, εκτός είναι και ο Χέιζ λόγω κορονοϊού. Οι λύσεις στενεύουν για την Μπαρτσελόνα.

Μετά το μεγάλο «διπλό» μέσα στην Μόσχα, η Ούνικς έκανε διατήρηση δυνάμεων κόντρα στην Ζαλγκίρις. Αν εξαιρεθεί το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η Ούνικς χάνει απίστευτα σπάνια. Δεν έχει προβλήματα και λόγω της ποιότητας και της φόρμας της μπορεί να κάνει ζημιά στους «μπλαουγκράνα».

Η πρώτη μου επιλογή για το συγκεκριμένο παιχνίδι θα είναι ένα combo. Να μην ηττηθεί η Ούνικς με πάνω από 13 πόντους και να σημειωθούν στο ματς τουλάχιστον 142 πόντοι. Αυτό πληρώνει στο 1,75 και θα είναι η βασική μου επιλογή.

22/12 21:00, Τρεβίζο – ΑΕΚ

Στο τελευταίο παιχνίδι της για το φετινό Basketball Champions League η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει την Τρεβίζο. Το παιχνίδι, είναι αδιάφορο για την «Ένωση» μιας και έχει αποκλειστεί από την συνέχεια της διοργάνωσης. Η Τρεβίζο, από την άλλη, θέλει νίκη δική της και ήττα της Σομπατέλι από την Ρίγα για να βγει εκείνη πρώτη.

Ρεπό, είχε η ΑΕΚ το Σαββατοκύριακο στο πρωτάθλημα και έχει να αγωνιστεί περίπου 10 ημέρες. Πολλά τα προβλήματα από τότε, με την ομάδα να έχει ταξιδέψει με πολλές απουσίες στην Ιταλία. Εκτός ο Μαυροειδής (covid), o Παππάς και ο Βαουλέτ που αποδεσμεύθηκε. Με 9 παίκτες η αποστολή της ΑΕΚ. Το παιχνίδι είναι αδιάφορο και λογικά ο οργανισμός της ΑΕΚ ήδη σκέφτεται το ματς της Κυριακής με το Περιστέρι, μία νοκ-άουτ αναμέτρηση για το κύπελλο Ελλάδος.

Η πρώτη μου επιλογή για το συγκεκριμένο ματς θα είναι ο άσος σε συνδυασμό με το under 167,5 στο 1,75. Η Τρεβίζο είχε ξεκινήσει με 3-0 στον όμιλο κι έμοιαζε το απόλυτο φαβορί. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με αποτέλεσμα τώρα η πρωτιά να μην εξαρτάται από την ίδια. Με το κίνητρο λοιπόν της Τρεβίζο και τις απουσίες της ΑΕΚ, που της στερούν σκορ καταλήγουμε σε αυτή την επιλογή.

Οι επόμενες τρεις και τελευταίες επιλογές μας αφορούν τον Χένρι Σιμς. Πρόκειται για τον Σέντερ των Ιταλών που κάνει εξαιρετική χρονιά. Η ΑΕΚ δεν έχει παίκτη στα κυβικά του, αφού δεν μπορεί να τον περιορίσει ούτε ο Χάμερ, ούτε ο Γκρίφιν. Στο πρώτο ματς των δύο ομάδων ο Αμερικανός είχε 31 πόντους με 13 ριμπάουντ.

Στα τελευταία 5 παιχνίδια μετράει 3 double – double. Έχει σκοράρει 16, 13, 13, 8 και 16 πόντους και έχει κατεβάσει 16, 8, 11, 9 και 11 ριμπάουντ. Το double – double είναι value στο 5,10 απόδοση. Το over 13,5 πόντοι του στο 1,87 έχει αξία όπως και το over 7,5 ριμπάουντ. Η απουσία ενός καθαρού σέντερ στην ΑΕΚ, λογικά θα τον… «βοηθήσει» να (ξανά)κάνει ένα καλό παιχνίδι για τα δεδομένα του.

22/12 21:00, Άλμπα Βερολίνου – Μονακό 1 1,85 με 20 μονάδες

22/12 22:00, Μπαρτσελόνα – Ούνικς Καζάν 2 (+13,5) & over 141,5 1,75 με 40 μονάδες

22/12 21:00, Τρεβίζο – ΑΕΚ 1 & under 167,5 1,75 με 40 μονάδες

22/12 21:00, Τρεβίζο – ΑΕΚ Σιμς over 13,5 πόντοι 1,87 με 20 μονάδες

22/12 21:00, Τρεβίζο – ΑΕΚ Σιμς over 7,5 ριμπάουντ 2,08 20 μονάδες

22/12 21:00, Τρεβίζο – ΑΕΚ Σιμς double – double 5,10 με 10 μονάδες

