Μια δυάδα και ένα 6αρι

Στο Κύπελλο Γαλλίας είχα σημαδέψει το 10αρι της Αντρεζιέ και περίμενα την αποστολή της Μονπελιέ για να επιβεβαιώσω το ποντάρισμα στον άσο. Ο Νταλ Ογκλιό είναι ένας προπονητής που ουδέποτε στην καριέρα του είδε σοβαρά τις διοργανώσεις του Κυπέλλου και πάντα έκανε πολλές αλλαγές στις ομάδες τους. Περίμενα και σήμερα μια αποστολή που θα έχει εκτός πολλούς βασικούς, αλλά με εξέπληξε, παίρνοντας κανονικά μαζί του τους βασικούς στην Κεντρική Γαλλία, όπου θα φιλοξενηθεί σε ένα γηπεδάκι 3.000 θέσεων.

Προγνωστικά στοιχήματος Ισπανίας

Αντε πάλι με τη Χετάφε! Ακόμη ψηλότερα αυτή τη φορά, το over 2,5 στις 3 μονάδες! Θυμίζω σε παρόμοιες τιμές την έχουμε πληρωθεί με Βαγιεκάνο, Κάντιθ, ενώ ρίσκαρα και στο ματς με την Αλαβές όπου είχαμε δύο γκολ και ένα δοκάρι! Συνολικά η Χετάφε μετρά τρία over στα τέσσερα τελευταία εντός έδρας στο πρωτάθλημα, δεν είναι δηλαδή και τόσο μακριά από τα γκολ τα παιχνίδια της. Η Οσασούνα μπορεί να έχει το πρόσφατο 0-0 στη Λεβάντε, αλλά είχε επίσης και το 2-3 στη Μαγιόρκα μακριά από την έδρα της ενώ στο πιο πρόσφατο (εντός) ήρθε 2-2 με την Μπαρσελόνα. Για να μιλήσουμε με αριθμούς, δέχομαι πως είναι ένα κρίσιμο ματς με φαβορί το under, αλλά τα παραδείγματα τέτοιων παιχνιδιών που ξέφυγαν από τον κανόνα είχε περισσότερα από όσα «μετράει» το τριάρι στο over.

Για να το τραβήξω και λιγάκι παραπάνω, έχει σαφώς περισσότερες πιθανότητες το Γρανάδα-Μαγιόρκα να δώσει γκολ, αλλά σε καμία περίπτωση οι πιθανότητες να δούμε Over στο ένα έναντι του άλλου δεν έχουν 0.90 μονάδες διαφορά σε απόδοση!

Κλείνω με μια σημείωση περισσότερο ενστίκτου, για τον καταλογισμό πέναλτι στο Χετάφε-Οσασούνα, στο 2.85!

Προγνωστικά Στοιχήματος Πορτογαλία

Τη Μαρίτιμο την πληρωθήκαμε και την περασμένη εβδομάδα στο 4-1 επί της Σάντα Κλάρα. Πιο επιθετική με τον Σεαμπρά στον πάγκο, τακτική που δεν μπορεί να αναστραφεί εντελώς κόντρα στην Μπενφίκα. Με το ταλέντο που έχουν οι γηπεδούχοι μπορεί να σταθεί ως επιλογή το over 3 στο 1.85.

Προγνωστικά Στοιχήματος Ελβετία

Στην Ελβετία η Γιουνγκ Μπόις με την ταυτόχρονη παρουσία σε έναν δύσκολο όμιλο στο Τσάμπιονς Λιγκ έχασε πολύ έδαφος στο πρωτάθλημα. Χωρίς την Ευρώπη ήταν εξαιρετική και έβγαλε πλειάδα τελικών προσπαθειών κόντρα στη Βασιλεία μεσοβδόμαδα. Σήμερα πηγαίνει στη Λουγκάνο, όπου μπορεί αν ντουμπλάρει τις καλές εμφανίσεις να την προσπεράσει στη βαθμολογία. Το διπλό σε τιμές άνω του 2.00 δεν είναι αμελητέο, καθώς η ποιότητα της Γιουνγκ Μπόις είναι σαφώς ανώτερη.

Το ιδανικό bet σε αυτό το παιχνίδι είναι υπέρ της κατοχής ή σε Over τελικών προσπαθειών για τη Γιουνγκ Μπόις, καθώς η Λουγκάνο δίνει χώρο και προτιμά να περιμένει πίσω από την μπάλα. Λίγο εύστοχη να είναι η φιλοξενούμενη, μπορέι και το over 1,5 γκολ που παίζει επίσης στον διπλασιασμό.

Το παιχνίδι μου

Mονό

18/12 –19:30 Χετάφε-Οσασούνα Over 3 (6.00) επί 5 μονάδες στη Betshop

Δυάδα στη Stoiximan.gr

18/12 –15:15 Λουγκάνο-Γιουνγκ Μπόις Over 1,5 Γιουνγκ Μπόις (2.00)

18/12 –21:00 Μπενφίκα-Μαρίτιμο Over 3 (1.85)

Στη δυάδα απόδοσης 3.70 ποντάρισμα 5 μονάδες

Επισκεφτείτε καθημερινά το Betmarket.gr για να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις με τις νόμιμες εταιρίες στοιχημάτων στην Ελλάδα, να δείτε τα προγνωστικά των tipster μας, τις πτώσεις των αποδόσεων αλλά και την ενδιαφέρουσα θεματολογία γύρω από το στοίχημα που δεν θα βρείτε αλλού.