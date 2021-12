Το Κύπελλο είναι στόχος

Κάπως… μπερδεμένη εβδομάδα. Αλλού Κύπελλο, αλλού εμβόλιμες αγωνιστικές σε μια περίοδο που τα κρούσματα covid έχουν πολλαπλασιαστεί εντός των ομάδων και οδηγούν μέχρι και σε αναβολές παιχνιδιών.

Από τα δικά μας (Απόλλων Σμύρνης) μέχρι και κυρίως στην Αγγλία, εκεί όπου στο σημερινό Λέστερ-Τότεναμ ψάχνουν να βρουν ποιος θα παίξει, με αμφότερες τις ομάδες ταλαιπωρημένες.

Συνολικά στο BetMarket το σημείο των ημερών ήταν φυσικά η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Όταν βλέπετε… ξαφνικά να εμφανίζεται μια στήλη το βράδυ της Κυριακής, πριν ακόμη καλά-καλά ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου, αντιλαμβάνεστε πως κάτι καλό έχει διακρίνει το μάτι του tipster.

Χθες επίσης είδαμε και ωραία ματς στο δικό μας πρωτάθλημα, με τον ΠΑΟΚ να κάνει μετά από καιρό μια καλή εμφάνιση και τους Λαμία και Βόλο να επιβεβαιώνουν το over που είχε προταθεί στις αναλύσεις της Σούπερ Λιγκ.

Σήμερα ο Αρης έχει επικίνδυνη έξοδο στον καλό ΟΦΗ, σε ένα ματς που αξίζει τον χρόνο μας ως θεατές αλλά στοιχηματικά η προσέγγισή του μοιάζει αρκετά δύσκολη.

Στη Νίκαια η ΑΕΚ θέλει να επανέλθει στις νίκες μετά το 0-0 στον… βούρκο της Τρίπολης. Ο Ιωνικός έβαλε τρία γκολ στον ΠΑΟΚ και δύο στον Παναιτωλικό, τον οποίο ισοφάρισε παίζοντας με αριθμητικό μειονέκτημα. Η ομάδα του Σπανού είναι καλά επιθετικά και με… μπροστάρη τον Αοσμάν βγάζει αρκετές φάσεις. Η ΑΕΚ έρχεται από δύο σερί under, αλλά η αίσθησή μου είναι πως σε αυτό το ματς θα ψάξει πιο έντονα το γκολ. Το over ήταν Value όταν προτάθηκε στο 2.22, δεν ισχύει το ίδιο και σήμερα που έχει πέσει στο 2.00.

Προγνωστικά Στοιχήματος Κύπελλο Γαλλίας

Από την Ελληνική Σούπερ Λιγκ στο Γαλλικό Κύπελλο, με την αναμέτρηση Βαλενσιέν-Στρασβούργο. Η αναφορά μου έχει να κάνει με το Στρασβούργο και κυρίως με τον προπονητή του, Στεφάν.

Ενας ιδιαίτερα φιλόδοξος νέος προπονητής, που μετρά ήδη μια κατάκτηση Κυπέλλου στη Ρεν πριν λίγα χρόνια. Θεωρώ δεδομένο πως δεν θα αδιαφορήσει για τη διοργάνωση, άλλωστε ως τεχνικός σπάνια κάνει rotation ακόμη και όταν το απαιτούν οι ανάγκες. Στη Βαλενσιέν μονιμοποίησαν έναν υπηρεσιακό τεχνικό, συνταγή που δοκιμάζουν όλο και περισσότερες ομάδες της Λιγκ 2 φέτος, αλλά έχει αμφίρροπά αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω πως έχει τη δυναμική και τη φόρμα να κοντράρει το ποιοτικό Στρασβούργο η γηπεδούχος. Το ζήτημα είναι η τιμή του διπλού, που ιδανικά το θέλω στον διπλασιασμό. Μπορεί να σταθεί και το over 1,5 γκολ για τη φιλοξενούμενη ομάδα.

Προγνωστικά Στοιχήματος Κύπελλο Ολλανδίας

Κλείνω με κύπελλο Ολλανδίας και το Καμπούρ-Ναιμέγκεν. Η γηπεδούχος είναι μια ομάδα που αποδίδει σταθερά καλό ποδόσφαιρο φέτος. Νεοφώτιστη που έχει ξεφύγει από το άγχος της παραμονής και χαίρεται το παιχνίδι της. Σημαντικό σημείο στη σεζόν της τα σοβαρά προβλήματα υγειάς που αντιμετωπίζει ο προπονητής της. Οι παίκτες δείχνουν συσπείρωση και μια οικογένεια μέσα σε όλο αυτό, είναι χαρακτηριστικό πως αφιέρωσαν τη νίκη της τελευταίας αγωνιστικής σε εκείνον. Νομίζω μια πορεία στο Κύπελλο θα τη ζητήσουν με πάθος. Ούτως ή άλλως είναι το λογικό να έχουν περισσότερη ενέργεια, μιας και είχαν δύο ημέρες περισσότερης ξεκούρασης από τη Ναϊμέγκεν. Μοναδική αρνητική σκέψη για τον άσο είναι το γεγονός πως ακολουθεί ματς με τη Χέρενφεν, που πρόκειται για τοπικό ντέρμπι και μπορεί να αποσπάσει εν μέρει την προσοχή στην Καμπούρ. Θα πάω… λίγο πιο δίπλα, στο over 1,5 γκολ για την ίδια, που σκοράρει με μεγάλη άνεση.

Το παιχνίδι μου

Δυάδα στη Novibet

16/12 –19:30 Ιωνικός-ΑΕΚ Over 2,5 (2.00)

16/12 –22:00 Βαλενσιέν-Στρασβούργο 2 (1.97)

Στη δυάδα απόδοσης 3.94 ποντάρισμα 6,5 μονάδες

Δυάδα στη Novibet

16/12 –19:00 Καμπούρ-Ναϊμέγκεν Καμπούρ Over 1,5 (1.86)

16/12 –22:00 Βαλενσιέν-Στρασβούργο Στρασβούργο Οver 1,5 (2.15)

Στη δυάδα απόδοσης 3.99 ποντάρισμα 6,56 μονάδες

