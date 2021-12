Δύο σερί εκτός στην εμβόλιμη της Σούπερ Λιγκ Interwetten

Οι περισσότερες ομάδες της Σούπερ Λιγκ που έπαιζαν εκτός έδρας το Σαββατοκύριακο δίνουν δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μακριά από τη βάση τους μέσα σε ελάχιστες μέρες.

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης Ι Η Ν Ι Η ΦΟΡΜΑ % 41% 17:15 Παναιτωλικός Ι Ν Ν Η Ν ΦΟΡΜΑ % 70% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 4/4 Under 2.5 γκολ τα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια

τα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια H γηπεδούχος ομάδα Αστέρας Τρίπολης μετράει 7 νίκες και 1 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Παναιτωλικός

απέναντι στην ομάδα Παναιτωλικός Σε 22 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 6 over 2.5 γκολ, 16 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 10 παιχνίδια

Κυριακή απόγευμα στην Πελοπόννησο η βροχή ήταν μπόλικη. Αμφότερες έπαιζαν εντός έδρας, σε τερέν ιδιαίτερα βαριά, γεγονός που μπορεί να τις κάνει να δείξουν κουρασμένες σε μεσοβδόμαδο παιχνίδι. Από θετικό αποτέλεσμα ο Αστέρας, με το 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ. Μαχαιριά στις καθυστερήσεις από τους 10 του Ιωνικού για τον Παναιτωλικό, που έχασε το τρίποντο μέσα από τα χέρια του. Σημαντική η απουσία του Ντουάρτες στους φιλοξενούμενους, που χάνουν ένα σημαντικό επιθετικό όπλο. Προβάδισμα στον άσο, αλλά το 1.67 είναι πολύ μικρό για να γίνει σοβαρή κουβέντα.

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου

ΠΑΣ Γιάννενα Ν Ν Η Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 80% 17:15 ΠΑΟΚ Ν Ν Η Ι Η ΦΟΡΜΑ % 55% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 3 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα στην έδρα της

για την ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα στην έδρα της Η ομάδα ΠΑΟΚ δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 2 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα μετράει 4 νίκες και 9 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα ΠΑΟΚ

απέναντι στην ομάδα ΠΑΟΚ Σε 30 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 16 over 2.5 γκολ, 14 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 16 παιχνίδια

Δεν κερδίζει μόνο με under o ΠΑΣ, που έφτασε με ανατροπή στο 3-2 επί του Βόλου. Συνεχίζει τη φανταστική πορεία η ομάδα του Μεταξά, που μας είχε… προειδοποιήσει για όσα θα δούμε φέτος από εκείνο το διπλό στην Τούμπα στην πρεμιέρα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Λαμία με 2-1, είχε κερδίσει και τη Λίνκολν πιο πριν, σε ένα δύο στα δύο που δεν μοιάζει για την ώρα αρκετό να ανατρέξει το κλίμα. Ακόμη και οι ίδιοι οι φίλαθλοι του δικεφάλου μιλούν για μια ομάδα που τη δεδομένη στιγμή μοιάζει άρρωστη.

Κακό το αγωνιστικό ρεπορτάζ και στις δύο. Δεν πάει το χέρι στον άσο όταν από τον ΠΑΣ θα λείψουν ο Περέα στην επίθεση και Καραχάλιος στα χαφ. Πονάει τον ΠΑΟΚ η απουσία του πιο φορμαρισμένου εξτρέμ του Ζίφκοβιτς. Με ρίσκο στο Χ του 3.55 στη Fonbet, τη νέα στοιχηματική που είναι Live στην Ελλάδα, και μπορείς να κάνεις εγγραφή και να δεις τις Προσφορές* της.

Λαμία Η Η Ν Ι Η ΦΟΡΜΑ % 29% 17:15 Βόλος Η Η Η Η Η ΦΟΡΜΑ % 0% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Βόλος δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 1 ισοπαλία και 3 ήττες

στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 1 ισοπαλία και 3 ήττες 3 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Βόλος μακρία από την έδρα της

για την ομάδα Βόλος μακρία από την έδρα της Οι φιλοξενούμενοι μετρoυν σερί 5 αγώνων με G/G ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Στα τελευταία 4 μεταξύ τους παιχνίδια σκόραραν και οι δύο ομάδες

H γηπεδούχος ομάδα Λαμία μετράει 1 νίκες και 1 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Βόλος

απέναντι στην ομάδα Βόλος Σε 8 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 2 over 2.5 γκολ, 6 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 5 παιχνίδια

Ερχόμενες και οι δύο από ήττες αλλά ενθαρρυντικές εμφανίσεις. Η Λαμία στάθηκε εξαιρετικά στην Τούμπα στο 2-1 από τον ΠΑΟΚ. Ο Βόλος έδειξε τις επιθετικές αρετές του στα Γιάννενα, στο πρώτο ματς μετά την αλλαγή στον πάγκο του, αλλά αμυντικά ήταν ξανά κακός. Τώρα πηγαίνει στη Λαμία με αναγκαστικές αλλαγές στα στόπερ, λόγω ταυτόχρονης τιμωρίας των Γκρίλο και Ρομέρο. Με την εικόνα που έχουν δείξει και οι δύο, την επιθετική διάθεση αλλά και τις απουσίες στους φιλοξενούμενους, το over 2,5 δείχνει Value, ενώ μπορεί να παιχτεί και το ασιατικό over 2 στο 1.75 της Novibet.

Ατρόμητος Αθηνών Η Ν Η Ν Η ΦΟΡΜΑ % 40% 19:30 Ολυμπιακός Ν Η Ν Η Ν ΦΟΡΜΑ % 60% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Στα 5 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σκόραρε μόνο η μια από τις δύο ομάδες

H γηπεδούχος ομάδα Ατρόμητος Αθηνών μετράει 3 νίκες και 9 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Ολυμπιακός

απέναντι στην ομάδα Ολυμπιακός Σε 32 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 13 over 2.5 γκολ, 19 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 13 παιχνίδια

Απογοητευτικός ο Ατρόμητος στη Λεωφόρο. Ελάχιστα απειλητικός, ουδέποτε πλησίασε το γκολ, δέχτηκε δύο και έφυγε ηττημένος. Η χρονιά, όπως όλα δείχνουν, θα κυλήσει σε μια μάχη αποφυγής του υποβιβασμού για τους Περιστεριώτες. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να ανοίγει τη διαφορά στη βαθμολογία της Σούπερ Λιγκ μετά τη νέα νίκη επί του Αρη. Με μεγαλύτερο rotation για ένα μεσοβδόμαδο ματς η ομάδα του Μάρτινς, σαφώς ο πρώτος λόγος στο διπλό.

Τρία από τα τέσσερα τελευταία ματς του Ολυμπιακού στη συγκεκριμένη έδρα είχαν γκολ στο τέλος. Ενδιαφέρον το ειδικό στοίχημα για γκολ μετά το 74:59 στο 1.83 της Bet365.

Απόλλων Σμύρνης Η Ι Η Ι Η ΦΟΡΜΑ % 20% 19:30 Παναθηναϊκός Ν Η Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 78% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Απόλλων Σμύρνης είναι αήττητη στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 1 νίκη και 2 ισοπαλίες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Απόλλων Σμύρνης μετράει 0 νίκες και 4 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Παναθηναϊκός

απέναντι στην ομάδα Παναθηναϊκός Σε 12 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 7 over 2.5 γκολ, 5 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 5 παιχνίδια

Aγνωστο αν θα γίνει το παιχνίδι με τον Απόλλωνα να ταλαιπωρείται από έξαρση κρουσμάτων στο εσωτερικό του, κάτι που οδήγησε σε αναβολή της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ την Κυριακή. Αρκετές στοιχηματικές εταιρίες δεν έχουν βγάλει αποδόσεις για την αναμέτρηση, περιμένοντας τα νέα από το στρατόπεδο των γηπεδούχων. Μια από τις ελάχιστες που μπορούμε να κάνουμε παιχνίδι είναι η Interwetten με το διπλό στο 1.70. Διόλου άσχημη περίπτωση, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έδειξε και στο πρόσφατο με τον Ατρόμητο πως καταφέρνει να βρίσκει λύσεις σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις.

Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου

ΟΦΗ Η Η Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 54% 17:00 Άρης Η Ν Ν Ν Η ΦΟΡΜΑ % 60% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα ΟΦΗ μετράει 8 νίκες και 11 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Άρης

απέναντι στην ομάδα Άρης Σε 46 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 22 over 2.5 γκολ, 24 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 24 παιχνίδια

*Στις 23/12 οι δύο ομάδες παίζουν ξανά στο Ηράκλειο για το Κύπελλο. Επαναληπτικό παιχνίδι με τον Αρη να έχει κερδίσει με 3-1 το πρώτο μεταξύ τους.

Πιο ξεκούραστος ο ΟΦΗ, δεν έγινε το ματς με τον Απόλλωνα λόγω κρουσμάτων covid στην αντίπαλη ομάδα. Χρειαζόταν τις ανάσες η ομάδα του Νιόμπλια μετά τα σερί δύσκολα ματς. Ο Αρης έχασε 1-0 στον Πειραιά έχοντας πολλά παράπονα από τις διαιτητικές αποφάσεις και δίνει τώρα δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας. Αξίζει το ρίσκο στον πιο ξεκούραστο γηπεδούχο, με τον άσο να είναι σε τιμές αουτσάιντερ στο 2.90 στο Pamestoixima.gr.

Ιωνικός Ι Ν Η Η Ι ΦΟΡΜΑ % 42% 19:30 ΑΕΚ Ι Ν Ν Ν Η ΦΟΡΜΑ % 72% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Ιωνικός είναι αήττητη στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 1 νίκη και 2 ισοπαλίες

στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 1 νίκη και 2 ισοπαλίες Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 4 αγώνων με G/G

Η ομάδα ΑΕΚ είναι αήττητη στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 2 ισοπαλίες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 21 συνεχόμενα παιχνίδια Ιωνικός-ΑΕΚ δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Ιωνικός μετράει 1 νίκες και 8 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα ΑΕΚ

απέναντι στην ομάδα ΑΕΚ Σε 27 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 15 over 2.5 γκολ, 12 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 11 παιχνίδια

Με παίκτη λιγότερο ο Ιωνικός βρήκε γκολ στα χασομέρια και έφυγε με βαθμό από το Αγρίνιο. Στην Πελοπόννησο και η ΑΕΚ, σε πολύ βαρύ τερέν που δύσκολα έπαιζες ποδόσφαιρο έμεινε στο 0-0 με τον Αστέρα. Δεύτερο σερί under επί Γιαννίκη. Και δεύτερο συνεχόμενο εκτός, σε διάστημα λίγων ημερών και με τα πόδια βαριά από τον βούρκο της Τρίπολης οι παίκτες της Ένωσης. Αυτή είναι η μία όψη του νομίσματος. Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ δεν έχει περιθώρια νέας γκέλας αν θέλει να μείνει σε κοντινή απόσταση από τον Ολυμπιακός. Οφείλει να γίνει πιο επιθετική και να ψάξει το γκολ. Ο Ιωνικός στο μεταξύ τους στον πρώτο γύρο είχε βγάλει μπόλικες φάσεις στην κιτρινόμαυρη άμυνα και γενικά δείχνει μια ομάδα που δεν φοβάται να επιτεθεί. Κοιτώντας το νόμισμα από τη δεύτερη πλευρά, κρατάμε το over στο 2.22 του Stoiximan.gr.

BetMarket Επιλογές

Ημ/νία Παιχνίδι Σημείο Μονάδες Εταιρία 15/12, 17:15 Λαμία-Βόλος Over Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2 15/12, 19:30 Aπόλλων-Παναθηναϊκός 2 @1.70 2 16/12, 19:30 Ιωνικός-ΑΕΚ Ο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 2 Kάβα Πρωταθλήματος19 19.71 ROI 129.9%

