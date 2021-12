Xορεύοντας με τον Covid στην Πρεμιερ Λιγκ

Εμβόλιμη αγωνιστική στην Premier League που δοκιμάζεται από κρούσματα Covid. Αναβολή στο Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Πιεστική η κατάσταση σε Λέστερ και Τότεναμ! Πεπ εναντίον Μπιέλσα και Σμιθ εναντίον Αστον Βίλα.

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου

Μπρέντφορντ Ν Ι Η Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 61% 21:30 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Ν Ι Ν Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 81% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι αήττητη στα τελευταία 3 εκτός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 1 ισοπαλία

στα τελευταία 3 εκτός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 1 ισοπαλία 3 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μακρία από την έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Μπρέντφορντ μετράει 1 νίκες και 1 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

απέναντι στην ομάδα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σε 6 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 5 over 2.5 γκολ, 1 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 3 παιχνίδια

*Αναβολή λόγω κρουσμάτων Covid στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Νόριτς Η Η Ι Ι Ν ΦΟΡΜΑ % 35% 21:45 Άστον Βίλα Η Ν Η Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 56% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 18 συνεχόμενα παιχνίδια Νόριτς-Άστον Βίλα δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Νόριτς μετράει 13 νίκες και 7 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Άστον Βίλα

απέναντι στην ομάδα Άστον Βίλα Σε 50 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 26 over 2.5 γκολ, 24 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 30 παιχνίδια

*Ο Νταν Σμιθ ανέβασε την Αστον Βίλα στην Πρέμιερ Λιγκ και ήταν στον πάγκο της μέχρι λίγο καιρό πριν. Αντίπαλος σήμερα από τον πάγλο της Νόριτς.

Άξιζαν τουλάχιστον ένα γκολ τα «Καναρίνια» απέναντι στην Μάντσεστερ στην τελευταία τους αποστολή. Ιδιαίτερο το παιχνίδι για τον Νταν Σμιθ, που ξέρει πολύ καλά την Αστον Βίλα. Ο Τζέραρντ, που ανέλαβε μετά από εκείνον, πηγαίνει σε ένα πιο προσεκτικό στυλ ποδοσφαίρου, προσπαθώντας να μην δίνει ευκαιρίες στον αντίπαλο. Οι «Χωριάτες» έρχονται από την ήττα στο Λίβερπουλ, αλλά ποιοτικά είναι ανώτεροι από τη Νόριτς.Το διπλό στo 2.25 από την Bwin.

Μάντσεστερ Σίτι Ν Η Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 78% 22:00 Λιντς Η Ι Ν Ι Η ΦΟΡΜΑ % 40% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Μάντσεστερ Σίτι είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες Η ομάδα Λιντς δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 3 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 1 ισοπαλία και 2 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 10 συνεχόμενα παιχνίδια Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Μάντσεστερ Σίτι μετράει 24 νίκες και 11 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Λιντς

απέναντι στην ομάδα Λιντς Σε 50 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 26 over 2.5 γκολ, 24 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 21 παιχνίδια

Δυσκολεύτηκε να σκοράρει η Σίτι απέναντι στην Γουλβς με τη νίκη με 1-0 να έρχεται μετά από εκτέλεση πέναλτι. Δεν δυσκολεύτηκε να κρατήσει το μηδέν για ακόμη μια φορά φέτος εντός συνόρων. Ο Πεπ παρουσιάζει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία, χαρακτηριστικά η Γουλβς είχε μόλις 0,08 xGoals στο πρόσφατο παιχνίδι. Η Λιντς έχασε με 3-2 από την Τσέλσι αλλά κατάφερε να βάλει δύσκολα στην ομάδα του Τούχελ. Η Σίτι κερδίζει 8,88 κόρνερ ανά αγώνα φέτος και με τον ρυθμό που δίνει η Λιντς στα παιχνίδια της, είναι πολύ πιθανό να δούμε τους «Πολίτες» να είναι στον μέσο όρο τους ή και πιο πάνω, όσον αφορά τα κόρνερ. Το over8.5 κόρνερ για την Σίτι είναι στο 2,20 στη Novibet.

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου

Μπράιτον Ι Ι Ι Η Ι ΦΟΡΜΑ % 41% 21:30 Γούλβς Η Η Ι Ι Ν ΦΟΡΜΑ % 35% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Μπράιτον δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια και μετρά 3 ισοπαλίες και 1 ήττα

στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια και μετρά 3 ισοπαλίες και 1 ήττα Η ομάδα Γούλβς δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 2 ήττες

στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 2 ήττες 4 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα Γούλβς μακρία από την έδρα της

για την ομάδα Γούλβς μακρία από την έδρα της Οι φιλοξενούμενοι μετρoυν σερί 3 αγώνων με No Goal εκτός έδρας ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Μπράιτον μετράει 7 νίκες και 2 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Γούλβς

απέναντι στην ομάδα Γούλβς Σε 26 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 7 over 2.5 γκολ, 19 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 11 παιχνίδια

Δεν αγωνίστηκε αυτό το Σαββατοκύριακο η Μπράιτον καθώς υπήρχαν πολλά κρούσματα covid-19 στην Τότεναμ. Οι «Γλάροι» εδώ και 10 αγώνες στο πρωτάθλημα δεν μπορούν να κερδίσουν αλλά μετράνε 8 ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Σε αυτό το ματς θα έχει αρκετές απουσίες στην άμυνα, κάτι που ίσως αναγκάσει τον Γκράχαμ Πότερ να πάει σε μια προσεκτική τακτική. Η Γουλβς εδώ και τέσσερις σερί αγώνες δεν μπορεί να σκοράρει. Η ισοπαλία που βρίσκουμε στην Bet365, σε απόδοση 3,20 έχει αξία και μπορεί να μπει στις επιλογές μας.

Μπέρνλι Ι Η Ι Ι Ι ΦΟΡΜΑ % 39% 21:30 Γουότφορντ Η Η Η Η Ν ΦΟΡΜΑ % 16% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Μπέρνλι είναι αήττητη στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 1 νίκη και 2 ισοπαλίες

στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 1 νίκη και 2 ισοπαλίες Η ομάδα Γουότφορντ δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 3 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 3 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Μπέρνλι μετράει 11 νίκες και 3 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Γουότφορντ

απέναντι στην ομάδα Γουότφορντ Σε 38 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 22 over 2.5 γκολ, 16 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 24 παιχνίδια

Μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που φαίνεται ότι θα παλέψουν για την παραμονή τους στην κατηγορία. Στα τελευταία 7 παιχνίδια τους, η Μπέρνλι έχει 1 νίκη, 5 ισοπαλίες και 1 ήττα, ενώ η Γουότφορντ έχει 6 ήττες και 1 νίκη. Διαφορετικοί οι αγώνες τους και η φιλοσοφία τους. Η Μπέρνλι σε τελευταία ματς πάει στο under και no goal, ενώ η Γουότφορντ είναι του goal και over. Δύσκολο να βγάλουμε άκρη στοιχηματικά σε αυτό το ματς.

Κρίσταλ Πάλας Ν Η Η Η Ι ΦΟΡΜΑ % 32% 21:30 Σαουθάμπτον Η Ι Ι Η Η ΦΟΡΜΑ % 21% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Σαουθάμπτον δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 3 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 3 ήττες

στα τελευταία 3 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 3 ήττες 3 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Σαουθάμπτον μακρία από την έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 29 συνεχόμενα παιχνίδια Κρίσταλ Πάλας-Σαουθάμπτον δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Κρίσταλ Πάλας μετράει 13 νίκες και 9 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Σαουθάμπτον

απέναντι στην ομάδα Σαουθάμπτον Σε 50 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 22 over 2.5 γκολ, 28 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 25 παιχνίδια

Πολύ δύσκολο ζευγάρι για εξαγωγή συμπερασμάτων. Η Κρίσταλ Πάλας είναι καλύτερη ομάδα από την Σαουθάμπτον την δεδομένη στιγμή αλλά και πάλι οι διαφορές τους είναι μικρές, γι’ αυτό και το χέρι δεν πάει στον άσσο. Επίσης η Κρίσταλ Πάλάς συνηθίζει να κάνει φάουλ σε επικίνδυνα σημεία και μετράει 23 απευθείας εκτελέσεις φάουλ εναντίων της και εκεί η Σαουθάμπτον έχει τον Γουόρντ Πρόουζ ο οποίος πληρώνει 5,00 στην Bet365 για να σκοράρει και 25,00 στην Stoiximan για να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Μπράιτον Ι Ι Ι Η Ι ΦΟΡΜΑ % 41% 16:00 Τότεναμ Ν Ν Η Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 72% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Μπράιτον δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια και μετρά 3 ισοπαλίες και 1 ήττα ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Μπράιτον μετράει 3 νίκες και 4 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Τότεναμ

απέναντι στην ομάδα Τότεναμ Σε 18 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 9 over 2.5 γκολ, 9 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 9 παιχνίδια

Αρκετά εύστοχη και ουσιαστική ήταν η Άρσεναλ απέναντι στην Σαουθάμπτον και έτσι καθάρισε το ματς με σκορ 3-0. Απέναντι στην Γουέστ Χαμ όμως, αναμένουμε ότι θα έχει ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Άρσεναλ έχει αμυντικά προβλήματα απέναντι σε ομάδες όπως η Γουέστ Χαμ. Ομάδες δηλαδή που είναι πολύ καλές στις αντεπιθέσεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως είναι η 6η χειρότερη στην κατηγορία, όσον αφορά τα xGoals εναντίων της. Η Γουέστ Χαμ είναι «μανούλα» σε ντέρμπι του Λονδίνου φέτος καθώς έχει ήδη κερδίσει Τότεναμ και Τσέλσι, ενώ από τα μεγάλα ονόματα, δεν ξεχνάμε και τι νίκη απέναντι στην Λίβερπουλ. Της ταιριάζουν οι μεγάλοι αντίπαλοι και πιστεύουμε ότι και απέναντι στην Άρσεναλ μπορεί να κάνει την ζημιά. Το διπλό φτάνει μέχρι και 3,31 στην Betshop.

Λέστερ Ν Η Η Ι Ν ΦΟΡΜΑ % 49% 21:30 Τότεναμ Ν Ν Η Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 72% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Λέστερ είναι αήττητη στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες

στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες 4 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Λέστερ στην έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Λέστερ μετράει 17 νίκες και 23 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Τότεναμ

απέναντι στην ομάδα Τότεναμ Σε 50 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 37 over 2.5 γκολ, 13 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 36 παιχνίδια

Δύσκολα τα πράγματα στην Τότεναμ καθώς τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι εκεί η κατάσταση ξέφυγε με τον ιό αλλά όλοι θέλουν να γίνει ο αγώνας με την Λέστερ. Το πως και με ποιους θα παίξει ο Αντόνιο Κόντε σε αυτό το ματς, πιθανό ούτε ο ίδιος ακόμα να μην γνωρίζει. Η Λέστερ πάντως έρχεται από νίκη με 4-0 απέναντι στην Νιούκαστλ και έτσι θα θέλει να εκμεταλλευτεί το χρονικό σημείο που βρίσκεται και το ότι θα είναι ανέτοιμη η αντίπαλος της. Άσσος στo 2.10 από τη Fonbet, τη νέα στοιχηματική που είναι Live στην Ελλάδα, και μπορείς να κάνεις εγγραφή και να δεις τις Προσφορές* της.

Τσέλσι Ν Ι Η Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 61% 21:45 Έβερτον Η Ν Η Η Η ΦΟΡΜΑ % 22% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Τσέλσι είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες Η ομάδα Έβερτον δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 1 ισοπαλία και 4 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 5 συνεχόμενα παιχνίδια Τσέλσι-Έβερτον δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Τσέλσι μετράει 47 νίκες και 12 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Έβερτον

απέναντι στην ομάδα Έβερτον Σε 50 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 21 over 2.5 γκολ, 29 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 23 παιχνίδια

Χρειάστηκε 2 πέναλτι για να κερδίσει την Λιντς, στο τέλος όμως πέτυχε τον σκοπό της η Τσέλσι. Η Έβερτον, αν πάρουμε τα τελευταία 8 παιχνίδια των ομάδων, είναι η χειρότερη ομάδα της Premier League. Περιμένουμε μια καλή εμφάνιση και με γκολ από την Τσέλσι. Άσσος και over2.5 είναι στο 1,90 στην Novibet.

Λίβερπουλ Ν Ν Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 100% 22:00 Νιουκάστλ Η Ν Ι Η Ι ΦΟΡΜΑ % 40% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Λίβερπουλ είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 5 αγώνων με No Goal εντός έδρας

εντός έδρας Η ομάδα Νιουκάστλ δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 3 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Λίβερπουλ μετράει 50 νίκες και 11 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Νιουκάστλ

απέναντι στην ομάδα Νιουκάστλ Σε 50 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 30 over 2.5 γκολ, 20 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 29 παιχνίδια

Τέσσερις σερί νίκες μετράει η Λίβερπουλ και πάει με φόρα για να τις κάνει πέντε απέναντι στην πιο πλούσια ομάδα του κόσμου. Τα λεφτά όμως δεν φέρνουν την ευτυχία και έτσι η Νιούκαστλ δεν είναι σε καλό δρόμο. Εκτός έδρας δεν έχει νίκη και στο «Anfield» τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Οι στοιχηματικές αποδόσεις είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της Λίβερπουλ και δεν βρίσκουμε κάπου αξία για να ποντάρουμε.

BetMarket Επιλογές

Ημ/νία Παιχνίδι Σημείο Μονάδες Εταιρία 14/12, 22:00 Μαν. Σίτι – Λιντς Σίτι, Ov8.5 Κόρνερ @2.20 2 15/12, 22:00 Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ 2 @3.31 1 Kάβα Πρωταθλήματος -39,86 ROI 55,7%

