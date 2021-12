Ο… πατριώτης θα βοηθήσει όσο μπορεί

Για όσους δεν το κάνατε με τον πρωϊνό σας καφέ, όπως εγώ, κάντε το έστω και τώρα που μεσημέριασε το να διαβάσετε τη στήλη με τις αναλύσεις για τα σημερινά παιχνίδια της Σούπερ Λιγκ 2. Για να καταλάβετε ακόμη μια φορά γιατί το ποδόσφαιρό μας είναι τόσο ξεχωριστό, ιδιαίτερο και σε ορισμένες περιπτώσεις κωμικοτραγικό.

Από όλα τα ωραία που γράφονται εκεί, προσωπικά ξεχώρισα δύο. Πρώτον πως στο Πιερικός-ΠΑΟΚ Β’, έχουμε ένα ντόμινο που μπορεί να καταλήξει σε σχέσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Νεανικές και ταλαντούχες ομάδες ούτως ή άλλως αμφότερες, θα μπορούσε να σταθεί το over στο 2.25.

Δεύτερο και το πιο κωμικοτραγικό όλων, πως στο Ξάνθη-Βόλος σφυρίζει Βολιώτης διαιτητής! Και πως να μην σκεφτείς το διπλό σε τιμές που φτάνουν τις 10 μονάδες. Μια ειδική αγορά που μου αρέσει είναι το over 2,5 κόρνερ για τον Βόλο στο 1.90. Λίγο σπρώξιμο να πάρει μπορεί να κερδίσει μέτρα και να έρθει συχνότερα του αναμενομένου κοντά στην αντίπαλη εστία.

Aπό τη δεύτερη στην 1η κατηγορία, όχι όμως στα εμπορικά παιχνίδια της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν δύο επιλογές για τα συγκεκριμένα, μπορείτε να τις βρείτε στις αναλύσεις της Σούπερ Λιγκ.

Εγώ κρατάω το over στο Παναιτωλικός-Ιωνικός. Στο 2.40 μου κάνει, καθώς η προσωπική μου εκτίμηση για τον Αναστασίου είναι πως θέλει ο Παναιτωλικός να παίζει επιθετικά. Μαζεύεται μόνο στις περιπτώσεις που βλέπει τα αποτελέσματα να στραβώνουν. Τώρα με τις νίκες επί Απόλλωνα και κυρίως το διπλό στον Βόλο, δεν έχει λόγο να το κάνει. Στον Ιωνικό ο Αοσμάν είναι ασταμάτητος, μόνος του μπορεί να βγάλει φάσεις και γκολ, με την ομάδα να πηγαίνει στο Αγρίνιο με εξαιρετική ψυχολογία μετά τη νίκη με ανατροπή κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Προγνωστικά Στοιχήματος Ισπανίας

Από τις αναλύσεις της Ισπανίας, ξεχώρισα τον άσο της Εσπανιόλ στο 2.07. Ισχυρή μπροστά στο κοινό της, όσες φορές την παρακολούθησα μου άρεσε και υποδέχεται την ουραγό και με απολογισμό 0-8-8 Λεβάντε. Από τα σωστά φαβορί της ημέρας.

Η Χετάφε φέτος είναι περίεργη ιστορία για τη στήλη. Πολλά under, κάτι που δικαιολογεί τις υψηλές τιμές που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρίες τα over της, αλλά από αυτή εδώ τη γωνιά την πληρωθήκαμε δύο φορές. Μια όταν διασύρθηκε στο Βαγιέκας από τη Ράγιο και άλλη μία όταν η ίδια κέρδισε με 4-0 την Κάντιθ. Σκέφτομαι να ρισκάρω και τρίτη, απέναντι σε μια Αλαβές που έχει την ποιότητα επιθετικά. Το over 3 παίζει πάνω από τις 5 μονάδες!

Προγνωστικά στοιχήματος Γαλλίας

Δύο ειδήσεις είναι αυτές που στέλνουν προς το 3.60 της Σεντ Ετιέν στην Α’ Γαλλίας. Αρχικά τα όσα συμβαίνουν στην ίδια. Ο Πιέλ έφυγε, ο Σαμπλέ ήρθε και το πρώτο που έκανε ήταν να μαζέψει όλους τους παλιούς και να τους ζητήσει να βγουν μπροστά. Τόνωση ηθικού, που πέρα από ομιλία συμπληρώθηκε και από την αλλαγή αρχηγών, όπου όρισε ως νέους αρχηγούς της ομάδας τους παίκτες με τους οποίους είχε τη συνάντηση. Δεύτερη είδηση, η απουσία του βασικότερου εκ των στόπερ της Ρεμς, Αμπντελχαμίντ. Είναι εκείνος που κρατά την ισορροπία στην άμυνα της ομάδας και το γεγονός πως θα λείψει σήμερα μπορεί να φέρει αρκετά προβλήματα.

Προγνωστικά Στοιχήματος Αγγλία

Η Ντέρμπι με το -21 στην πλάτη κάπου θα χάσει το κίνητρό της. Και σίγουρα μια ομάδα με μύρια προβλήματα δεν μπορεί να μην προκαλεί κόντρα όταν τη βλέπεις σε τιμές φαβορί. Η Μπλάκπουλ μπορεί να μην έχει την άριστη φόρμα, αλλά είναι ένα σύνολο που έχει δυνατότητες και στο 3+ μπαίνει στην κουβέντα.

Στον διπλασιασμό το over στο Μπόρνμουθ-Μπλάκμπερν, κρύβει value όταν η γηπεδούχος έχει 10/10 over εντός έδρας και η φιλοξενούμενη είναι σε καλή κατάσταση.

Την Ντονκάστερ την πόνταρα και μεσοβδόμαδα. Πιστεύω πως είναι κοντά στη στροφή, μετά την αλλαγή στον πάγκο και το ποιοτικό ρόστερ που έχει. Τώρα τη βρίσκουμε στο 3+ , με μία ημέρα επιπλέον ξεκούραση απέναντι στη Σρούσμπερι που κάνει δεύτερο ταξίδι σε διάστημα τεσσάρων ημερών και έχει απολογισμό 0-2-8 εκτός έδρας!

Από νίκη ψυχολογίας η Κρου, κόντρα σε μια Σέφιλντ που σκόραρε τουλάχιστον δύο φορές στα τρία από τα τέσσερα τελευταία. Το μεταξύ τους over στις 2 μονάδες.

Προγνωστικά Στοιχήματος Σκωτία

Στην Πρέμιερ υπάρχει το υπερβολικό 2.75 στο over του Σεν Τζόνστον-Αμπερντίν, που μάλλον προέρχεται από τις βροχές που οδήγησαν σε αναβολή το μεσοβδόμαδο εντός της γηπεδούχου. Δεν έχω καταφέρει να βρω ειδήσεις για τη σημερινή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Αν αυτός έχει βελτιωθεί, τότε το over είναι value.

Στη Α’ Σκωτίας, συμπλήρωσε καρέ αήττητη η Κλάιντ που πληρώνει 4+ στο εκτός με την Αλόα. Η γηπεδούχος είναι ντεφορμέ, δεν κερδίζει εδώ και τέσσερις αγωνιστικές, με πλέον πρόσφατη την ισοπαλία με την ουραγό.

Σημειώσεις από το υπόλοιπο κουπόνι

Δύο καλές εμφανίσεις μετά τον ερχομό του κόουτς Σεάμπρα για τη Μαρίτιμο, από τέσσερα συνεχόμενα Over η Σάντα Κλάρα. Στο 2.50 να έχει τουλάχιστον τρία γκολ το μεταξύ τους.

Φουλ επίθεση η Ουτρέχτη εντός έδρας, την Γκόου Αχέντ την παρακολούθησα την περασμένη εβδομάδα και επιβεβαίωσα πως είναι μια ομάδα με ταχύτητα και αυτοματισμούς. Στον διπλασιασμό το over 3.

Eπτά από τα οκτώ ματς της αγωνιστικής στο Βέλγιο έχουν τιμή στο over 2,5 από 1.30 έως 1.80. Ξεχωρίζει το Σιντ Τρούιντεν-Σερκλ Μπριζ, που το over ξεπερνά το 2.30!

Στον διπλασιασμό ο άσος της Ροστόφ, μιας ομάδας που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο και σταθερά βγάζει φάσεις. Κόντρα σε μια Ουράλ που παίζει μόνιμα πίσω από την μπάλα και έχει τη χειρότερη επίθεση στην 1η κατηγορία της Ρωσίας.

Kλείνω με πρωτάθλημα Ρουμανίας, η φορμαρισμένη και ευχάριστη έκπληξη της κατηγορίας Βολουντάρι υποδέχεται την ντεφορμέ Κραϊόβα. Η φιλοξενούμενη μπλέκει σε πολύ ανοιχτά παιχνίδια τις τελευταίες αγωνιστικές, δεχόμενη σταθερά γκολ. Σε μια αγορά που βρίσκουμε μόνο στη Fonbet, τη νέα στοιχηματική που είναι Live στην Ελλάδα, και μπορείς να κάνεις εγγραφή και να δεις τις Προσφορές* της, το over 1 γκολ για τη Βολουντάρι φτάνει στο 2.95!

Το παιχνίδι μου

Μονό

11/12 –17:15 Αλαβές-Χετάφε Over 3 (5.55) επί 4,8 μονάδες στη Betshop

Σύστημα 2-3 στη Fonbet

11/12 –17:00 Ντέρμπι-Μπλάκπουλ 2 (3.30)

11/12 –17:30 Βολουντάρι-Κραϊόβα Βολουντάρι Οver 1 (2.95)

11/12 –17:30 Ρεμς-Σεντ Ετιέν 2 (3.60)

Από 3 μονάδες στις δυάδες και 1 στην τριάδα.

Δυάδα στη Stoiximan.gr

11/12 –14:45 Ξάνθη-Ολυμπιακός Βόλου Βόλος Over 2,5 κόρνερ (1.91)

11/12 –18:00 Ροστόφ-Κρίλια Ροστόφ Οver 1,5 (2.40)

Στη δυάδα απόδοσης 4.58 ποντάρισμα 5,5 μονάδες

Δυάδα στη Stoiximan.gr

11/12 –17:30 Μαρίτιμο-Σάντα Κλάρα Over 2,5 (2.57)

11/12 –19:30 Παναιτωλικός-Ιωνικός Οver 2,5 (2.47)

Στη δυάδα απόδοσης 6.34 ποντάρισμα 4 μονάδες

