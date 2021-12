Betmarket United: Τα καλύτερα του ΣΚ 11 & 12 Δεκεμβρίου

Οι tipsters του BetMarket… συνεδρίασαν και έβγαλαν το σημείο που ξεχωρίζει από κάθε κατηγορία για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Επτά επιλογές σε αποδόσεις από 1.33 μέχρι 3.25.

Το φαβορί

Δεν δείχνει να τη σώζει τη σεζόν η Σαλενιτάρνα, που το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στη Serie B άμεσα μετά την άνοδό της πέρσι το καλοκαίρι. Στη Φλωρεντία τώρα εκεί όπου η Φιορεντίνα βάζει από τρία γκολ και πάνω στις τέσσερις τελευταίες νίκες της. Συνολικά 11 γκολ υπέρ της, 3 κατά της, για μια φορμαρισμένη και ικανή ομάδα, που μοιάζει ένα από τα καλά μικρά φαβορί του διημέρου.

Φιορεντίνα-Σαλερνιτάνα 1 (1.33 ) / Interwetten

Ο διπλασιασμός

Στην 3η κατά σειρά κατηγορία της Αγγλίας και το “DW Stadium”, η Γουίγκαν φιλοξενεί την Ίπσουιτς. Η γηπεδούχος ομάδα είναι 2η στο πρωτάθλημα, είναι σε φόρμα, εδώ και 5 σερί αγώνες σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ. Απέναντι στην Ίπσουιτς, την οποία παρουσιάζει αρκετές αστάθειες, ο άσσος μπορεί να μπει στο παιχνίδι μας.

Γουίγκαν-Ιπσουιτς 1 (2.16) / Betshop

Το fair over

Στο «Πάμε Ιταλία» μιλήσαμε εκτενέστερα για την αναμέτρηση της Σασουόλο με την Λάτσιο, με τις δύο ομάδες να αποτελούν δύο από τις επιθετικότερες στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Με τα στατιστικά που έχουν αμφότερες (10 σερί over η Σασουόλο – 5 σερί over εκτός έδρας η Λάτσιο) το over δεν θα μπορούσε να ξεπερνά το 1.55.

Σασουόλο-Λάτσιο Over (1.55) / Novibet

Το value over

Εμφανές το ότι η Τορίνο προσπαθεί να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην επίθεση της. Αυτό έχει δύο όψεις, περισσότερα γκολ για την ίδια, περισσότερα κενά στην άμυνα. Η Μπολόνια είναι ομάδα ρυθμού και αν η Τορίνο ανεβάσει το τέμπο, τότε η Μπολόνια θα ακολουθήσει. Έχει αξία λοιπόν το over2,5 σε τιμές διπλασιασμού. Παραδοσιακά έχει γκολ το συγκεκριμένο ζευγάρι, ενώ οι προπονητές φημίζονται για το ότι παίζουν επιθετικά.

Τορίνο-Μπολόνια over (2.05) / Winmasters

Tο αουτσάιντερ

Στο Βέλγιο η Λεουβέν είναι σταθερά καλή μακριά από το σπίτι της, με σερί 1-3-0 στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Η Κορτράικ δεν είναι καλά πέντε χωρίς νίκη ενώ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της έκανε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις της στην σεζόν γνωρίζοντας την ήττα με 0-2 από την Σερκλ. Θα τα βρει σκούρα απέναντι στην σκληροτράχηλη Λεουβέν ενώ δεν θα έχει στην διάθεση της και τον βασικό της στράικερ Γκουεγιε. Επιλογή μας το διπλό.

Κορτράικ-Λέουβεν 2 (3.25) / Fonbet

Το Λάτιν

Στην Αργεντινή βρισκόμαστε στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, η Ροζάριο με νίκη απέναντι στην Ουρακάν είναι στο επόμενο Σουντεραμερικάνα, αντίθετα η φιλοξενούμενη χρειάζεται συνδυασμό αποτελεσμάτων για να πάρει το εισιτήριο για την προαναφερθείσα διοργάνωση, καθώς θα πρέπει να ηττηθούν τουλάχιστον τρεις από τέσσερις ομάδες. Εντός έδρας η γηπεδούχος ομάδα έχει 3 νίκες στα τελευταία 4 παιχνίδια της ενώ η Ουρακάν έρχεται από τρεις ήττες στον δρόμο. Προβάδισμα στον άσσο.

Ροζάριο-Ουρακάν 1 (2.35) / Pamestoixima.gr

Μπάσκετ

Σπουδαίο παιχνίδι για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Basket League με τον Προμηθέα να υποδέχεται στην Πάτρα το Λαύριο. Δύο από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος προέρχονται από συνεχόμενες ήττες και ψάχνουν την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα! Αδικαιολόγητα τόσο μεγάλο φαβορί ο Προμηθέας, που πληρώνει κοντά στο 1,27. Εμείς θα στηρίξουμε το Λαύριο με χάντικαπ στους 10,5 πόντους στο 1.70. Ακόμα και να ηττηθεί η ομάδα του Χρήστου Σερέλη θα το κάνει δύσκολα, όποτε θα την στηρίξουμε μιας και αναμένουμε κλειστό παιχνίδι.

Προμηθέας-Λαύριο 2 (+10,5) (1.70) / Stoiximan.gr

Οι επιλογές μας με βάση την ώρα έναρξης

Φιορεντίνα-Σαλερνιτάνα 1 (1.33) / Σάββατο 16:00

Γουίγκαν-Ιπσουιτς 1 (2.16) / Σάββατο 17:00

Προμηθέας-Λαύριο 2/+10,5 (1.70) / Σάββατο 17:00

Κορτράικ-Λέουβεν 2 (3.25) / Σάββατο 17:15

Ροζάριο-Ουρακάν 1 (2.35) / Σάββατο 22:00

Toρίνο-Μπολόνια Over (2.05) / Κυριακή 13:30

Σασουόλο-Λάτσιο Over (1.55) / Kυριακή 19:00

