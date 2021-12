Αυλαία ομίλων με 4 επιλογές για παιχνίδι στο Τσάμπιονς Λιγκ

Ολοκληρώνεται η αγωνιστική δράση σε 1ο, 2ο, 3ο και 4ο όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα όπου κρίνονται πρωτιές και προκρίσεις. Τρία παιχνίδια ξεχωρίζουν: Ρεάλ Μαδρίτης – Ιντερ, Πόρτο – Ατλέτικο Μαδρίτης και Μίλαν – Λίβερπουλ, με τον 2ο όμιλο να είναι αυτός με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Με αλλαγές Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς Μπενζεμά η Ρεάλ Μαδρίτης.

Λειψία Η Η Ν Η Ν ΦΟΡΜΑ % 36% 19:45 Μάντσεστερ Σίτι Ν Ν Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 100% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 5 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Λειψία στην έδρα της

για την ομάδα Λειψία στην έδρα της Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 4 αγώνων με G/G

Η ομάδα Μάντσεστερ Σίτι είναι αήττητη στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες και 1 ισοπαλία ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Η ήττα στο Βερολίνο ήταν η σταγόνα που… ξεχύλισε το ποτήρι στις σχέσεις Λειψίας-Τσέσι Μαρς, με τον Αμερικανό τεχνικό να αποτελεί παρελθόν μετά τις 3 σερί ήττες στο πρωτάθλημα και γενικά την κακή εικόνα του τελευταίου διαστήματος. Χρέη υπηρεσιακού τεχνικού θα εκτελέσει ο βοηθός του, Αχίμ Μπάιερλοτσερ. Χρειάζεται ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα σε σύγκριση με την Κλαμπ Μπριζ ώστε να προκριθεί στο Europa League. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι σίγουρα πρώτη και θεωρητικά αδιάφορη, αν και ο Γκουαρδιόλα τόνισε πως όποιοι και αν αγωνιστούν (θα γίνει ευρύ ροτέισον) θα έχουν στόχο τη νίκη. Από 7 διαδοχικές νίκες οι «Πολίτες», οι 6 απ’ αυτές ήρθαν σε συνδυασμό με over. Το κίνητρο είναι ξεκάθαρα στην πλευρά της Λειψίας (9 σερί over εντός έδρας), αλλά στην κατάσταση που βρίσκεται τελευταία δεν μας… πάει το χέρι. Αρκετά πιθανό με βάση την φιλοσοφία και τακτική των δύο ομάδων το combo: goal/goal+over στο 1.74 της Betshop.

Παρί Σεν Ζερμέν Ι Ι Ν Η Ν ΦΟΡΜΑ % 59% 19:45 Μπριζ Ν Ι Ν Η Η ΦΟΡΜΑ % 55% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Παρί Σεν Ζερμέν είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες και 1 ισοπαλία

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες και 1 ισοπαλία 5 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Μπριζ μακρία από την έδρα της

για την ομάδα Μπριζ μακρία από την έδρα της Οι φιλοξενούμενοι μετρoυν σερί 5 αγώνων με G/G ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Δεύτερη σερί ισοπαλία στο Γαλλικό πρωτάθλημα, με δεύτερη σερί κακή εμφάνιση για τους «Παριζιάνους», οι οποίοι κατάφεραν να… κλέψουν τον πόντο στην έδρα της Λανς με τέρμα στο 92’. Σε κακή ημέρα τα «αστέρια» της, ενώ είχε αρκετά θέματα μεσοαμυντικά «γλιτώνοντας» τουλάχιστον 2 φορές ένα 2ο τέρμα. Σήμερα, είναι αδιάφοροι (αναμένονται κάποιες αλλαγές – εκτός αποστολής ο Νεϊμάρ) έχοντας ήδη προκριθεί ως δεύτεροι στην επόμενη φάση. Αδιαμφισβήτητο το κίνητρο της Κλαμπ Μπριζ, η οποία χρειάζεται καλύτερο αποτέλεσμα (υστερεί στην ισοβαθμία) από την Λειψία για να κατακτήσει την 3η θέση και να πάρει την πρόκριση στο Europa League. Δυνατοί επιθετικά οι Βέλγοι, αλλά με πολλά κενά στην άμυνα εσχάτως. Παιχνίδι όπου αναμένεται να έχουμε αρκετά γκολ, όπως άλλωστε και 7 πιο πρόσφατα της Κλαμπ Μπριζ. Σε αξιόλογες τιμές το goal/goal+over (1.82) στην Stoiximan.gr.

Στα ειδικά στοιχήματα, στο 1.80 της Stoiximan.gr να έχει τουλάχιστον μία προσπάθεια στην εστία ο Βαϊνάλντουμ, που είναι φρέσκος και σκόραρε κόντρα στην Λανς ερχόμενος από τον πάγκο.

Άγιαξ Ν Ν Ν Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 92% 22:00 Σπόρτινγκ Λισ. Ν Ν Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 100% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Άγιαξ είναι αήττητη στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 1 ισοπαλία

στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 1 ισοπαλία Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 5 αγώνων με No Goal εντός έδρας

εντός έδρας Η ομάδα Σπόρτινγκ Λισ. είναι αήττητη στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Αδιάφορη αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση, ενώ έχει ήδη κριθεί η πρωτιά στον όμιλο την οποία κατέκτησε ο «Αίαντας». Αμφότερες βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση, με τον Αγιαξ να προέρχεται από 4 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και σερί 8-2-0 στα 10 τελευταία. Η Σπόρτινγκ «άλωσε» το Νταλούζ και έπιασε τις 12 διαδοχικές νίκες σε όλους τους θεσμούς. Στο 1.78 το goal/goal στην Fonbet, θα μπορούσε να παίζει και χαμηλότερα.

Αξίζει το ρίσκο στο goal/goal ημίχρονο στο 4.00 της Bet365 με βάση τον χαρακτήρα του παιχνιδιού και την εξαιρετική κατάσταση των δύο ομάδων.

Μίλαν Ν Ν Η Ν Η ΦΟΡΜΑ % 64% 22:00 Λίβερπουλ Ν Ν Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 100% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Άλλη μία αναμέτρηση με μονόπλευρο κίνητρο. Η Μίλαν με νίκη είναι σίγουρα στο Europa League, ενώ αν δεν κερδίσει η Πόρτο θα είναι αυτήν που θα πάρει την πρόκριση στους «16». Όπως καταλαβαίνετε κρίνονται πολλά σήμερα στο Μιλάνο, με την ομάδα του Πιόλι να νοιώθει τυχερή που πετυχαίνει αδιάφορη την φορμαρισμένη Λίβερπουλ (5 σερί νίκες) και με ένα… βαρύ πρόγραμμα μπροστά της που αναγκάζει τον Κλοπ να προβεί σε αλλαγές. Θα στηρίξουμε τους «Μιλανέζους», που φέτος είναι σοβαροί και μπορούν να εκμεταλλευτούν τις συγκυρίες. Ο άσος στο 2.00 της Fonbet αποτελεί επιλογή.

Οι σημαντικές απουσίες της Μίλαν στην επίθεση (Ρέμπιτς, Λεάο, Ζιρού) φέρνουν στο αρχικό σχήμα τον Μεσίας, ο οποίος ήταν αυτός που χάρισε το τρίποντο στην Μαδρίτη με την Ατλέτικο ενώ σκόραρε 2 φορές με την Τζένοα. Το ενδεχόμενο να σκοράρει σήμερα προσφέρεται στο 3.20 από την Bet365.

Μπορούσια Ντόρτμουντ Η Ν Η Ν Η ΦΟΡΜΑ % 40% 22:00 Μπεσίκτας Ι Η Η Η Η ΦΟΡΜΑ % 12% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 3 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Μπορούσια Ντόρτμουντ στην έδρα της

για την ομάδα Μπορούσια Ντόρτμουντ στην έδρα της Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 3 αγώνων με G/G

Η ομάδα Μπεσίκτας δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 1 ισοπαλία και 4 ήττες ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Αδιάφορη αναμέτρηση, με την Ντόρτμουντ να συνεχίζει στο Europa League και την Μπεσίκτας να έχει αποκλειστεί. Απογοήτευση στους «Βεστφαλούς», καθώς κρίνεται αποτυχημένη η φετινή της πορεία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση από την στιγμή που δεν προκρίθηκε. Μέσα σε όλα, ήρθε και η (οριακή) ήττα από την Μπάγερν Μονάχου στο «Κλάσικερ». Το θετικό είναι ότι επέστρεψε με γκολ από τραυματισμό ο Χάαλαντ. Η Μπεσίκτας αποτέλεσε σάκο του μποξ στον όμιλο, όμως με τις αμυντικές αδυναμίες των γηπεδούχων και την επιθετική της ποιότητα είναι αρκετά πιθανό να βρει ένα τέρμα απόψε. Χαμηλά ο άσος στην Interwetten, σκαρφαλώνει στο 2.35 της Bwin αν συνδυαστεί με το goal/goal.

Πόρτο Ν Ν Η Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 80% 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης Η Ν Η Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 48% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Πόρτο είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 5 νίκες 3 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Πόρτο στην έδρα της

για την ομάδα Πόρτο στην έδρα της Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 3 αγώνων με G/G ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Πόρτο μετράει 1 νίκες και 1 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Ατλέτικο Μαδρίτης

απέναντι στην ομάδα Ατλέτικο Μαδρίτης Σε 7 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 3 over 2.5 γκολ, 4 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 2 παιχνίδια

Ένα από τα παιχνίδι που συγκεντρώνουν σπουδαίο ενδιαφέρον, καθώς αμφότερες διεκδικούν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση και είναι δεδομένο πως θα… πέσουν κορμιά. Η Πόρτο διατηρεί την τύχη στα χέρια της, καθώς με νίκη είναι σίγουρα στους «16». Σε περίπτωση ισοπαλίας, δεν θέλει νίκη της Μίλαν για να προκριθεί, ενώ σε περίπτωση ήττας κινδυνεύει ακόμα και με αποκλεισμό. Η Ατλέτικο Μαδρίτης με νίκη είναι σίγουρα στο Europa League, ενώ για την πρόκριση στους «16» θα περιμένει το αποτέλεσμα του Μιλάνου. Σε περίπτωση που δεν κερδίσει η Μίλαν θα πάρει την πρόκριση, αν κερδίζουν οι «Μιλανέζοι» η πρόκριση θα κριθεί στην διαφορά τερμάτων (-2 η Μίλαν, -3 η Ατλέτικο Μαδρίτης). Ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση, θα αποφύγουμε την επιλογή σημείου και θα σταθούμε στις κάρτες.

Ματς για γερά νεύρα, δεν είναι απίθανο να ξεφύγει, κάτι που έγινε και στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση όπου βγήκαν 9 κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη. Αξίζει το over5.5 κάρτες στο 1.98 της Novibet. Για μεγαλύτερο ρίσκο, η κόκκινη κάρτα στο 4.05 της ίδιας στοιχηματικής.

Ρεάλ Μαδρίτης Ν Ν Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 100% 22:00 Ίντερ Ν Ν Ν Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 100% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Ρεάλ Μαδρίτης είναι αήττητη στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες και 1 ισοπαλία

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες και 1 ισοπαλία Η ομάδα Ίντερ είναι αήττητη στα τελευταία 5 εκτός έδρας παιχνίδια με 4 νίκες και 1 ισοπαλία ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Σπουδαία αναμέτρηση στην Μαδρίτη, η οποία θα κρίνει την πρωτιά στον όμιλο και πιθανότατα το μέλλον των ομάδων στην διοργάνωση καθώς η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη αποφεύγει δυνατούς αντιπάλους (Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου). Οι «Μαδριλένοι» θα παίξουν για 2 αποτελέσματα (σημαντική απουσία ο Μπενζεμά), οι «Μιλανέζοι» θέλουν μόνο νίκη. Ιδιαίτερα φορμαρισμένες το τελευταίο διάστημα, με την Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίζει τα 10 από τα 11 τελευταία παιχνίδια της (10-1-0) και την Ιντερ τα 9 από τα 11 πιο πρόσφατα (9-2-0). Δύσκολη η εκτίμηση σημείου, ούτε στα γκολ βρίσκουμε αξία, με το over να προσφέρεται μόλις στο 1.61 από τον Pamestoixima.gr. Με το… μαχαίρι στο λαιμό θα πηγαίναμε στην ισοπαλία του πρώτου μέρους σε απόδοση 2.15 από την Sportingbet.

Σαχτάρ Ντόνετσκ Ν Ν Η Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 80% 22:00 Σέριφ Τιρασπόλ Ι Ν Η Ν Ν ΦΟΡΜΑ % 68% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι αήττητη στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες

στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες Η ομάδα Σέριφ Τιρασπόλ είναι αήττητη στα τελευταία 3 εκτός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 1 ισοπαλία ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

Αδιάφορη αναμέτρηση. Η Σαχτάρ και να κερδίσει παραμένει τελευταία, ενώ η Σερίφ Τίρασπολ των Αθανασιάδη και Κολοβού έχει προκριθεί στο Europa League. Η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει το… άτυπο κίνητρο να θέλει να κλείσει τον όμιλο με νίκη, καθώς μετράει 1 ισοπαλία και 4 ήττες. Γι’ αυτό και ο άσος προσφέρεται σε τιμές κοντά στο 1.50 και φυσικά δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε μ’ αυτόν, καθώς η Σερίφ έχει αποδείξει πόσο… ζημιάρα ομάδα είναι ενώ η έλλειψη άγχους την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη. Λογικά θα δούμε γκολ και από τις δύο πλευρές, με το goal/goal στο 1.84 της Betshop.

Betmarket Επιλογές

Ημ/νία Παιχνίδι Σημείο Μονάδες Εταιρία 07/12, 19:45 Παρί Σεν Ζερμέν – Κλαμπ Μπριζ 1+ προσπάθεια στην εστία Βαϊνάλντουμ @ 1.80 1 07/12, 22:00 Αγιαξ – Σπόρτινγκ Λισ. goal/goal@ 1.78 1 07/12, 22:00 Μίλαν-Λίβερπουλ 1@ 2.00 1 07/12, 22:00 Πόρτο – Ατλέτικο Μαδρίτης over5.5 κάρτες @ 1.98 2 Kάβα Πρωταθλήματος +3.46 ROI 108.2%

Επισκεφτείτε καθημερινά το Betmarket.gr για να ενημερωθείτε για τις καλύτερες στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα, να δείτε τα προγνωστικά των tipster μας, τις πτώσεις των αποδόσεων αλλά και την ενδιαφέρουσα θεματολογία γύρω από το στοίχημα που δεν θα βρείτε αλλού.