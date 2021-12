Grand Prix Σαουδικής Αραβίας: Τα σενάρια που κρίνουν από σήμερα το πρωτάθλημα

Πίστα: Jeddah Corniche Circuit

Ώρα Έναρξης: 19:30

Τηλεοπτική Μετάδοση: Cosmote Sport 5/ΕΡΤ 2

Δύο αγώνες πριν το τέλος για το φετινό πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, με το ενδιαφέρον στα ύψη. Ελάχιστη η διαφορά στην κορυφή, με τον Max Verstappen στην 1η θέση με 351,5 βαθμούς και τον Lewis Hamilton στους 343,5. Δεν είναι μόνο ο τελικός νικητής όμως, καθώς πολλές θέσεις στην κατάταξη είναι ανοιχτές.

Υπάρχουν βέβαια σενάρια που κρίνουν τον τίτλο από σήμερα. Μπορείτε να τα δείτε στη φωτογραφία, τα καταγράφουμε και εμείς.

Ο τίτλος θα πάει από σήμερα στον Verstappen αν

Ο Verstappen τερματίσει πρώτος και ο Hamilton από την 7 η θέση και κάτω

θέση και κάτω Ο Verstappen τερματίσει πρώτος έχοντας ταυτόχρονα τον ταχύτερο γύρο και ο Hamilton από την 6 η θέση και κάτω

θέση και κάτω Ο Verstappen τερματίσει 2ος και ο Hamilton από την 10 η θέση και κάτω

θέση και κάτω Ο Verstappen τερματίσει 2ος έχοντας ταυτόχρονα τον ταχύτερο γύρο και ο Hamilton δεν πάρει βαθμούς.

Στις 19:30 το απόγευμα το Grand Prix, το παρθενικό που θα γίνει στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. «Jeddah Corniche Circuit» το όνομα από μια πίστα που σχεδιάστηκε για να είναι διαφορετικής από τις άλλες, με έμφαση στο να μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες έντασης, μεγάλων ταχυτήτων και προσπεράσεων.

Ο μέσος όρος ταχύτητας είναι 252 χιλιόμετρα την ώρα, δεύτερος μικρότερος πίσω μόνο από τη Μόντσα. Κρατά όμως την πρωτιά ως η πίστα με τις περισσότερες στροφές, έχει 3 ζώνες ενεργοποίησης DRS όπου η κάθε μία από αυτές έχει το δικό της σημείο ελέγχου. Το μήκος συνολικά είναι 6.174 χιλιόμετρα, με τους οδηγούς να πρέπει να κάνουν 60 γύρους καλύπτωτας απόσταση 308,45 χιλιομέτρων.

Αναφορά σε ρεκόρ πίστας… δεν έχουμε, όπως είπαμε είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται Grand Prix στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Προκριματικά

Ο Lewis Hamilton θέλει να μην επιβεβαιωθούν τα σενάρια που τον θέλουν εκτός τίτλου από σήμερα. Ηταν ο ταχύτερος, πήρε την pole position με 2ο τον Valtteri Bottas και 3ο τον Max Verstappen, ο οποίος χτύπησε στον τοίχο, στην τελευταία στροφή του Q3, δίνοντας έτσι ένα τεράστιο δώρο στην Mercedes.

Στοιχηματικές επιλογές

Φαβορί ο Lewis Hamilton σε τιμές που παίζουν κοντά στο 1.35. Σε μια πίστα που όπως είπαμε είναι γρήγορη, με μπόλικες στροφές, κάτι που τακτικά δίνει προβάδισμα στη Red Bull και στον κινητήρα της Honda. Aυτό δίνει αξία στον άλλο διεκδικητή του φετινού τίτλου, Max Verstappen, σε απόδοση που φτάνει max τιμή στο 4.15 της Χ. Φτάνει μόνο να μην υπάρξει πρόβλημα με το Gear Box του μετά το χθεσινό χτύπημα στον τοίχο.

Το τονίζουμε αυτό γιατί αν τελικά χρειαστεί να αλλάξει Gear Box τότε θα λάβει ποινή 5 θέσεων, μειώνοντας προφανώς το Value στην αγορά νικητή. Ετσι μπορεί να στραφεί κάποιος και στην αγορά Driver of the Day όπου αυτή την ώρα μας προσφέρει τον Max στο 4,50.

Τονίζουμε εκ νέου την πεποίθησή μας πως η πίστα ταιριάζει στη Honda, έτσι για ταχύτερο γύρο κοιτάζουμε στις περιπτώσεις των Sergio Perez και Pierre Gasly. Οι δύο οδηγοί είναι αυτοί που θα αναλάβουν την αποστολή να «κλέψουν» βαθμό από την Mercedes αν χρειαστεί. Στο 5,25 η απόδοση του Sergio Perez και στο 41,00 του Gasly.

Ειδικά για τον Sergio Perez κάνουμε σκέψεις πως μπορεί να βρεθεί μέχρι και στο βάθρο.. Ο Valtteri Bottas θυσιάζεται συνεχώς για τον Hamilton έτσι το να χάσει τη θέση του στο βάθρο από τον «Checo» δεν θα είναι καθόλου παράξενο. Προσθέστε εδώ ότι είμαστε σε πίστα που εύκολα χτυπάς στον τοίχο και πας στο γκαράζ, άρα μπορεί να δούμε εξόδους που θα βοηθήσουν σε αυτό το στοίχημα.

Επίσης, εκτός από την αγορά του βάθρου, μια καινούρια αγορά στην Ελλάδα είναι το «Who is higher?», που προσφέρει η Fonbet, τη νέα στοιχηματική που είναι Live στην Ελλάδα, και μπορείς να κάνεις εγγραφή και να δεις τις Προσφορές* της.

Εκεί θα κάνουμε πιο… προσωπικό το παραπάνω στοίχημα, ποντάροντας τον «Checo» να είναι πάνω από τον Bottas σε απόδοση 4,00.

Κλείνουμε με ένα fun bet που αφορά τον Pierre Gasly. Το καινούριο της πίστας, μαζί με τις ιδιαιτερότητες που αναφέραμε, μπορούν να φέρουν μπόλικες αποχωρήσεις. Είναι τόσο πιθανό να γίνουν συγκρούσεις και να εμφανιστεί αυτοκίνητο ασφαλείας που οι στοιχηματικές το προσφέρουν σε απόδοση μόλις 1,15. Μέσα στον… χαμό, ίσως δούμε στο τέλος νικητή έναν οδηγό που δεν ανήκει στα μεγάλα φαβορί για τη νίκη.

Το παιχνίδι μου

05/12, 19:30 – STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2021

-Νικητής αγώνα: Max Verstappen @4.15 *10 μονάδες (Interwetten)

-Driver of the Day: Max Verstappen @4.50 *10 μονάδες (Stoiximan.gr)

-Ταχύτερος γύρος: Sergio Perez @5.25 *10 μονάδες (Bwin)

-Ταχύτερος γύρος: Pierre Gasly @41.00 *2 μονάδες (Bwin)

-Who is higher?: Bottas – Perez -2- @4.00 *10 μονάδες (Fonbet)

-Νικητής & Ταχύτερος γύρος: Pierre Gasly @1501.00 *2 μονάδες (Bet365)

Αρχική Κάβα: 1000 μονάδες

Επιστροφές: 0,00 μονάδες

Υπόλοιπο: 1130.50 μονάδες

Ανοιχτά πονταρίσματα: 44 μονάδες

ROI: 129.33%

Επισκεφτείτε καθημερινά το Betmarket.gr για να ενημερωθείτε για τις καλύτερες στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα, να δείτε τα προγνωστικά των tipster μας, τις πτώσεις των αποδόσεων αλλά και την ενδιαφέρουσα θεματολογία γύρω από το στοίχημα που δεν θα βρείτε αλλού.