Ένα Γαλλικό και 2 από το Βέλγιο

Ένα καλό και ένα κακό νέο από τη χθεσινή στήλη. Το κακό ήταν το… συνηθισμένο του Νοεμβρίου. Πως η φόρμα παραμένει στο αρνητικό. Το καλό είναι πως το μοναδικό σημείο που χάθηκε ήταν αυτό που μπήκε στις προτάσεις. Αντίθετα επιβεβαιώθηκαν αρκετά εύκολα το over 3 στο Αταλάντα-Βενέτσια και κυρίως το 4+ της Παλμέιρας στη Βραζιλία.

Κρατάω τα θετικά, δεν αγνοώ τα αρνητικά για αυτό μένω με το ποντάρισμα χαμηλά και στη σημερινή μέρα.

Παρότι το πρόγραμμα έχει 10 παιχνίδια στη Λιγκ 1 της Γαλλίας, πρωτάθλημα που παρακολουθώ στενά, δεν θα ανοιχτώ. Ενας ακόμη λόγος που θα συμβεί αυτό είναι γιατί οι εμβόλιμες στη Γαλλία δεν είναι το καλύτερό μου στοιχηματικά. Συνήθως οι ομάδες έχουν απρόβλεπτες συμπεριφορές και όσο και αν πιστεύω πως το απρόβλεπτο ευνοεί τον παίκτη και όχι τον μπουκ, η πείρα στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα δείχνει το αντίθετο.

Βασική επιλογή της ημέρας στο Λυών-Ρεμς

Το ποδόσφαιρο που παίζει η Λυών στην έδρα της είναι πολύ επιθετικό. Από τις 22 Αυγούστου και μετά, σε οκτώ εντός έδρας παιχνίδια έμεινε μόνο μια φορά στο ένα γκολ, στο 1-1 με τη Λοριάν όταν έπαιζε με δέκα από πολύ νωρίς. Στα υπόλοιπα έχει σκοράρει δύο ή τρεις φορές, βγάζοντας πολλές φάσεις, ενώ σε περισσότερα από τα μισά έχει παραβιαστεί και η εστία της. Η Ρεμς πηγαίνει χωρίς τον προπονητή της, καθώς νόσησε, χαλαρή ψυχολογικά και βαθμολογικά μετά τη νίκη στο 91’ επί της Κλερμόν και με το βλέμμα στο επόμενο εξάποντο με τη Λοριάν που ακολουθεί. Στο προηγούμενο εκτός μπορεί να πήρε 1-1 στο Στρασβούργο, αλλά δέχτηκε 20 τελικές και γλίτωσε από χαμένο πέναλτι της αντιπάλου.

Στοιχηματικά ο άσος κατ’εμέ είναι για 1.30 και όχι 1.55 που φτάνει σε ορισμένες στοιχηματικές εταιρίες. Max τιμή αυτή τη στιγμή στο 1.57 της Novibet.

Ετσι δημιουργούνται και υψηλότερες του αναμενομένου αποδόσεις σε άλλες αγορές. Σε combo με over 1,5 πηγαίνουμε στο 1.70, ενώ με over 2,5 στο 2.20. Αμφότερες μου αρέσουν αρκετά, όπως και το ασιατικό over 3 στο 2.22.

Σε bet στατιστικών δεν θα πήγαινα εύκολα στο 2.00 του over 9,5 τελικές στην εστία, καθώς δεν περιμένω τη Ρεμς να βγάλει πολλές φάσεις. Αντίθετα είμαι πιο θετικός για ποντάρισμα στο χάντικαπ -2,5 στην πλευρά της Λυών για περισσότερες τελικές στην εστία. Στο 1.87 η συγκεκριμένη επιλογή.

Ανεβάζοντας το ρίσκο, τα over 2,5 γκολ για τη Λυών παίζουν στο 2.85 και ο 1 σε combo bet με over 3,5 πάνω από τις 3,5 μονάδες.

Από τα υπόλοιπα της βραδιάς, είμαι θετικός στον 1 της Ρεν κόντρα στη Λιλ. Για τον απλούστατο λόγο πως θεωρώ τη Ρεν πολύ καλύτερη ομάδα από τη φετινή Λιλ, ενώ σημαντικό επιχείρημα είναι το γεγονός πως ο Ζενεσιό ανοίγει περισσότερο το rotation και μπορεί να παρουσιάσει μια πιο φρέσκια ομάδα συγκριτικά με τη Λιλ.

Προγνωστικά Στοιχήματος Κύπελλο Βελγίου

Φεύγω από τη Γαλλία, πάω στο Βέλγιο, όπου μου κέντρισαν το ενδιαφέρον δύο φιλοξενούμενοι στο Κύπελλο.

Αρχικά η Λέουβεν στο 3.55. Υπάρχει ολόκληρη διαφορά κατηγορίας με τη Βέστερλο και δεν μπορώ να κλείσω στα μάτια πως η ομάδα της δεύτερης κατηγορίας δίνεται φαβορί. Ναι, η Βέστερλο κάνει περίπατο στη Β’ Βελγίου, αλλά αυτός είναι και ο μεγάλος φετινός της στόχος. Να ανέβει στην πρώτη Εθνική. Το Κύπελλο είναι συμπληρωματική διοργάνωση για την ίδια, αντίθετα η Λέουβεν με το ποιοτικό ρόστερ και τη φιλόδοξη διοίκηση ψάχνει διάκριση μέσω του θεσμού.

Στο Εουπεν-Ζούλτε Βάρεγκεμ το διπλό είναι θέμα φόρμας. Κοντεύει να φτάσει στις 5 μονάδες η νίκη για τη Ζούλτε, την ώρα που η γηπεδούχος έχει ρεκόρ 0-2-4 στα έξι τελευταία και είναι φανερό πως έχει χάσει τη φρεσκάδα που είχε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.

To παιχνίδι μου

Μονά

1/12 –19:00 Εουπεν-Ζούλτε Βάρεγκεμ 2 (5.15) επί 4 μονάδες στην Betshop

1/12 –19:45 Βέστερλο-Λέουβεν 2 (3.55) επί 5,9 μονάδες στην Stoiximan.gr

1/12 –22:00 Λυών-Ρεμς 1 &Over 3,5 (3.79) επί 5,5 μονάδες στην Winmasters

Σύστημα 2-3

Σύστημα 2-3 τα παραπάνω σε τιμές 5.15-3.40-3.79 στη Betshop

Στη δυάδα Λυών-Λέουβεν 1,7 μονάδες

Από 1,2 μονάδες στις άλλες δύο δυάδες και 0,5 στην τριάδα.

