Βασικό ποντάρισμα από ειδική αγορά

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ματς έγινε χθες στην Τουρκία, με τη Γαλατά να κερδίζει 4-2 τη Μαρσέιγ. Φοβερός ρυθμός, πολλές φάσεις, μπόλικα γκολ. Βγήκε και η επιλογή του over 1,5 των Γάλλων, που μαζί με το οver της Μίντιλαντ έφεραν κέρδος στη στήλη.

Θα μπορούσε να ήταν και υψηλότερο, αν η Τότεναμ δεν έμενε με παίκτη λιγότερο πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πιέσει όσο θα ήθελε τη Μούρα. Οι Σλοβένοι έκαναν τη μεγάλη έκπληξη και πήραν μια νίκη που θα θυμούνται για χρόνια!

Σήμερα το πρόγραμμα βγάζει αρκετά παιχνίδια προς συζήτηση, ξεκινώντας από τη Γαλλική Λιγκ 1. Η Λανς είναι από τις ομάδες που παίζουν ένα πολύ γρήγορο, ωραίο και θεαματικό ποδόσφαιρο. Ειδικά στην έδρα της ανεβάζει στροφές και με το ένθερμο κοινό να κάνει το ένα sold out μετά το άλλο, τα παιχνίδια της είναι απολαυστικά για τον θεατή. Για να το δούμε και με νούμερα, εντός έδρας έχει κατά μέσο όρο 17 τελικές, 7 εξ΄υτών προς την στην εστία και κάτι παραπάνω από 2 xGoals. Φυσικά πρώτη στη δημιουργία ευκαιριών στα εντός έδρας.

Σήμερα υποδέχεται την Ανζέ, σε ένα ματς που είναι στα μέτρα της και η λογική λέει πως το τέμπο θα είναι γρήγορο με τη Λανς να κυνηγά τα γκολ. Η Ανζέ για μικρομεσαία ομάδα της κατηγορίας έχει καλά νούμερα, βγάζοντας κάτι περισσότερο από 3 τελικές στην εστία ανά 90 λεπτά μακριά από την έδρα της. Ενισχύεται σήμερα με την επιστροφή του καλύτερου μεσοεπιθετικού της, Φουλζινί, ενώ η νίκη επί της Λοριάν την περασμένη εβδομάδα της επιτρέπει να πάει στον Βορρά με καλή ψυχολογία.

Το over 8,5 τελικές στην εστία σε απόδοση διπλασιασμού είναι η βασική μου επιλογή, ενώ είμαι θετικός τόσο στο over 1,5 της Λανς σε παρόμοιες τιμές όσο και στο over στην αναμέτρηση, που παίζει λίγο ψηλότερα.

Προγνωστικά Στοιχήματος Ιταλίας

Για τη Σαλερνιτάνα έγραψα την περασμένη εβδομάδα πως πρόκειται για τη χειρότερη ομάδα στη Serie A και μετανιώνω που ενώ το είχα στη διαλογή μου δεν πόνταρα το διπλό της Σαμπτόρια. Σήμερα πηγαίνει στη Σαρδηνία για το εκτός με την Κάλιαρι. Το ρόστερ των γηπεδούχων είναι πολύ καλύτερο και αν και δεν με έχει πείσει ακόμη ο Ματσάρι στον πάγκο της, νομίζω πως αυτό είναι ένα ματς που μπορεί να πάρει. Ασος και over 1,5 για την Κάλιαρι σε παρόμοιες τιμές, προτιμώ το δεύτερο για να μην έχω τον νου μου και στην κακή της άμυνα!

Προγνωστικά Στοιχήματος Ολλανδίας

Στην Ολλανδία Ναϊμέγκεν-Καμπούρ, δύο ομάδες που πηγαίνουν καλύτερα από ότι περίμενε κανείς. Φιγουράρουν στο πάνω μισό του πίνακα, έρχονται από νίκες και το μεταξύ τους είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να δώσει γκολ. Στον διπλασιασμό το over 3, ενισχύεται από το γεγονός πως η Καμπούρ παίζει παντού αρκετά επιθετικά. Δεν είναι τυχαίο πως πρόκειται για ομάδα που δεν έχει ακόμη ισοπαλία στο πρωτάθλημα!

To παιχνίδι μου

Δυάδα (Stoiximan.gr)

25/11 –21:45 Λανς-Ανζέ Οver 8,5 τελικές στην εστία (2.27)

25/11 –21:45 Κάλιαρι-Σαλερνιτάνα Over 1,5 Κάλιαρι (1.83)

Στη δυάδα απόδοσης 3.60 ποντάρισμα 8.44 μονάδες

Επισκεφτείτε καθημερινά το Betmarket.gr για να ενημερωθείτε για τις καλύτερες στοιχηματικές εταιρείες στην Ελλάδα, να δείτε τα προγνωστικά των tipster μας, τις πτώσεις των αποδόσεων αλλά και την ενδιαφέρουσα θεματολογία γύρω από το στοίχημα που δεν θα βρείτε αλλού.