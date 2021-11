Ο Παναθηναϊκός θέλει, μπορεί όμως;

Καλησπέρα φίλοι μου. Ελπίζω να είστε όλοι υγιείς. Ολοκληρώθηκε η 10η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, η πρώτη από τις δύο που έχουμε αυτή την «διαβολοβδομάδα». Στα χθεσινά, η στήλη είχε επιτυχία, αφού επιβεβαιώθηκαν 5/7 επιλογές.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, που το διάβασα τελείως λάθος ή μάλλον δεν περίμενα αυτή την άθλια εικόνα της Μιλάνο, η Ούνικς διέλυσε τους Ιταλούς με 97-71. Περίπατο πήγε τόσο το διπλό, όσο και το combo. Το έβλεπαν… βαρέλι οι Ρώσοι, που έδειξαν το πόσο επικίνδυνη ομάδα είναι, όταν βρεθούν σε μία τέτοια μέρα.

Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι η Εφές Αναντολού επικράτησε του Ολυμπιακού πιο δύσκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 88-69 με τους Πειραιώτες να σημειώνει μόλις 3 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο (σ.σ επιμέρους σκορ 20-3). Έτσι, επιβεβαιώθηκε ο άσος με χάντικαπ στους 4,5 πόντους στο 1,70. Στο ειδικό παίκτη, πέρασε πανεύκολα το over 8,5 πόντοι του Μουσταφά Φολ, που σταμάτησε στους 15, έχοντας 7 στα πρώτα 5 λεπτά του παιχνιδιού.

Τέλος στο μεγάλο ντέρμπι, η Μπαρτσελόνα κέρδισε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 81-73. Εδώ επιβεβαιώθηκαν 3/3 επιλογές με τον άσο με χάντικαπ στους 4,5 πόντους για τους Ισπανούς, το over 151,5 αλλά και το combo που δώσαμε με τον 1 (-1,5) το over της Μπαρτσελόνα στους 66,5 πόντους και το over της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στους 64,5

Προχωράμε σήμερα, για ανάλογη συνέχεια. Η στήλη μας βρίσκεται σε άνοδο, αφού στις τελευταίες 10 στήλες έχει 7 με θετικό πρόσημο. Ακόμα, εδώ και λίγη ώρα, βρίσκεται στο betmarket.gr η στήλη Πάμε Ευρωλίγκα με την ανάλυση όλης της 11ης αγωνιστικής που ξεκινά σήμερα με 2 παιχνίδια και ολοκληρώνεται αύριο με τα υπόλοιπα 7.

Προγνωστικά μπάσκετ Ευρωλίγκας

Παρακάτω εκτιμήσεις, αναλύσεις και προγνωστικά για τα σημερινά παιχνίδια από την Ευρωλίγκα

18/11 21:30, Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός

Το παιχνίδι της ημέρας στην Ευρωλίγκα, διεξάγεται στο Μόναχο, με την Μπάγερν Μονάχου να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Οι «Βαυαροί» έχουν καλή ψυχολογία μετά την εντός έδρας νίκη τους επί της Φενέρ την Τρίτη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 2-8.

Στα αγωνιστικά εκτός θα είναι οι Ραντόσεβιτς και Σίσκο για τους Γερμανούς, ενώ για τον Παναθηναϊκό θα επιστρέψει (λογικά) ο Νεμάνια Νέντοβιτς που ταξίδεψε στο Μόναχο μαζί με τους Διαμαντίδη – Αλβέρτη. Πρόκειται για μία λύση ακόμα για τον Δημήτρη Πρίφτη, σε περίπτωση που αγωνιστεί.

Η εικόνα του «τριφυλλιού» είναι αποκαρδιωτική. Η ομάδα δείχνει ότι έχει μάθει τα λάθη της. Και προσπαθεί να τα διορθώσει. Θέλει να πάιξει. Το θέμα είναι, μπορεί; Έχει την ποιότητα; Έχει το σθένος ν’ αντιδράσει; Μετά το πέρας σχεδόν του 1/3 της σεζόν, ο Παναθηναϊκός δείχνει πως δεν μπορεί, όσο και αν θέλει.

Η Μπάγερν έχει παίκτες αξίας και με την επιστροφή του Λούτσιτς, παίζει καλύτερο μπάσκετ. Έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Μην ξεχνάμε, πως λίγο πριν την νίκη με την Φενέρ, η Μπάγερν πήγε να κερδίσει και την Ρεάλ στην Γερμανία. Όπως προείπα, είναι αρκετά σκληρή στην έδρα της. Πολύ δυνατή.

Για το σημερινό παιχνίδι έχω κρατήσει κάποιες επιλογές. Η πρώτη είναι ένα combo. Να κερδίσει η Μπάγερν με τουλάχιστον 3 πόντους, να σημειώσει η ίδια τουλάχιστον 73 και να βάλει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον 62. Αυτό πληρώνει στο 1,76 στην Bet365.

Το παιχνίδι μου

18/11 21:30, Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός 1 -2,5, Μπάγερν over 72,5 & Παναθηναϊκός over 61,5 1,76 με 50 μονάδες (Bet365)

