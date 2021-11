Αξίζει το χάντικαπ της… «Πυλαίας»

Καλημέρα φίλοι μου και καλή Κυριακή. Ελπίζω να είστε όλοι υγιείς. Μετά το 2/2 της Παρασκευής, ήρθε χθες το 3/4 για την στήλη μας, η οποία μετρά 6/7 νικηφόρα σημεία. Όσον αφορά τα χθεσινά, ο Κολοσσός Ρόδου πανηγύρισε σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια με 85-82. Τα 3/3 σημεία που πέρασαν από αυτό το παιχνίδι ήταν το over 151,5 που επαληθεύτηκε αρκετά εύκολα, το combo με το διπλό με χάντικαπ για τον Κολοσσό σε συνδυασμό με το over 145,5 αλλά και το over 16,5 συνολικά εύστοχα τρίποντα που μπήκαν…27! Τρομερό.

Στο δεύτερο παιχνίδι που μας απασχόλησαν οι συνολικοί πόντοι του Τζέρμαν, ο Ιωνικός πανηγύρισε τρομερό διπλό στην έδρα του Λαυρίου, το οποίο και κέρδισε με 61-59. Το βαρύ πυροβολικό της ομάδας του Σενγκούρα, σταμάτησε στους 16 και δεν επαλήθευσε το over 17,5 που ήταν το line του. Δεν πειράζει. Θετικό πρόσημο και προχωράμε.

Προγνωστικά μπάσκετ Ελλάδας

Παρακάτω εκτιμήσεις, αναλύσεις και προγνωστικά για τα σημερινά παιχνίδια από την Ελλάδα

7/11 17:00, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

Σπουδαίο ντέρμπι στην Πυλαία, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Πανθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Basket League. Οι γηπεδούχοι, έχουν ρεκόρ 1-3 και προέρχονται από την εντός έδρας ήττα από το Περιστέρι με το τρίποντο του ΜακΚρι στην εκπνοή. Από την άλλη, οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 3-1 και προέρχονται από νίκη κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου με 77-54. Βέβαια, η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, γνώρισε βαριά ήττα μεσοβδόμαδα από τον Ερυθρό Αστέρα στην Σερβία με 81-48 και το κλίμα έχει βαρύνει για τα καλά στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού».

Στο αγωνιστικό μοναδικό πρόβλημα για τον Λυκογιάννη, οι ενοχλήσεις του Ογκμπέιντε στην ποδοκνημική, οι οποίες τον κράτησαν εκτός από την χθεσινή προπόνηση. Για τον Παναθηναϊκό ο Νέντοβιτς θα βγει όντας τραυματίας από την 6αδα των ξένων στην Α1 και τη θέση του θα πάρει ο Γιόγκι Φέρελ, ενώ αγωνιστικά το “μάρμαρο” της ήττας στο Βελιγράδι θα πληρώσει κατά πως φαίνεται ο Κέντρικ Πέρι που δεν έχει πείσει ακόμα με τις εμφανίσεις του. Τέλος, ο Τζέρεμι Έβανς μπαίνει στο rotation στην Basket League, παίρνοντας τη θέση του Τζεχάιβ Φλόιντ.

Για το συγκεκριμένο παιχνίδι έχω κρατήσει δύο επιλογές. Η πρώτη αφορά το χάντικαπ υπέρ του ΠΑΟΚ στους 11,5 πόντους στο 1,80. Οι «Θεσσαλονικείς» στην έδρα τους είναι αρκετά σκληροί, ενώ σήμερα αναμένεται να έχουν και την συμπαράσταση του κόσμου τους. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλή κατάσταση και θεωρώ πως και να κερδίσει θα το κάνει δύσκολα. Θα στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ, αφού στην Πυλαία είναι πάντα μαχητικός και χάνει δύσκολα.

Η δεύτερη επιλογή μου αφορά ένα combo. Να μην ηττηθεί ο ΠΑΟΚ με πάνω από 17 πόντους και να σημειωθούν στο παιχνίδι τουλάχιστον 150. Αυτό πληρώνει στο 1,75 και θεωρώ πως έχει αξία. Το σκορ μπορεί να πάει ψηλά, αφού καμία από τις δύο ομάδες δεν δίνουν και τρομερή έφεση στην άμυνα. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να βρει 70-75 πόντους οπότε και η δουλειά θα γίνει πιο εύκολα. Μένει να το δούμε και στο παρκέ. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν επιλέξετε.

Το παιχνίδι μου

7/11 17:00, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1+11,5 1,80 με 35 μονάδες

7/11 17:00, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 1+17,5 & over 149,5 1,75 με 35 μονάδες

