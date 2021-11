Στο κόλπο για τίτλο η ΑΕΚ στη Σούπερ Λιγκ Interwetten

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έρχονται από γκέλες στην Ευρώπη, η ΑΕΚ φορτσάρει εντός συνόρων ενώ ο Αρης φωνάζει για τη διαιτησία στο μεταξύ τους παιχνίδι. Κυριακή στη Λεοφώρο (ΠΑΟ-ΠΑΟΚ) το μεγάλο ματς της αγωνιστικής. Χωρίς Μπαράλες ο Αστέρας Τρίπολης.

Σάββατο 6 Νοεμβρίου

ΠΑΣ Γιάννενα Ι Ι Η Η Ι ΦΟΡΜΑ % 31% 17:15 Παναιτωλικός Η Ν Η Η Η ΦΟΡΜΑ % 22% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 1 ήττα

στα τελευταία 3 εντός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 1 ήττα Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 3 αγώνων με G/G

5 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Παναιτωλικός μακρία από την έδρα της

για την ομάδα Παναιτωλικός μακρία από την έδρα της Οι φιλοξενούμενοι μετρoυν σερί 5 αγώνων με G/G ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα ΠΑΣ Γιάννενα μετράει 7 νίκες και 3 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Παναιτωλικός

απέναντι στην ομάδα Παναιτωλικός Σε 27 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 9 over 2.5 γκολ, 18 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 10 παιχνίδια

Eχει που έχει επιθετικό πρόβλημα ο ΠΑΣ (δεν έχει βάλει σε κανέναν αγώνα πάνω από ένα γκολ), έρχονται και οι τραυματισμοί να μην αφήνουν την ενδεκάδα να βρει χημεία επιθετικά. Τώρα χτύπησε ο εξτρέμ Μπρένερ, αλλά επιστρέφουν Περέα και Γκαρντάβσκι για το εντός με την άλλη… χτυπημένη από τη μοίρα ομάδα. Τον Παναιτωλικό που από την αρχή της σεζόν βλέπει μόνιμα παίκτες του να μπαίνουν και να βγαίνουν στο ιατρικό δελτίο. Βάσει της απογοητευτικής τελευταίας εκτός έδρας εμφάνισης του Παναιτωλικού στο Χαριλάου, προβάδισμα έχει ο άσος στο 1.91 της Novibet.

ΟΦΗ Ι Ν Ι Ν Η ΦΟΡΜΑ % 62% 17:15 Ατρόμητος Αθηνών Ι Η Η Η Ι ΦΟΡΜΑ % 20% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα ΟΦΗ δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια και μετρά 4 ισοπαλίες και 1 ήττα

στα τελευταία 5 εντός έδρας παιχνίδια και μετρά 4 ισοπαλίες και 1 ήττα Η ομάδα Ατρόμητος Αθηνών δεν έχει κερδίσει στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 2 ήττες

στα τελευταία 4 εκτός έδρας παιχνίδια και μετρά 2 ισοπαλίες και 2 ήττες 3 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Ατρόμητος Αθηνών μακρία από την έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα ΟΦΗ μετράει 6 νίκες και 1 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Ατρόμητος Αθηνών

απέναντι στην ομάδα Ατρόμητος Αθηνών Σε 21 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 10 over 2.5 γκολ, 11 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 11 παιχνίδια

Θετικός ο πόντος στη Λεωφόρο για τον ΟΦΗ, που για άλλο ένα ματς έριξε τεράστιο βάρος στην τακτική. Περιόρισε τα αντίπαλα αμυντικά ατού, αλλά έκανε λίγα πράγματα δημιουργικά ο ίδιος. Τα τρία πιο πρόσφατα επίσημα παιχνίδια του έχουν μόλις ένα γκολ. Tώρα έχει και την τεράστια απουσία του Νέιρα, που του στερεί τον πιο δημιουργικό του ποδοσφαιριστή. Στον Ατρόμητο δεύτερο σερί εκτός μετά το 2-2 στη Λαμία, που έδειξε διάθεση και έφτασε κοντά στην πρώτη φετινή νίκη.

Ο Ατρόμητος έχει όλη την πίεση πάνω του. Είτε κερδίζει (θα αγχωθεί), είτε όχι (θα πιεστεί), στο τέλος το ματς θα έχει φάσεις. Να δούμε ένα γκολ μετά το 70:00 πληρώνει 1.88 στη Stoiximan.gr.

Απόλλων Σμύρνης Η Η Ν Η Ι ΦΟΡΜΑ % 28% 19:30 ΑΕΚ Ν Ν Ν Ν Η ΦΟΡΜΑ % 84% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 3 συνεχόμενα Under 2.5 γκολ για την ομάδα Απόλλων Σμύρνης στην έδρα της

για την ομάδα Απόλλων Σμύρνης στην έδρα της Οι γηπεδούχοι μετρoυν σερί 3 αγώνων με No Goal εντός έδρας ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Σε 7 συνεχόμενα παιχνίδια Απόλλων Σμύρνης-ΑΕΚ δεν έχει έρθει 0-0 ανεξαρτήτου έδρας

ανεξαρτήτου έδρας H γηπεδούχος ομάδα Απόλλων Σμύρνης μετράει 2 νίκες και 3 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα ΑΕΚ

απέναντι στην ομάδα ΑΕΚ Σε 14 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 8 over 2.5 γκολ, 6 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 8 παιχνίδια

Τρία στα τρία με Γιαννίκη η ΑΕΚ, αποτελέσματα που έχουν βελτιώσει κατά πολύ την ψυχολογία και την έχουν βάλει γερά στην κουβέντα για τίτλο. Aυτή τη στιγμή είναι δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος!

Για να συνεχίσει να έχει όνειρα δεν επιτρέπεται να κάνει γκέλες σε τέτοιου τύπου αγώνες. Στοιχηματικά, πληρώνει καλύτερα από το διπλό το Over 1,5 ΑΕΚ. Από τον Απόλλωνα θα λείψουν οι χαφ Φατιόν, Σλίβκα, ο στόπερ Λισγάρας, ενώ ο 39χρονος Μπρούνο Αλβες έπαιξε και ένα ημίχρονο στον αποκλεισμό από την Κηφισιά στο Κύπελλο μεσοβδόμαδα. Με τόσες απουσίες ανασταλτικά του γηπεδούχου, με ρίσκο και στο over 2,5 γκολ για την ΑΕΚ στο 3.07 της Betshop.

Κυριακή 7 Νοεμβρίου

Αστέρας Τρίπολης Ι Η Ν Ν Η ΦΟΡΜΑ % 50% 15:00 Λαμία Ι Ν Ι Η Ν ΦΟΡΜΑ % 60% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Λαμία είναι αήττητη στα τελευταία 3 εκτός έδρας παιχνίδια με 2 νίκες και 1 ισοπαλία ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Αστέρας Τρίπολης μετράει 1 νίκες και 1 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Λαμία

απέναντι στην ομάδα Λαμία Σε 9 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 3 over 2.5 γκολ, 6 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 5 παιχνίδια

Πρώτο εντός έδρας του Αστέρα που μπαίνει στο γήπεδο με τον ρόλο του καθαρού φαβορί. Μέχρι τώρα έχει υποδεχτεί Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Και στα τρία στην Τρίπολη ήταν καλός, κερδίζοντας μάλιστα το πιο πρόσφατο με τους «πράσινους». Η Λαμία έχει φέρει over με Βόλο, Ιωνικό, Παναιτωλικό και Ατρόμητο. Βάζει και δέχεται δηλαδή με ευκολία σε ματς με τις ομάδες αυτού του γκρουπ. Θα πηγαίναμε ζεστά στο over αν δεν υπήρχε η τιμωρία του καλύτερου σκόρερ των γηπεδούχων Μπαράλες. Τώρα κρατάμε μονάχα το Over 0,5 για τη Λαμία, στο αξιόλογο 1.80 της Interwetten.

Βόλος Ι Ν Η Ι Ν ΦΟΡΜΑ % 59% 17:15 Άρης Η Ν Ν Ι Ν ΦΟΡΜΑ % 67% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ 5 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα Βόλος στην έδρα της ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ Στα 4 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σκόραρε μόνο η μια από τις δύο ομάδες

Εχει ξεκινήσει ματς εκτός τεσσάρων γραμμών. Ο Αρης βάλλει κατά της ομοσπονδίας για τη διαιτησία στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Στο παιχνίδι των ανακοινώσεων μπήκε και ο Βόλος, τονίζοντας πως οι κίτρινοι προσπαθούν να πάρουν σφυρίγματα στο μεταξύ τους παιχνίδι. Δεν θέλει και πολύ σε τέτοιες περιπτώσεις όντως να ξεφύγει η κατάσταση και να δούμε ματς με ένταση και μπόλικες κάρτες. To οver 5,5 κάρτες και το over 34,5 στα φάουλ αμφότερα σε τιμές λίγο πάνω από το 1.80.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το παραπάνω σενάριο είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη για νικητή του αγώνα, σε μια αναμέτρηση που πιθανό να την κρίνει το πάθος.

Ολυμπιακός Η Ν Ν Η Ν ΦΟΡΜΑ % 58% 19:30 Ιωνικός Ι Ν Ν Η Η ΦΟΡΜΑ % 54% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Ολυμπιακός μετράει 9 νίκες και 0 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα Ιωνικός

απέναντι στην ομάδα Ιωνικός Σε 26 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 14 over 2.5 γκολ, 12 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 11 παιχνίδια

Ο Ολυμπιακός δεν είναι στα καλά του και η εντός έδρας ήττα από την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης την Πέμπτη ήρθε να το επιβεβαιώσει. Εντός συνόρων πάντως καταφέρνει να παραμένει σοβαρός και να κερδίζει τα ματς, ακόμη και χωρίς να εντυπωσιάζει. Τέτοιου είδους παιχνίδι μοιάζει και αυτό με τον γειτονικό Ιωνικό, τον οποίο μπορεί να κερδίσει ακόμη και χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Με over 1,5 ο άσος τσιμπά ελάχιστα πιο πάνω, στο 1.34 από το Pamestoixima.gr.

Παναθηναϊκός Ι Ν Η Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 60% 19:30 ΠΑΟΚ Η Ν Η Ν Ι ΦΟΡΜΑ % 48% Στατιστικά ΤΑ ΣΕΡΙ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ Η ομάδα Παναθηναϊκός είναι αήττητη στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 1 ισοπαλία

στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια με 3 νίκες και 1 ισοπαλία 4 συνεχόμενα Over 2.5 γκολ για την ομάδα ΠΑΟΚ μακρία από την έδρα της

για την ομάδα ΠΑΟΚ μακρία από την έδρα της Οι φιλοξενούμενοι μετρoυν σερί 4 αγώνων με G/G ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ H γηπεδούχος ομάδα Παναθηναϊκός μετράει 28 νίκες και 6 ήττες στην έδρα της απέναντι στην ομάδα ΠΑΟΚ

απέναντι στην ομάδα ΠΑΟΚ Σε 50 μεταξύ τους παιχνίδια είχαμε 22 over 2.5 γκολ, 28 under ενώ σκόραραν και οι δύο ομάδες στα 19 παιχνίδια

Το μεγάλο ματς της αγωνιστικής, με τον Παναθηναϊκό να έρχεται από την πρώτη απώλεια στη Λεωφόρο (0-0 με ΟΦΗ) και τον ΠΑΟΚ την εντός έδρας ήττα από την Κοπεγχάγη. Μπερδεύει το παιχνίδι γιατί ο Παναθηναϊκός εντός ανεβάζει τον ρυθμό, αλλά στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έμεινε με τις γραμμές χαμηλά. Ερωτηματικό πως θα προσεγγίσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον δικέφαλο να έχει την πίεση πως θα μείνει από νωρίς στη σεζόν πίσω στη μάχη του τίτλου αν στραβοπατήσει εκ νέου. Δύσκολο σε εκτιμήσεις, έχει Χ, έχει και g/g μέσα. Το ρίσκο στην ισοπαλία πληρώνει 3.30 στη Bwin.

Ημ/νία Παιχνίδι Σημείο Μονάδες Εταιρία 6/11, 19:30 Απόλλων Σμύρνης-ΑΕΚ Over 2,5 AEΚ@3.07 2 7/11, 15:00 Αστέρας Τρίπολης-Λαμία Οver 0,5 Λαμία @1.80 1 Κάβα Πρωταθλήματος +4.88 ROI 113,2%

