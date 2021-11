Πέναλτι και γρήγορο γκολ!

Καλημέρα φίλοι και καλό μήνα! Ο Οκτώβρης έκλεισε πανέμορφα. Θα μπορούσε να κλείσει ακόμα πιο όμορφα, όμως δεν είμαι πλεονέκτης και εκτιμάω αυτά που πήραμε το Σ/Κ και η αλήθεια είναι, ήταν αρκετά. Καθαρό κέρδος σχεδόν 800 μονάδες και να σκεφτείτε πως η Καρλσρούη μπορούσε να σκοράρει πριν την ανάπαυλα, η Κολωνία αδικείται παντελώς από το αποτέλεσμα στο Ντόρτμουντ και η Ριντ λίγο έλειψε να κάνει το μπαμ.

Τώρα θέλει πάντως πολύ μεγαλύτερη προσοχή, οι μεγάλες νίκες απαιτούν ακόμα καλύτερη διαχείριση, ακόμα πιο προσεκτική επιλογή και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρξει νοοτροπία του στυλ «έλα μωρέ, σιγά, πάμε γιούρια, ανεβάζουμε μονάδες στο ποντάρισμα». Σεμνά και ταπεινά, σαφώς πάντως τέτοιες νίκες ανοίγουν την όρεξη.

Θέλω να ευχαριστήσω πάντως μέσω της στήλης (ξέρουν αυτοί) αρκετά παιδιά από το twitter και φυσικά τους ανθρώπους που είναι καθημερινά κοντά μου. Είναι μεγάλο πράγμα να μιλάς με τον αναγνώστη, να τον ακούς, να μοιράζεσαι ιδέες. Και η πρόταση «δεν είναι το στυλ σου τα φαβορί, δεν νιώθεις βολικά, δεν δεν δεν» ήταν αυτή που την Πέμπτη με έκανε να σκεφτώ πολλά και να προσεγγίσω το όλο θέμα εντελώς διαφορετικά. Τα θετικά μηνύματα στις ήττες ήταν επίσης το motivation που πήρα την Πέμπτη, για να έρθει αρχικά την Παρασκευή ένα επαγγελματικό no bet και το Σ/Κ ένα άνοιγμα 134 μονάδων.

Αυτά για το Σ/Κ που μας πέρασε. Σκέφτομαι να κρατήσω αυτό το στυλ γραψίματος και όχι το «ξερό», των αγώνων. Το πιο άμεσο, σαν να τα λέω μαζί σας στην ταβέρνα, πίνοντας καλό ουζάκι και τρώγοντας λιχουδιές. Μπροστά μας έχουμε εβδομάδα Champions League, Europa League και Conference League. Για το Τσάμπιονς Λιγκ θα αφιερώσω αυτήν την στήλη και για τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε την Πέμπτη.

Champions League νέων – «Ξύπνησαν» οι book

Φτάσαμε αισίως στην τέταρτη αγωνιστική για να ξυπνήσουν οι bookmaker. Το λέω αυτό γιατί στην μελέτη μου για το Τσάμπιονς Λιγκ νέων, είδα για πρώτη φορά σωστές αποδόσεις. Σκεφτείτε πως το Μπάγερν – Μπενφίκα είναι ακριβώς στο estimation που περίμενα, με την Μπενφίκα να είναι το τεράστιο φαβορί. Η αρχική απόδοση του άσου στο παιχνίδι πριν δύο εβδομάδες ήταν 2,37 (!), οπότε καταλαβαίνετε πως οι Book μαζεύτηκαν.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια επίσης οι Μπουκ είναι εξαιρετικά προσεκτικοί όσον αφορά το αποτέλεσμα. Δεν μας αφήνουν περιθώρια είτε να ποντάρουμε υπέρ της Παρί U19, ούτε υπέρ της Ντόρτμουντ U19. Κρατάω πάντως ως σκέψη το να δούμε αρκετά γκολ και στο Βόλφσμπουργκ – Σάλτσμπουργκ αλλά και στο Ντόρτμουντ – Άγιαξ.

Champions League – Με δύο ειδικά

Όσον αφορά το «κανονικό» Champions League, θα ξεκινήσω από τα παιχνίδια της Τετάρτης, με την Ντόρτμουντ να υποδέχεται τον Άγιαξ και τη Λειψία την Παρί. Και στα δύο παιχνίδια δεν «κύκλωσα» κάτι. Σκέφτηκα Άγιαξ, όμως το 2,70 στο διπλό είναι μικρό. Στο 3,00+ είναι λάθος και θα έμπαινε στο παιχνίδι μου. Καμία διάθεση να κυνηγήσω τα γκολ, αφού η αμυντική λειτουργία της ομάδας του Ρόζε είναι τραγική και σίγουρα θα εστιάσει πρώτα στο να μην δεχτεί γκολ και έπειτα να βρει το γκολ. Στο Λειψία – Παρί σκέφτηκα τον άσο, ειδικά μετά τα νέα πως ο Ράμος θέλει να σπάσει το συμβόλαιο του ή να του το σπάσει η Παρί, κάτι που σίγουρα δεν δίνει ηρεμία στην ομάδα. Και εδώ όμως δεν θα το πιέσω και θα πάω πάσο.

Στα σημερινά παιχνίδια τώρα η Βόλφσμπουργκ βρίσκει την χαμένη της αυτοπεποίθηση, με τον Κόφελντ να παίρνει σπουδαία νίκη στην έδρα της Μπάγερ το Σ/Κ. Ο άσος είναι στο 2,40, όμως η Σάλτσμπουργκ είναι μια πολύ «τρελή» ομάδα από όλες τις απόψεις. Επομένως δύσκολα να παίξω τέτοιο φαβορί, παρότι βλέπω νίκη των «λύκων». Αυτό που σίγουρα αξίζει να παιχτεί, είναι να δοθεί πέναλτι στο παιχνίδι, αφού η Σάλτσμπουργκ είναι πρώτη στη λίστα «κερδισμένα πέναλτι» σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο, αφού ο τρόπος που επιτίθεται συνήθως φέρνει one against one περιπτώσεις στην αντίπαλη περιοχή και οι επιθετικοί της είναι εξαιρετικά γρήγοροι με την μπάλα στα πόδια. Το επίσης θετικό είναι ότι σφυράει ο Ντίαζ, ο Πορτογάλος, διαιτητής που έχει καταλογίσει πέντε πέναλτι στα τελευταία έξι ματς στα οποία ήταν διαιτητής. Στο 2,95 η συγκεκριμένη επιλογή.

Στο έτερο παιχνίδι, αυτό της Μπάγερν Μονάχου με την Μπενφίκα, μου αρέσει αρκετά το να δούμε γκολ στα πρώτα δέκα λεπτά. Πληρώνει 3,40 το συγκεκριμένο ειδικό και έχει αρκετές πιθανότητες να επαληθευτεί. Ας δούμε τι γίνεται στα τελευταία πέντε παιχνίδια της Μπάγερν. Λεβερκούζεν – Μπάγερν (γκολ Μπάγερν στο 3’), Μπάγερν – Χόφενχαϊμ (γκολ Μπάγερν στο 16’, δύο ακυρωθέν μέχρι το 11’), Γκλάντμπαχ – Μπάγερν (γκολ Γκλάντμπαχ στο 2’ και 15’), Ουνιόν – Μπάγερν (γκολ Μπάγερν στο 15’). Στο μοναδικό παιχνίδι της Μπάγερν που δεν είχαμε γκολ στο πρώτο εικοσάλεπτο ήταν το Μπενφίκα – Μπάγερν. Στα τελευταία δύο πάντως παιχνίδια η Μπενφίκα είχε γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Νομίζω αυτά τα στατιστικά ήταν αρκετά για να σας πείσω πως το 3,40 αξίζει.

Αυτά για το διήμερο, καλύτερο πρόγραμμα την Πέμπτη. Δύο ειδικά για σήμερα, τα οποία θα ποντάρω πολύ πολύ χαμηλά, μόνο και μόνο να περάσει η βραδιά.

Το παιχνίδι μου

Μονό (Stoiximan.gr):

02/11 – 19:45 – Βόλφσμπουργκ – Σάλτσμπουργκ : Καταλογισμός πέναλτι στο ματς (2,95) επί 10 μονάδες

Μονό (bet365.gr):

02/11 – 22:00 – Μπαγερν Μονάχου – Μπενφίκα : Over0,5 γκολ πριν το 10′ (3,40) επί 8,47 μονάδες

Επισκεφτείτε καθημερινά το Betmarket.gr για να ενημερωθείτε για τις εξελίξεις με τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες στην Ελλάδα, να δείτε τα προγνωστικά των tipster μας, τις πτώσεις των αποδόσεων αλλά και την ενδιαφέρουσα θεματολογία γύρω από το στοίχημα που δεν θα βρείτε αλλού.