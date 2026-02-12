Παναθηναϊκός: Επιστρέφει δυναμικά για Χέις-Ντέιβις μετά το «όχι» στη Φενέρ
Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ ο τελικός των… 100 χρόνων στο Πανθεσσαλικό
Καρδίτσα: Σοκ από τη σεξουαλική κακοποίηση κουταβιού – Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη (Photos)
Εντυπωσιακές εμφανίσεις στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό για τη Eurovision 2026 – Αυτά τα τραγούδια πέρασαν στον τελικό (Videos)
Σε κλοιό ο επικεφαλής της επιτροπής Λος Άντζελες 2028 – Μαζικές αντιδράσεις μετά την αποκάλυψη «ροζ» μηνυμάτων με την Γκισλέιν
Υπόθεση κατασκοπείας: Φοβόταν για τη ζωή του ο 54χρονος σμήναρχος – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, ποια είναι τα επόμενα
«Βόμβα» Γιαννακόπουλου: Ο Χέις-Ντέιβις υπέγραψε στον Παναθηναϊκό με συμβόλαιο 10 εκατ. ευρώ (Videos)
Πέθανε ο Ολλανδός συγγραφέας Σέις Νόοτεμποομ, από τους κορυφαίους μεταπολεμικούς λογοτέχνες στην Ευρώπη
Ομάδα του MLS τσεκάρει παικταρά της Μπαρτσελόνα
Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Κύπελλο Ελλάδας: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ ο τελικός των… 100 χρόνων στο Πανθεσσαλικό

«Ασπρόμαυρος» τελικός στις 25 Απριλίου – Συγχαρητήρια Καλοκαιρινού για την πρόκριση του ΟΦΗ

Ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ θα διεκδικήσουν το Κύπελλο Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της 25ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, μετά την ολοκλήρωση των ημιτελικών, με τους Θεσσαλονικείς να αποκλείουν τον Παναθηναϊκό και τους Κρητικούς τον Λεβαδειακό. Ιδιαίτερο στοιχείο της φετινής αναμέτρησης αποτελεί το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες συμπληρώνουν 100 χρόνια ιστορίας.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τη διεξαγωγή του τελικού στο ΟΑΚΑ, ωστόσο λόγω μη έγκαιρης ετοιμότητας, το παιχνίδι θα φιλοξενηθεί τελικά στο Πανθεσσαλικό.

Ο ΠΑΟΚ στον 24ο τελικό της ιστορίας του

Με δύο νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό (1-0 στη Λεωφόρο και 2-0 στην Τούμπα), ο ΠΑΟΚ του Ράζβαν Λουτσέσκου εξασφάλισε την 24η συμμετοχή του σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

Καθοριστικός στην ημιτελική σειρά ήταν ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος βρήκε δίχτυα τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Στη ρεβάνς της Τούμπας άνοιξε το σκορ στο 71’, ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Δημήτρης Χατσίδης στο 87’, με τους δύο παίκτες να έχουν περάσει ως αλλαγές.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης γιορτάζει το 2026 τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της (20 Απριλίου 1926) και θέλει να συνδυάσει την επέτειο με την κατάκτηση του τροπαίου.

ΟΦΗ: Πρόκριση με πάθος και αριθμητικό μειονέκτημα

Ο ΟΦΗ, από την πλευρά του, απέκλεισε τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και θα αγωνιστεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά σε τελικό Κυπέλλου και τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Στη ρεβάνς στο «Λάμπρος Κατσώνης», η κρητική ομάδα έμεινε με δέκα παίκτες από το 34’ λόγω αποβολής του Σαλσίδο (δεύτερη κίτρινη), ωστόσο άντεξε στην πίεση και βρήκε το «χρυσό» γκολ με τον Λαμπρόπουλο στο 45’, επικρατώντας 1-0.

Ο ΟΦΗ, που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και επίσης συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, θα επιδιώξει να γράψει ιστορία σε έναν τελικό με ξεχωριστό συμβολισμό.

Καλοκαιρινός: «Και τώρα το κύπελλο στο Ηράκλειο»

Με αφορμή την πρόκριση του ΟΦΗ, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνεχάρη την ομάδα με δημόσια δήλωσή του:

«Ένα μεγάλο “Μπράβο!” στους ποδοσφαιριστές, στο τεχνικό επιτελείο και στη διοίκηση και στον κόσμο του ΟΦΗ για την τεράστια πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πετύχατε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη αντισταθμίζοντας το αριθμητικό μειονέκτημα με το αγωνιστικό πάθος, τιμήσατε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας. Μας κάνετε όλους υπερήφανους. Και τώρα στον τελικό για τη νίκη, με το κύπελλο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη».

Ο τελικός της 25ης Απριλίου προμηνύεται ιδιαίτερος, με το Πανθεσσαλικό να «ντύνεται» στα ασπρόμαυρα και δύο ιστορικούς συλλόγους να διεκδικούν το τρόπαιο σε μια χρονιά-ορόσημο για την πορεία τους.

Τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 1-1
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

Λεβαδειακός – ΟΦΗ 0-1
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

Τελικός

Γήπεδο: Πανθεσσαλικό Στάδιο στις 25 Απριλίου 2026

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 – «Πέταξε» για τον τελικό Κυπέλλου ο Δικέφαλος

Παναθηναϊκός: Στεφάνι και λουλούδια στην Τούμπα στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, λίγο πριν το ματς με τον «Δικέφαλο»

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: 9.700 προφυλακτικά στους αθλητές – «Θα σας δώσουμε και άλλα, αν τελειώσουν»


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Η ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού αν τερματίσει δεύτερος στο πρωτάθλημα

Από τον ΠΑΟΚ στη Νίκη Βόλου

«Ρομπότ σκύλοι» έτοιμοι για το Μουντιάλ 2026 (ΦΩΤΟ)

Τον αποθέωσε ο Αντίνο (ΦΩΤΟ)

Σουρεαλιστικός Γρηγόρης Αρναούτογλου πήγε ντυμένος Πυθία στο Αλ Τσαντίρι – Δείτε βίντεο

Μεταγραφική «βόμβα» στον Παναθηναϊκό: Υπέγραψε για 2,5 χρόνια με τον Αμερικάνο σταρ Χέιζ-Ντέιβις – Δείτε την ανακοίνωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Μαίρη Βιδάλη για σεξουαλική παρενόχληση – «Γινόμουν φίλη με τις γυναίκες των συνεργατών για να την αποφύγω»

Συναγερμός στην Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι πλήττουν το Κίεβο

EuroCup: Κατέρρευσε στη Ρουμανία και αποκλείστηκε ο Άρης

Παναθηναϊκός: Ανοιχτή η υπόθεση Χέιζ-Ντέιβις για το «τριφύλλι»

Κατέθεσαν στεφάνι στην μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ οι παίκτες του Παναθηναϊκού

Νέο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ: Αποχώρησε τραυματίας ο Πέλκας

Σιάο: «Θα επιστρέψουμε καλύτεροι και πιο δυνατοί του χρόνου»

Ο CEO της Γκενκ μιλάει για πιθανή πώληση του Καρέτσα (ΦΩΤΟ)

Κύπελλο Ιταλίας: Στα ημιτελικά η Λάτσιο με ψυχραιμία από την άσπρη βούλα

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Αζάρ αποθέωσε παίκτη που κλείνει η ΑΕΛ

Τους ανανεώνει η ΑΕΚ

Θα καθυστερήσει το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό;

Επικό τρολάρισμα της Σίτι στον viral οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (ΦΩΤΟ)

Βραβεύτηκαν οι πρόεδροι του Ολυμπιακού

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
Νίκος Τριανταφύλλου
Tzimas Home Accessories
George Coiffure
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save