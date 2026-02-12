Καρδίτσα: Σοκ από τη σεξουαλική κακοποίηση κουταβιού – Έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη (Photos)

Δεμένο σε δέντρο με ζώνη και σχοινί – Ιατροδικαστικό πόρισμα κάνει λόγο για σεξουαλική κακοποίηση με αντικείμενο

Κύμα οργής και αποτροπιασμού έχει προκαλέσει στην Καρδίτσα –και σε ολόκληρη τη χώρα– η υπόθεση κακοποίησης ενός κουταβιού μόλις τριών μηνών, το οποίο βρέθηκε δεμένο σε δέντρο, με εμφανή σημάδια κακομεταχείρισης και, σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα, σεξουαλικής κακοποίησης.

Για το περιστατικό έχει κατατεθεί καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Καρδίτσας, ενώ οι Αρχές εξετάζουν στοιχεία, μεταξύ των οποίων και αντικείμενα που ενδέχεται να οδηγήσουν στον εντοπισμό του υπευθύνου.

Το χρονικό της φρίκης

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε στις 24 Ιανουαρίου, όταν κάτοικος της περιοχής, που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της κοντά στο πρώτο νεκροταφείο της πόλης, άκουσε κραυγές πόνου από χωράφια της περιοχής. Πλησιάζοντας, εντόπισε το κουτάβι δεμένο σε δέντρο, ανήμπορο να κινηθεί.

Στο σημείο έσπευσαν εθελοντές φιλοζωικής οργάνωσης, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα σκληρή εικόνα:

Το ζώο ήταν δεμένο στον κορμό με ανδρική ζώνη.

Σχοινί ήταν σφιχτά περασμένο γύρω από τον λαιμό του, περιορίζοντας σχεδόν πλήρως την κίνησή του.

Το μπροστινό δεξί πόδι ήταν δεμένο μαζί με το πίσω αριστερό, κρατώντας το ουσιαστικά ακινητοποιημένο.

Το κουτάβι, σύμφωνα με τους εθελοντές, ηρέμησε μόλις αντιλήφθηκε ότι προσπαθούσαν να το βοηθήσουν και μεταφέρθηκε άμεσα σε κτηνίατρο.

Ιατροδικαστικό πόρισμα: Σεξουαλική κακοποίηση με αντικείμενο

Η κτηνιατρική εξέταση, αλλά και οι εξειδικευμένοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατέδειξαν –σύμφωνα με τη φιλοζωική– ότι το ζώο είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση με στρογγυλό αντικείμενο.

Η υπεύθυνη της φιλοζωικής οργάνωσης ανέφερε ότι πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις κακοποίησης που έχουν αντιμετωπίσει, τονίζοντας πως το κουτάβι, που πλέον έχει πάρει το όνομα «Αγάπη», παραμένει ιδιαίτερα φοβισμένο, παρότι η κατάσταση της υγείας του έχει σταθεροποιηθεί.

Ερευνες για DNA – Στα εγκληματολογικά η ζώνη και το σχοινί

Τα αντικείμενα με τα οποία ήταν δεμένο το ζώο –η ζώνη και το σχοινί– παραδόθηκαν στην Αστυνομία και έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, προκειμένου να εντοπιστεί γενετικό υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει στον δράστη.

Η Φιλοζωική Καρδίτσας ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την αυστηρή τιμωρία του υπευθύνου, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες πράξεις δεν μπορεί να μένουν ατιμώρητες.

Κύμα οργής και συμπαράστασης

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και κύμα συμπαράστασης, με πολίτες από όλη την Ελλάδα –και το εξωτερικό– να προσφέρουν οικονομική βοήθεια για τη νοσηλεία και τη φροντίδα του ζώου.

Το κουτάβι φιλοξενείται προσωρινά σε σπίτι εθελόντριας, όπου δέχεται φροντίδα και προσπαθεί σταδιακά να επανέλθει, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με την τοπική κοινωνία να ζητά άμεση εξιχνίαση της υπόθεσης και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

