Εντυπωσιακές εμφανίσεις στον πρώτο ελληνικό ημιτελικό για τη Eurovision 2026 – Αυτά τα τραγούδια πέρασαν στον τελικό (Videos)

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο Α' ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision 2026, από τον οποίο θα προκύψουν οι επτά πρώτοι φιναλίστ που θα περάσουν στον τελικό.

Ολοκληρώθηκε ο Α’ ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision 2026, από τον οποίο προέκυψαν οι επτά πρώτοι φιναλίστ που πέρασαν στον μεγάλο τελικό.

Εκείνοι που κατάφεραν να προκριθούν είναι οι Rossana Mailan (Άλμα), STEFI (Europa), Evangelia (Parea), Marseaux (Χάνομαι), Akylas (Ferto), Alexandra Sieti (The Other Side) και STYLIANOS (YOU & I).

Νωρίτερα, η βραδιά άνοιξε με εμφάνιση της Κλαυδίας, η οποία τραγούδησε την «Αστερομάτα», που πέρυσι είχε κατακτήσει την έκτη θέση στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

Ποιοι διαγωνίστηκαν απόψε

Απόψε διαγωνίστηκαν συνολικά 14 καλλιτέχνες, εκ των οποίων οι επτά πέρασαν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, με βάση την ψηφοφορία του κοινού.

Στις 13 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί και ο Β΄ ημιτελικός, από τον οποίο θα προκύψουν ακόμη επτά υποψήφιοι, και οι 14 συνολικά υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 15 Φεβρουαρίου.

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίστηκαν με σειρά εμφάνισης:

1. The Other Side – Alexandra Sieti

2. Drop It – The Astrolabe

3. Aphrodite – Desi G

4. Ferto – Akylas

5. Parea – Evangelia

6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος

7. Slipping Away – Niya

8. Χάνομαι – Marseaux

9. Άλμα – Rossana Mailan

10. Europa – STEFI

11. The Songwriter – Revery

12. Chaos – Dinamiss

13. YOU & I – STYLIANOS

14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa

Αποθέωση για τον Akyla

Μεταξύ των καλλιτεχνών που παρουσίασαν απόψε τα τραγούδια τους και ο Akylas, ο οποίος έχει ήδη κερδίσει την προσοχή του κόσμου και θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την εκπροσώπηση της χώρας στον μουσικό διαγωνισμό.

Ο νεαρό καλλιτέχνης παρουσίασε το ήδη εξαιρετικά δημοφιλές «Ferto» πλαισιωμένος από τέσσερις χορευτές, ντυμένους στα μαύρα, και τραγούδησε το πολυσυζητημένο κομμάτι του, με το σκουφί που έχει γίνει σήμα-κατατεθέν του.

Η εμφάνισή του έβαλε «φωτιά» στα social media, με τους χρήστες να τον αποθεώνουν.

Πώς θα αναδειχτεί ο καλλιτέχνης και το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026

Σημειώνεται ότι στον τελικό, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός και εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting.

Αυτή θα είναι και η πρώτη φορά που δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, επιτρέποντας και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στην ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει στη φετινή Eurovision.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Κάθε αριθμός κινητού τηλεφώνου μπορεί να αποστείλει έως και 10 SMS.

Διαβάστε επίσης:

Στην Κοπακαμπάνα η Σακίρα τον Μάιο για μια μεγαλειώδη δωρεάν συναυλία

Η αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ, Μέλανι Χάμρικ, δέχτηκε επίθεση έξω από κλαμπ του Λονδίνου: «Σοκαρισμένη, λυπημένη και συντετριμμένη»

Συνελήφθη o σταρ του «Doctor Who», Νοέλ Κλαρκ, για απόπειρα βιασμού