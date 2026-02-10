Προσλήψεις σε παραγωγή και τεχνικό τμήμα από την Ηπειρωτικές Πρωτεΐνες Α.Ε.
Podcast – Ραφίκα Σαουίς: «Θέλω να δω στην Επίδαυρο μαύρους ηθοποιούς, να σπάσει το στερεότυπο»

Η ηθοποιός, δραματουργός και σκηνοθέτρια μίλησε στο topontiki.gr.

Στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη έγινε μια ανοιχτή συζήτηση με τίτλο «Ρόλοι χωρίς σύνορα: type casting και πρόσβαση στη σκηνή». Η καλλιτεχνική επιμέλεια ήταν της ηθοποιού, δραματουργού και σκηνοθέτριας Ραφίκας Σαουίς. Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Εξήγησε ότι η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Bristol Old Vic, έναν από τους ιστορικότερους θεατρικούς οργανισμούς της Ευρώπης, που σήμερα διευθύνεται από τη Νάνσι Μεντίνα (μία από τις πιο σημαντικές μαύρες σκηνοθέτριες στην Ευρώπη), με μεγάλες επιτυχίες στο National Theatre της Αγγλίας και διεθνή παρουσία.

Τόνισε χωρίς περιστροφές ότι, στην Αθήνα, που είναι σήμερα μια πολυπολιτισμική πρωτεύουσα, δεν το βλέπουμε αυτό να αποτυπώνεται στο θέατρο. Έτσι περιορίζεται και ασυνείδητα αποκλείεται η μαύρη κοινότητα. Πριν από δύο χρόνια, πρόσθεσε, είδαμε τον Άμλετ στη Royal Shakespeare Company με μαύρο πρωταγωνιστή και πραγματικά ήταν από τις πιο δυνατές αναγνώσεις του έργου που έχουν υπάρξει.

Το πάνελ, τόνισε, έρχεται ως απαραίτητη δράση από τα μέλη της θεατρικής κοινότητας, με δημόσια ορατότητα και διάλογο, για: «να μιλήσουμε καθαρά για το type casting, για το ποιος “χωράει” στη σκηνή σήμερα και πώς μπορεί η ελληνική δραματουργία και η ελληνική σκηνή να αντικατοπτρίσει την πολυπολιτισμική κοινωνία που ζούμε».

Επίσης εξέφρασε την επιθυμία της να ανοίξει η Επίδαυρος και στους μαύρους ηθοποιούς και έτσι να σπάσουν τα στερεότυπα.

Ακόμη αναφέρθηκε στο πλαίσιο της Ελλάδας, τι ρόλους παίρνουν συνήθως οι μαύροι ηθοποιοί και τι ρόλους δεν παίρνουν σχεδόν ποτέ, και πώς γεννήθηκε η ανάγκη για αυτή τη δράση στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη. Τόνισε δε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τους μαύρους ηθοποιούς, αλλά το ίδιο το ελληνικό θέατρο: τι χάνει η σκηνή όταν βλέπουμε συνεχώς τους ίδιους τύπους σωμάτων, προσώπων και ιστοριών. Κλείνοντας τη συνομιλία, εξέφρασε την ευχή για ελεύθερη πολυπολιτισμική σκηνή και ρόλους χωρίς σύνορα.

