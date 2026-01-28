Αμοιβή–μαμούθ 1 εκατ. ευρώ προσφέρει το Βερολίνο για τον εντοπισμό των δραστών του μπλακ άουτ

Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος διάρκειας πέντε ημερών, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στις αρχές του νέου έτους

Η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προσφέρει αμοιβή ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ σε όποιον διαθέτει πληροφορίες που θα συμβάλουν στον εντοπισμό των υπευθύνων για τη σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Βερολίνου.

Το περιστατικό προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος διάρκειας πέντε ημερών, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στις αρχές του νέου έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ραδιοτηλεόρασης Βερολίνου–Βρανδεμβούργου (rbb), το ιδιαίτερα υψηλό ποσό της επικήρυξης αντικατοπτρίζει τόσο τη σοβαρότητα της υπόθεσης όσο και το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να συγκεντρώσουν επαρκή στοιχεία που να οδηγούν στους δράστες.

Την ευθύνη για την επίθεση έχει αναλάβει η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan, η οποία έχει στο παρελθόν προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες, χωρίς όμως να έχουν προκαλέσει τόσο εκτεταμένη αναστάτωση.

Το περιστατικό έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις προς τις δημοτικές και ομοσπονδιακές αρχές, με επίκεντρο την ανεπάρκεια στη θωράκιση κρίσιμων υποδομών. Η αμοιβή ρεκόρ έρχεται να υπογραμμίσει τη βαρύτητα της υπόθεσης, καθώς σε παλαιότερα σοβαρά περιστατικά οι προσφερόμενες αμοιβές ήταν αισθητά χαμηλότερες: το 2016, μετά την τρομοκρατική επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά του Βερολίνου, είχαν προσφερθεί 100.000 ευρώ, ενώ το 2019, για τη ληστεία στο μουσείο της Δρέσδης, 500.000 ευρώ.

