ΣΦ ΠΑΟΚ: Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λιόν – Ανοιχτή την Τετάρτη η Τούμπα

«Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων»

Με ανακοίνωσή τους οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ γνωστοποίησαν πως όλες οι εκδρομές για τη Λιόν ακυρώνονται και το πέταλο που θα τους φιλοξενούσε θα παραμείνει κλειστό.

Παράλληλα στην ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν πως η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοικτή την Τετάρτη (28/1) από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 το βράδυ για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

«Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λυών ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής.

Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».

Διαβάστε επίσης:

Αίτημα αναβολής αγωνιστικών υποχρεώσεων από τον ΑΣ ΠΑΟΚ

UEFA: «Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας του ΠΑΟΚ»

Θρήνος στην Τούμπα: Λουλούδια και κεριά έξω από το γήπεδο, μεσίστιες οι σημαίες – Φόρος τιμής από Λουτσέσκου και παίκτες (Photos/Video)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Το μήνυμα του Κ. Μητσοτάκη για την έναρξη του εθνικού διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση (βίντεο)

Κεντρική Μακεδονία: Πού ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας - Σε ποια σημεία απαιτούνται αλυσίδες

ΕΛΑΣ: Πάνω από 400 τροχαία τον Ιανουάριο στην Αττική - Έξι νεκροί και 480 τραυματίες

Πέλλα: «Μαϊμού» λογιστής εξαπάτησε γυναίκα - Άρπαξε λίρες και κοσμήματα αξίας 25.000 ευρώ

Κλείνουν τα σχολεία σε Ορεστιάδα και Διδυμότειχο λόγω κακοκαιρίας

Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ κοντά στα Καλάβρυτα - Αισθητός και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Πνίγηκε ο υπ’ αριθμόν 2 του μεγαλύτερου καρτέλ ναρκωτικών στην Κολομβία

Δωρεάν ένσημα για μακροχρόνια ανέργους έως τη σύνταξη – Ποιοι το δικαιούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Ως τις 31 Αυγούστου η παράταση για την ολοκλήρωση δεκάδων έργων

Νεκρός και τραυματίες σε νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο

Μέχρι τον Αύγουστο οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό!

Τροχαίο ατύχημα στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας: Αναποδογύρισε νταλίκα με εσπεριδοειδή

«Χειροπέδες» σε 38χρονο που κυκλοφορούσε στην Ομόνοια με «σιρόπι του βιασμού»

Ιόνια Οδός: Έκλεισε και στα δύο ρεύματα λόγω κατολίσθησης! (upd) (βίντεο)

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Αντίθετοι οι Σύλλογοι Μαιών στο νέο καθηκοντολόγιο – Ζητούν την απόσυρσή του

Ακίνητα, προγράμματα και στεγαστική κρίση – Συνέντευξη του Θεόδωρου Μπάσιου στο epirusgate

Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο

Πότε είναι υποχρεωτική η δήλωση της χρήσης ακινήτου – Στο στόχαστρο «μαύρα» ενοίκια και «γκρίζες» ιδιοκτησίες

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
Ποδήλατο Γιαννούλη
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save