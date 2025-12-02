Ο Νετανιάχου δηλώνει ότι προσκλήθηκε από τον Τραμπ να μεταβεί «σύντομα» στον Λευκό Οίκο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 1/12, ότι προσκλήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για να τον επισκεφθεί «σύντομα» στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 1/12, ότι προσκλήθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για να τον επισκεφθεί «σύντομα» στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν σήμερα.

Η ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου εκδόθηκε μετά την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το Ισραήλ διατηρεί τον διάλογο με τη Συρία.

Ο Νετανιάχου «συνομίλησε πριν από λίγο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ», αναφέρεται στην ανακοίνωση και διευκρινίζεται ότι ο Τραμπ τον κάλεσε «να τον συναντήσει στο εγγύς μέλλον στον Λευκό Οίκο».

«Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν, κατά τη συνομιλία τους, τη σημασία του αφοπλισμού της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας, και τη δέσμευσή τους για το σκοπό αυτό, και συζήτησαν για τη διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών» με τη σύναψη σχέσεων του Ισραήλ με χώρες που δεν το έχουν αναγνωρίσει, προστίθεται στην ανακοίνωση, χωρίς να αναφέρεται η συγκεκριμένη ημερομηνία της επίσκεψης.

Διαβάστε επίσης:

Πυρ και μανία ο Γέρμακ με την «καρατόμηση» από Ζελένσκι για το σκάνδαλο διαφθοράς – Κάνει λόγο για «προδοσία»

Σε επιφυλακή 16 εκατομμύρια Αμερικανοί από χειμερινή καταιγίδα – Ποιες πολιτείες «ντύνονται» στα λευκά

Ερντογάν: Απαράδεκτες οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Τα «σκάει» γερά η Λίβερπουλ

Τραγωδία στη Γερμανία: Ένα παιδί έχασε τη ζωή του έπειτα από φωτιά σε μονοκατοικία

Διπλός σεισμός 3,1 και 3,2 Ρίχτερ στην Κρήτη

Λευκός Οίκος: Ναύαρχος έδωσε εντολή για νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά σκάφους ανοιχτά της Βενεζουέλας

Κώστας Καραγκούνης: Η Κοινωνική Συμφωνία θα οδηγήσει σε περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Ιωάννης Παπαζήσης: «Ο γιος μου, ο Ιάσονας, είναι ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ» – ΒΙΝΤΕΟ

Άσος της Μπαρτσελόνα σταματάει προσωρινά το ποδόσφαιρο – Ο λόγος

Συγκίνησε ο Καρέτσας

Ποια είναι η νέα εντυπωσιακή σύντροφος άσου της Άστον Βίλα (ΦΩΤΟ)

Κινδυνεύει με τιμωρία ο ΠΑΟΚ;

Αρνητικό ρεκόρ για παικταρά της Ρεάλ Μαδρίτης

Έλενα Χαραλαμπούδη: «Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, έπαθα σοκ – Έχω και για “βοηθός αεροσκάφους”»

Ο γιος του «Ελ Τσάπο» φέρεται να παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης

Πρόσκληση Χριστοδουλίδη σε Ερντογάν – Φιντάν στο Άτυπο Συμβούλιο ΥΠΕΞ στην Κύπρο

Η Φάρμα: Τέρμα στην κόντρα Ζήκου και Βάγγου – Η μονομαχία που διέλυσε τον εξώστη

ΠΟΥ: «Ναι» στα φάρμακα GLP-1 στη μάχη κατά της παχυσαρκίας

Κινηματογραφική καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε μηχανή στο αντίθετο ρεύμα (Βίντεο)

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τη Λιβύη – Πότε και πού θα χτυπήσει

Ο μποναμάς των καναλιών: Τι φέρνει το 2026 στο νέο πρόγραμμα ανά τηλεοπτικό σταθμό

Γιορτή σήμερα 2/12 – Τι λέει το εορτολόγιο

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
Ποδήλατο Γιαννούλη
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save