Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου Ρομά στη Θεσσαλονίκη – Οδηγούσε κλεμμένο μηχανάκι στο αντίθετο ρεύμα (Video)

Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ για τις τροχονομικές παραβάσεις του βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 11.350 ευρώ

Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν 16χρονος που οδηγούσε κλεμμένο μηχανάκι κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου σε μια προσπάθεια να διαφύγει από τους αστυνομικούς. Η καταδίωξη έληξε με τη σύλληψή του και την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 11.350 ευρώ.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 3 μ.μ., όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημέρωσαν το κέντρο επιχειρήσεων ότι ένας μοτοσικλετιστής αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Στην επιχείρηση καταδίωξης συμμετείχαν άμεσα και αστυνομικοί της Ομάδας Ζ, ενώ ακολούθησαν περιπολικά της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης, με τις δυνάμεις να φτάνουν συνολικά περίπου τους 30 αστυνομικούς.

Ο νεαρός μηχανόβιος κατευθύνθηκε αρχικά προς το Grand Hotel, όπου έκανε αναστροφή και συνέχισε την πορεία του προς το κέντρο της πόλης. Προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου, αναπτύσσοντας υψηλή ταχύτητα και θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Η καταδίωξη έληξε στο ύψος της οδού Κωλέττη, όπου οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι πρόκειται για 16χρονο Ρομά, γνωστό στις αρχές για υποθέσεις κλοπών. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το μηχανάκι που οδηγούσε ήταν κλεμμένο και υπέδειξε ακόμη δύο μοτοσικλέτες που είχε αφαιρέσει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ για τις τροχονομικές παραβάσεις του βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 11.350 ευρώ.

