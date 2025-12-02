Poorstacy: Εντοπίστηκε νεκρός ο ράπερ – Αναφορές για πιθανή αυτοκτονία του 26χρονου μουσικού – Η υποψηφιότητα για Grammy
Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με αποκορύφωμα την αιφνιδιαστική κάθοδο εκατοντάδων τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων στην Εγνατία Οδό, στην Κομοτηνή, το βράδυ της Δευτέρας. Οι αγρότες μπήκαν στον αυτοκινητόδρομο από παράδρομο, παρακάμπτοντας τον αστυνομικό αποκλεισμό, και έκλεισαν το ρεύμα προς Ξάνθη, αιφνιδιάζοντας τις δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρώτο «κύμα» των αγροτών εμφανίστηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ, όταν δεκάδες τρακτέρ με άροτρα κατέλαβαν ξαφνικά την Εγνατία Οδό. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Ελληνική Αστυνομία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι επιστρατεύτηκαν ακόμη και συνοριοφύλακες, προκειμένου να περιοριστεί η επέκταση της κινητοποίησης.

Οι αγρότες βρίσκονταν από το μεσημέρι της Κυριακής παρατεταγμένοι στο 4ο χλμ Κομοτηνής – Ξάνθης και το βράδυ της Δευτέρας αποφάσισαν να μετακινηθούν προς τον δυτικό κόμβο Κομοτηνής. Παρά τον αποκλεισμό του κόμβου από περιπολικά, οι διαδηλωτές κινήθηκαν μέσω παράδρομου και βγήκαν στην έξοδο της Εγνατίας. Από εκεί, κατευθύνθηκαν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας, ανεβαίνοντας τελικά στον αυτοκινητόδρομο και μπλοκάροντας την κυκλοφορία προς Ξάνθη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι, ο αποκλεισμός θα πραγματοποιείται κατά διαστήματα, ώστε να επιτρέπεται κυρίως η διέλευση των ΙΧ οχημάτων. Η κυκλοφορία για Ξάνθη πλέον παρακάμπτεται μέσω του ανατολικού κόμβου και στη συνέχεια μέσα από την πόλη της Κομοτηνής.

Την ίδια στιγμή, τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα ενισχύονται. Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ στην Καρδίτσα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 2.000 τρακτέρ, με το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού του Βόλου να βρίσκεται υπό εξέταση.

Αντίστοιχα, τα Μάλγαρα παραμένουν κλειστά, ενώ συζητείται και ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Στα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Κήπων και Δοϊράνης, οι αγρότες έχουν στήσει ισχυρά μπλόκα, αυξάνοντας την πίεση σε μεταφορές και εμπόριο.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ημαθίας προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου στην Αλεξάνδρεια, σε σημείο που λειτουργούσε ως παράκαμψη λόγω του μπλόκου στα Μάλγαρα. Η κινητοποίηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου μία ώρα.

Στον Ε65, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά μπλόκα της χώρας, οι αγρότες έχουν στήσει σκηνές, κιόσκια και αυτοσχέδιες κατασκευές για πολυήμερη παραμονή, ενώ στο σημείο υπάρχει διακριτική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Τα κύρια αιτήματα των αγροτών παραμένουν σταθερά: μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής, καλύτερες τιμές στα προϊόντα και ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων. Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς θα κριθεί αν οι κινητοποιήσεις θα παραμείνουν σε τοπικό επίπεδο ή αν θα εξελιχθούν σε πανελλαδικούς αποκλεισμούς με σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και την ομαλή κυκλοφορία.

