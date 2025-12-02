Poorstacy: Εντοπίστηκε νεκρός ο ράπερ – Αναφορές για πιθανή αυτοκτονία του 26χρονου μουσικού – Η υποψηφιότητα για Grammy
Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τη Δευτέρα περίπου 43 ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή γύρω από το Ποκρόβσκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επισκέφθηκε την Κυριακή διοικητήριο των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων και ενημερώθηκε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματικούς σχετικά με τις εξελίξεις στα μέτωπα των μαχών στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ο στρατηγός Βαλέρι Γκεράσιμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο Πούτιν για «την απελευθέρωση των πόλεων Κρασνοαρμέισκ (όπως αποκαλούν οι Ρώσοι το Ποκρόφσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ) και Βοβτσάνσκ (στην περιφέρεια Χαρκόβου)» καθώς και για τα αποτελέσματα στρατιωτικών επιχειρήσεων σε άλλες περιοχές.

Σημειώνεται ότι το Κίεβο δεν έχει παραδεχθεί πως οι προαναφερθείσες πόλεις έχουν πέσει στα χέρια των ρωσικών δυνάμεων.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε τη Δευτέρα περίπου 43 ρωσικές επιθέσεις στην περιοχή γύρω από το Ποκρόβσκ.

Το Ποκρόβσκ, που αποτελεί βασικό στόχο της Ρωσίας στην αργή προέλασή της στην περιοχή του Ντονέτσκ, δέχεται επί μήνες επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Ο στρατηγός Γκεράσιμοφ έδωσε αναφορά στον αρχιστράτηγο για την απελευθέρωση των πόλεων Ποκρόβσκ και Βόβτσανσκ, καθώς και για τα αποτελέσματα άλλων επιθετικών ενεργειών των στρατευμάτων σε άλλους τομείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ.

Η Βοβτσάνσκ, κοντά στα ρωσικά σύνορα στην περιοχή Χάρκοβο, δέχεται εδώ και πολύ καιρό σφοδρές επιθέσεις. Ο Πεσκόφ είπε ότι ένας άλλος διοικητής, ο Βαλέρι Σολοντσούκ, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι οι ρωσικές δυνάμεις συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων γύρω από το Ποκρόβσκ και την κοντινή πόλη Μύρνοχραντ.

Ένας τρίτος διοικητής, ο Αντρέι Ιβανέφ, ενημέρωσε τον Πούτιν για τις ρωσικές προελάσεις πιο νότια στην περιοχή Ζαπορίζια και για μια επιχείρηση που περιέγραψε ως το αρχικό στάδιο κατάληψης της πόλης Χουλιαϊπόλε.

«Η κατάληψη του Ποκρόβσκ θα επιστρέψει στον ρωσικό στρατό να προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικές ενέργειες»

Ο Πούτιν από τη μεριά του δήλωσε – σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ – ότι η κατάληψη του Ποκρόβσκ θα επιστρέψει στον ρωσικό στρατό να προχωρήσει σε περαιτέρω επιθετικές ενέργειες. «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει στις ρωσικές στρατιωτικές ενέργειες», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ έκανε λόγο και για εντυπωσιακή ρωσική προέλαση στην περιοχή της Ζαπορίζια.

🚨🇷🇺🇺🇦 President Putin announces that Pokrovsk has been fully captured by Russian forces. pic.twitter.com/nkzrk8Lwhe

— MoloMonitor (@MoloWarMonitor) December 1, 2025

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι οι σοβαρές ουκρανικές απώλειες απέναντι στις ρωσικές δυνάμεις αποτελούν μια τραγωδία για τον ουκρανικό λαό.

