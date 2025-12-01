Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Ντόναλντ Τραμπ: Έκρινε πως σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία
Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 12η αγωνιστική.

Τα γκολ τριών σέντερ-φορ (Ελ Κααμπί, Γιακουμάκης, Γιόβιτς) σημάδεψαν την αγωνιστική, με τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ να παίρνουν πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες και τον Παναθηναϊκό μετά το 2-3 από την Ένωση να μένει πια στο -13 από την κορυφή.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 12η αγωνιστική έχει ως εξής:

  1. Ολυμπιακός 31
  2. ΠΑΟΚ 29
  3. ΑΕΚ 28
  4. Λεβαδειακός 21
  5. Βόλος 21
  6. Παναθηναϊκός 18
  7. Άρης 16
  8. Κηφισιά 15
  9. Παναιτωλικός 12
  10. Αστέρας Τρίπολης 11
  11. Ατρόμητος 9
  12. ΟΦΗ 9
  13. ΑΕΛ 7
  14. Πανσερραϊκός 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

20:30: Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Λεβαδειακός

17:30: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ – Άρης

21:00: ΑΕΚ – Ατρόμητος

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


