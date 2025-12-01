Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
Τα γκολ τριών σέντερ-φορ (Ελ Κααμπί, Γιακουμάκης, Γιόβιτς) σημάδεψαν την αγωνιστική, με τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ να παίρνουν πολύ μεγάλες εκτός έδρας νίκες και τον Παναθηναϊκό μετά το 2-3 από την Ένωση να μένει πια στο -13 από την κορυφή.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 12η αγωνιστική έχει ως εξής:
- Ολυμπιακός 31
- ΠΑΟΚ 29
- ΑΕΚ 28
- Λεβαδειακός 21
- Βόλος 21
- Παναθηναϊκός 18
- Άρης 16
- Κηφισιά 15
- Παναιτωλικός 12
- Αστέρας Τρίπολης 11
- Ατρόμητος 9
- ΟΦΗ 9
- ΑΕΛ 7
- Πανσερραϊκός 5
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (13η)
Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025
17:00: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
20:30: Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά
Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025
17:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Λεβαδειακός
17:30: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
19:30: ΠΑΟΚ – Άρης
21:00: ΑΕΚ – Ατρόμητος
Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025
18:00: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
