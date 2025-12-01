Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν "καλές πιθανότητες" για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι υπάρχουν “καλές πιθανότητες” για μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που διεξήχθησαν νωρίτερα την Κυριακή στη Φλόριντα.

«Νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό, και νομίζω ότι η Ουκρανία, ξέρω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος πρόσφατα παρουσίασε ένα ειρηνευτικό σχέδιο που θεωρείται από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολύ ευνοϊκό για τη Μόσχα.

Κατά τα άλλα, υψηλόβαθμη πηγή, καλά ενημερωμένη για τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Αμερικανοί, κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, ήθελαν «να συμφωνηθούν τα τελικά σημεία (του σχεδίου) ώστε να μπορέσουν να πάνε στη Μόσχα».

«Η διατύπωση (των σημείων, σ.σ.) είναι περίπλοκη, κυρίως όσον αφορά τα εδάφη, καθώς (οι Αμερικανοί) θεωρούν πως είναι αποκλειστικά μεσολαβητές και όχι ως μια πλευρά» που υποστηρίζει το Κίεβο, πρόσθεσε η δεύτερη πηγή. «Επομένως, η εύρεση μιας αποδεκτής διατύπωσης δημιουργεί πρόβλημα», συνέχισε, τονίζοντας παράλληλα ότι «όλοι προσπαθούν να είναι εποικοδομητικοί και να βρουν μια λύση».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασαν πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για το τέλος του πολέμου που ξέσπασε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο δέχεται επικρίσεις ότι είναι πολύ ευνοϊκό υπέρ της Μόσχας, τροποποιήθηκε και αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την έγκριση των εμπολέμων και των Ευρωπαίων, παρότι το Κίεβο φοβάται ότι θα πρέπει να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Οι συζητήσεις διεξάγονται σε ένα τεταμένο στρατιωτικό και πολιτικό πλαίσιο για την Ουκρανία, καθώς ο ρωσικός στρατός προωθείται στα ανατολικά της και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποδυναμώνεται εξαιτίας ενός σοβαρού σκανδάλου διαφθοράς στη χώρα του.

Ρούμπιο: Παραγωγικές οι συνομιλίες, απομένει ακόμα πολλή δουλειά

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση με την ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα των ΗΠΑ ήταν «πολύ παραγωγική και χρήσιμη», αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε σύμφωνα με το CNN ότι η συνάντηση της Κυριακής μεταξύ ανώτερων αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ήταν «μια πολύ παραγωγική και χρήσιμη συνάντηση, κατά την οποία… σημειώθηκε περαιτέρω πρόοδος», αλλά απομένει ακόμη πολλή δουλειά.

«Συνεχίζουμε να είμαστε ρεαλιστές σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι αυτό, αλλά… καθώς έχουμε σημειώσει πρόοδο, νομίζω ότι υπάρχει μια κοινή άποψη εδώ ότι δεν πρόκειται μόνο για τον τερματισμό του πολέμου — ο οποίος είναι πολύ σημαντικός — αλλά για τη διασφάλιση του μέλλοντος της Ουκρανίας, ενός μέλλοντος που ελπίζουμε να είναι πιο ευημερούμενο από ποτέ», δήλωσε ο Ρούμπιο σε σύντομες δηλώσεις μετά τη συνάντηση που διήρκεσε πάνω από πέντε ώρες στη Νότια Φλόριντα.

Ο κορυφαίος Αμερικανός διπλωμάτης είπε ότι οι ομάδες δεν εργάζονταν μόνο για τους όρους που θα τερμάτιζαν τις εχθροπραξίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αλλά και για «τους όρους που θα εξασφάλιζαν μακροπρόθεσμη ευημερία στην Ουκρανία».

Είπε ότι οι δύο πλευρές είχαν αρχίσει να θέτουν τις βάσεις για αυτό την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη της Ελβετίας και συνέχισαν τις επικοινωνίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

«Σήμερα συνεχίσαμε να χτίζουμε πάνω σε αυτό, αλλά υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε.

