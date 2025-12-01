Ντόναλντ Τραμπ: Έκρινε πως σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία «δεν βοηθάει» τις διαπραγματεύσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος με τη Ρωσία
Καθιστική ζωή: Το ζεστό ρόφημα που μπορεί να αντιστρέψει τις βλαβερές επιπτώσεις στην καρδιαγγειακή υγεία
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο οι πιο έξυπνοι άνθρωποι θα βρουν τα 5 ζώα σε 15 δευτερόλεπτα
Αλεξανδρούπολη: Ενώπιον της Δικαιοσύνης σήμερα ο Τούρκος που συνελήφθη με 8.000 εμβόλια κατά της ευλογιάς
ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (1/12) στην Αθήνα και σε άλλες 8 περιοχές της Αττικής
Νίγηρας: Θα διαθέσει το ουράνιό του στη διεθνή αγορά
Νικολάς Μαδούρο: Επανεμφανίστηκε και κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων (30 Νοεμβρίου)
Βαθμολογία Super League: Στην κορυφή ο Ολυμπιακός, τεράστια διπλά για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ
Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Όπως μεταδίδει το CNN, δεν είναι σαφές αν ο Κούσνερ θα συνοδεύσει τον Γουίτκοφ στη Ρωσία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Μόσχα τη Δευτέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, εν μέσω έντονων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το ταξίδι του στη ρωσική πρωτεύουσα – όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν – έρχεται μια μέρα μετά τη συνάντηση του Γουίτκοφ, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ με μια υψηλού επιπέδου ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Ο Ρούμπιο δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν.

Είπε ακόμη ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «έχουν έρθει σε επαφή σε διάφορα επίπεδα με τη ρωσική πλευρά, αλλά έχουμε επίσης αρκετά καλή κατανόηση των απόψεών τους».

Όπως μεταδίδει το CNN, δεν είναι σαφές αν ο Κούσνερ θα συνοδεύσει τον Γουίτκοφ στη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ότι ο γαμπρός του θα μπορούσε να ταξιδέψει με τον ειδικό απεσταλμένο.

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

Ζόρικες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ – Παιχνίδια «διατυπώσεων» πριν πάει το τελικό σχέδιο στον Πούτιν

Ισραήλ: O Χέρτζογκ απάντησε στο «αίτημα» Νετανιάχου για απονομή προεδρικής χάρης πως θα «το προωθήσω στους αρμόδιους»


Ιταλία: Στην ΜΕΘ νοσηλεύεται η πρώην ΥΠΕΞ, Έμμα Μπονίνο

Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου: Λέοντες, ποντάρετε στον εαυτό σας με αυτοπεποίθηση

Οι αθλητικές εφημερίδες 1/12/2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 1/12/2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 1/12/2025

Σαν σήμερα 1 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

ΒΙΝΤΕΟ: Δεν πρόλαβε να μπει και αποβλήθηκε

ΒΙΝΤΕΟ: Οπαδοί επιτέθηκαν στο σπίτι του προπονητή της ομάδας μετά από βαριά ήττα

Οπαδός της Μονακό τα έψαλλε στον Πογκμπά

Περιζήτητος ο γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο

Κοντά σε δύο ακόμη ιστορικά ορόσημα ο Μέσι

Βασίλης Σπανούλης: «Ελέγξαμε το ματς με υπομονή»

Ισαάκ Χέρτσογκ: Αναμένεται να ταξιδέψει στην Νέα Υόρκη – Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ντόναλντ Τραμπ: Το πάγωμα των αιτήσεων ασύλου θα διαρκέσει πολύ μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον

Πάτρα: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ δύο ανδρών και μιας γυναίκας

Κολωνός: Συνελήφθη 27χρονος αλβανικής καταγωγής που παρέσυρε και τραυμάτισε ομοεθνή του

SIPRI: Ρεκόρ πωλήσεων όπλων το 2024 – Αύξηση τζίρου 26% την τελευταία δεκαετία

ΒΙΝΤΕΟ – ΝΒΑ: Απίστευτη ατάκα του Ρούντι Γκομπέρ στον Τζέιλεν Μπράουν

Τρομάζει το σερί ομαδάρας της La Liga

Αποκαλύψεις από τον Τσιμίκα (ΦΩΤΟ)

