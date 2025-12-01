CNN: Στην Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου ο Γουίτκοφ

Όπως μεταδίδει το CNN, δεν είναι σαφές αν ο Κούσνερ θα συνοδεύσει τον Γουίτκοφ στη Ρωσία.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στη Μόσχα τη Δευτέρα, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN, εν μέσω έντονων διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το ταξίδι του στη ρωσική πρωτεύουσα – όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν – έρχεται μια μέρα μετά τη συνάντηση του Γουίτκοφ, του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ με μια υψηλού επιπέδου ουκρανική αντιπροσωπεία στη Φλόριντα.

Ο Ρούμπιο δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά ότι υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν.

Είπε ακόμη ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι «έχουν έρθει σε επαφή σε διάφορα επίπεδα με τη ρωσική πλευρά, αλλά έχουμε επίσης αρκετά καλή κατανόηση των απόψεών τους».

Όπως μεταδίδει το CNN, δεν είναι σαφές αν ο Κούσνερ θα συνοδεύσει τον Γουίτκοφ στη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε την περασμένη εβδομάδα ότι ο γαμπρός του θα μπορούσε να ταξιδέψει με τον ειδικό απεσταλμένο.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Καλές πιθανότητες για συμφωνία Ουκρανίας και Ρωσίας – Όλοι θέλουν να τελειώσει αυτό»

Ζόρικες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ – Παιχνίδια «διατυπώσεων» πριν πάει το τελικό σχέδιο στον Πούτιν

Ισραήλ: O Χέρτζογκ απάντησε στο «αίτημα» Νετανιάχου για απονομή προεδρικής χάρης πως θα «το προωθήσω στους αρμόδιους»