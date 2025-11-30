Αρτέμιδα: ΙΧ έπεσε πάνω σε πεζούς – 1 νεκρός και 2 τραυματίες (βίντεο)
Εκλογές στο Κιργιστάν: Στις κάλπες η χώρα για την επέκταση της εξουσίας του εθνικιστή προέδρου Τζαπάροφ

Η χώρα διαθέτει 329 κόμματα, αλλά μόνο ένα θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές

Οι ψηφοφόροι του Κιργιστάν στην κεντρική Ασία καλούνται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν ένα νέο κοινοβούλιο με πρόωρες εκλογές.

Λίγο λιγότεροι από 4,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Η επίσημη αιτία για την πρόωρη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών είναι για να μην υπάρξει πρόβλημα στο χρονοδιάγραμμα των προεδρικών εκλογών, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2027.

Σύμφωνα με παρατηρητές, στόχος αυτών των νέων εκλογών είναι κυρίως η επέκταση της εξουσίας του προέδρου Σαντίρ Τζαπάροφ, ο οποίος οδηγεί τη χώρα προς όλο και πιο αυταρχική κατεύθυνση.

Συνολικά θα εκλεγούν 90 μέλη του κοινοβουλίου. Έπειτα από μια πρόσφατη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος, οι υποψήφιοι θέτουν πλέον υποψηφιότητα μόνο απ’ ευθείας, πράγμα που σημαίνει ότι τα κόμματα θα διαδραματίσουν μικρό μόνο ρόλο. Οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν μεταξύ 467 υποψηφίων. Τουλάχιστον 30 από τις 90 έδρες του κοινοβουλίου προορίζονται για γυναίκες.

Τα εκλογικά τμήματα είναι ανοικτά από τις 8 π.μ. ως τις 8 μ.μ. (04:00-16:00 ώρα Ελλάδας).

Τα πρώτα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά λίγο μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

Το Κιργιστάν έχει πληθυσμό περίπου 7 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το σημερινό κοινοβούλιο εξελέγη το 2021 έπειτα από μια σοβαρή πολιτική κρίση που προκάλεσε βίαιες συγκρούσεις, οι οποίες οδήγησαν επίσης στην παραίτηση του τότε προέδρου Σορονμπάι Τζενμπέκοφ.

Ο Τζαπάροφ έκανε αλλαγές στο σύνταγμα. Επίσης λίγο πριν από τις εκλογές συνελήφθησαν μερικές πολύ γνωστές προσωπικότητες της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων ο Καντιρμπέκ Αταμπάγεφ, ο γιος του πρώην προέδρου Αλμαζμπέκ Αταμπάγεφ, ο οποίος ζει εξόριστος στην Ισπανία, καθώς και δημοσιογράφοι.

Κατηγορούνται ότι αποπειράθηκαν να οργανώσουν μαζικές ταραχές μετά τις εκλογές.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν επιδείνωση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου.

Η χώρα διαθέτει επισήμως 329 κόμματα, αλλά ένα μόνο θα συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές, έναντι των 16 που είχαν συμμετάσχει το 2020, λόγω μιας τροποποίησης του εκλογικού συστήματος που επέβαλε ο Τζαπάροφ.

«Εκεί όπου δεν υπάρχουν ισχυρά κόμματα, όπου οι ψηφοφόροι ψηφίζουν βάσει της ταυτότητας των υποψηφίων, αυτό δεν οδηγεί σε καμιά πολιτική ανάπτυξη», λέει ο Εμίλ Τζουράγεφ, καθηγητής στην ακαδημία του ΟΑΣΕ στο Μπισκέκ, την πρωτεύουσα του Κιργιστάν.

«Χωρίς συστημική δύναμη ή μηχανισμό οργάνωσης, όπως αυτός που αντιπροσωπεύει ένα πολιτικό κόμμα», είναι πιο περίπλοκο για την κοινωνία «να οργανωθεί», να «συζητήσει» και να «κινητοποιήσει τους πολίτες γύρω από διάφορα οράματα για την ανάπτυξη της χώρας», σύμφωνα με τον πολιτειολόγο.

Στο μελλοντικό κοινοβούλιο, «η ιδεολογική κυριαρχία της προεδρικής ομάδας καθιστά πολύ απίθανη την ανάδυση εναλλακτικών οραμάτων μεταξύ των βουλευτών και κυρίως την οργάνωσή τους σε ομάδες», εκτιμά ο Τζουράγεφ.

«Αυτό οδηγεί σε ενίσχυση της προεδρικής εξουσίας στο Κιργιστάν. Διότι το κοινοβούλιο, ως αντίβαρο, αν δεν εκμηδενίζεται, τουλάχιστον περιορίζεται σ’ ένα πολύ μικρό ρόλο», σύμφωνα με τον ειδικό.

