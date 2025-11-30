Αρτέμιδα: ΙΧ έπεσε πάνω σε πεζούς – 1 νεκρός και 2 τραυματίες (βίντεο)
Κυριακή: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και πτώση θερμοκρασίας (βίντεο)
Βρετανία: Αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος σχεδιάζει η κυβέρνηση
Εκλογές στο Κιργιστάν: Στις κάλπες η χώρα για την επέκταση της εξουσίας του εθνικιστή προέδρου Τζαπάροφ
«Απαιτούμε αλήθεια και δικαιοσύνη»: Ξεχειλίζει η οργή για τη φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ με 128 νεκρούς και 150 αγνοούμενους
Τραγωδία στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυσε πεζούς – Ένας νεκρός, δύο τραυματίες
Άνω Πορόια: Το «μυστικό» χωριό των Σερρών με την υπέροχη θέα στη Λίμνη Κερκίνη (Video)
Podcast – Ζερόμ Καλούτα: «Ψάχνω ακόμα να βρω τη γέφυρα που ενώνει το Κονγκό με την Ελλάδα»
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Νοεμβρίου
Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε οικογενειακή συγκέντρωση – 4 νεκροί και 10 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Τραγωδία στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυσε πεζούς – Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

Οι πρώτες πληροφορίες

Τραγωδία με έναν νεκρό και δύο τραυματίες σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής, στη Λούτσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, λίγο μετά τις 00:30, στη λεωφόρο Αρτέμιδος. Οδηγός Ι.Χ. έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα αυτό να πέσει πάνω σε τρεις πεζούς που προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο.

Οι δύο από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά και ο τρίτος έχασε ακαριαία τη ζωή του. Ελαφρά τραυματίστηκε και ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαία διενεργεί έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Βελτιωμένος στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας, βροχές και καταιγίδες ανά τόπους

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και τραυμάτισε 50χρονη – Διακομίστηκε στην Αθήνα

ΔOE: Πανελλαδικές στάσεις εργασίας από 1η έως 23 Δεκεμβρίου για τις υποχρεωτικές υπερωρίες


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Καιρός: Υποχωρεί η Adel - Μεμονωμένες βροχές σε Αιγαίο και Δωδεκάνησα

Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση στη Λούτσα: ΙΧ έπεσε πάνω σε πεζούς - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

Συναγερμός για εξαφάνιση ενηλίκου στην Πάτρα - Η ζωή του σε πιθανό κίνδυνο

Κυριάκος Βελόπουλος: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον αγροτικό κόσμο

Πράσινο τσάι: Γιατρός προειδοποιεί για 7 συνήθειες που μπορούν να βλάψουν το έντερο και το ήπαρ

Βρετανία: Η κυβέρνηση σχεδιάζει αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος – Στόχος επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το ανοιχτό λουκέτο σε 7 δευτερόλεπτα

Κίνα: Ξεχειλίζει η οργή στο Χονγκ Κονγκ για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (30/11) στην Αθήνα και σε άλλες 9 περιοχές της Αττικής

Ονδούρα: Η υποψήφια της Αριστεράς, Ρίξι Μονκάδα καταδίκασε την «παρέμβαση» Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές

Μάστιγα τα τροχαία στην Κρήτη: 6 νεκροί σε έναν μήνα – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων (30 Νοεμβρίου)

Κηφισιά: Ρομά κλέβουν περίπτερα και σούπερ μάρκετ και φεύγουν ανενόχλητοι – Βίντεο ντοκουμέντο

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (30/11)

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν 12 γυναίκες που είχαν απαχθεί πρόσφατα από τζιχαντιστές

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου: Τοξότες, η αυτοπεποίθησή σας αυξάνεται

Οι πολιτικές εφημερίδες 30/11/2025

Τραγωδία στην λεωφόρο Αρτέμιδος: Οδηγός έπεσε σε παρκαρισμένα οχήματα και παρέσυρε τρία άτομα – Ένας νεκρός

Οι αθλητικές εφημερίδες 30/11/2025

Σαν σήμερα 30 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Νίκος Τριανταφύλλου
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
George Coiffure
Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save