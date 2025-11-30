Βγαίνουν στους δρόμους οι αγρότες: Πού στήνονται τα πρώτα μπλόκα

Οι αγρότες ετοιμάζονται να βγουν ξανά στον δρόμο την Κυριακή (30/11), στήνοντας δύο μεγάλα μπλόκα.

Οι αγρότες ετοιμάζονται να βγουν ξανά στον δρόμο την Κυριακή (30/11), στήνοντας δύο μεγάλα μπλόκα: το ένα στον κόμβο Νίκαιας στη Λάρισα και το άλλο στον κόμβο Καρδίτσας.

Η κινητοποίηση αφορά στις καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές στα προϊόντα.

Πού θα στήσουν οι αγρότες τα πρώτα μπλόκα

Στη Νίκαια αναμένεται να παραταχθούν, το μεσημέρι της Κυριακής (30/11), τα τρακτέρ από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου ανέφερε πως στόχος είναι «να βγουν στην Εθνική Οδό και να την καταλάβουν».

Αντίστοιχα, οι αγρότες της Καρδίτσας θα παρατάξουν τρακτέρ στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Το κύμα κινητοποιήσεων αναμένεται τις επόμενες ημέρες να εξαπλωθεί σε πολλές περιοχές, με σχέδια για δράσεις ακόμη και σε λιμάνια ή τελωνεία.

Μάλγαρα, Ορχομενός και Θεσσαλονίκη στη συνέχεια

Πάντως, από τη Δευτέρα (01/12), οι αγρότες της Θεσσαλονίκης θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ στα διόδια Μαλγάρων, και από τις δύο κατευθύνσεις. Χαρακτηριστική είναι η φράση αγροτών που μίλησαν στον ΑΝΤ1: «Μπορεί να κόψουμε βασιλόπιτα στους δρόμους».

Στον Ορχομενό, τρακτέρ έχουν ήδη από την Παρασκευή (28/11) αποκλείσει τον περιφερειακό προς τη Λιβαδειά. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται να συμμετάσχουν, σε συνέχεια των προηγούμενων αγροτικών κινητοποιήσεων που αντικατοπτρίζουν τις δυσκολίες του πρωτογενούς τομέα.

Η πρώτη κινητοποίηση στη Δυτική Μακεδονία θα γίνει στον κόμβο Φιλώτα (Εθνικό Δίκτυο Φλώρινας – Θεσσαλονίκης μέσω Αμυνταίου), όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Αμύνταιο. Τα τρακτέρ θα παραταχθούν εκεί την Τρίτη (02/12).

Τα αιτήματα των παραγωγών

Οι αγρότες ζητούν μείωση του κόστους παραγωγής, δίκαιες τιμές διάθεσης, αποζημιώσεις για ζημιές, εξορθολογισμό των ενισχύσεων και επίλυση προβλημάτων που προκαλούν ασθένειες και κρίσεις στον κλάδο. Επίσης, καταγγέλλουν καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις και αδυναμία εφαρμογής των προγραμμάτων στήριξης.

Η πανελλαδική σύσκεψη αγροτικών συλλόγων όρισε ότι τα μπλόκα θα διαρκέσουν από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου, με πιθανή παράταση ανάλογα με τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση.

«Τα μέτρα είναι ασπιρίνες»

Ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας δήλωσε πως «οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης είναι πολύ λιγότερα από αυτά που είχε υποσχεθεί ενώ κάποιοι έχουν αποκλειστεί, 25% ψαλίδι δεν το λες λίγο, και κάποιοι δεν το πήραν επειδή δεν είχαν ελεγχθεί». Ακόμα, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τα μέτρα είναι ασπιρίνες που θα πάρουν οι αγρότες ενώ ο αγροτικός τομέας υποφέρει».

Σχετικά με την πρόθεση να κλείσουν δρόμους, ο ίδιος ανέφερε: «Η απόφαση είναι να μπουν τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό και να στηθούν μπλόκα, αυτοί που πρέπει να περάσουν, θα περάσουν. Η Αστυνομία θα περάσει σε αποκλεισμούς, εμάς δεν είναι στόχος να εμποδίσουμε τον κόσμο, αλλά ο κόσμος μας στηρίζει, γιατί όταν εμείς πουλάμε φθηνά και οι πολίτες αγοράζουν ακριβά, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα».

