Νέοι ιδιοκτήτες για τη βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική – Έδωσαν 2,2 εκατ. ευρώ (Video)
Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην Κέρκυρα – Εντυπωσιακές εικόνες
Χανιά: Κινητοποιήσεις αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου
Το «φαινόμενο Μπάτμαν»: Πώς ο υπερήρωας στο Μετρό έκανε τους επιβάτες… καλύτερους  ανθρώπους
Η απάντηση της Χριστίνας Ψυχάρη για τη συνάντηση του εκδότη με τον Τσίπρα στο διαμέρισμα της … γάτας Ιμαλαίων
Handelsblatt: Περιζήτητος σύμβουλος για μεταρρυθμίσεις ο Πιερρακάκης – Χώρα πρότυπο στην ψηφιοποίηση η Ελλάδα
«Σαρώνει» τη δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία Adel: «Ήχησε» το 112 σε Αιτωλοακαρνανία και Κέρκυρα – Σοβαρά προβλήματα, δρόμοι «ποτάμια»
Σε κρίσιμη κατάσταση οι άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυρά έξω από τον Λευκό Οίκο – «Το ζώο που πυροβόλησε
Ο διάλογος Σεμερτζίδου-Αποστολάκη για το Τζόκερ: «Μπορεί να το κέρδισε ο σύντροφος μου, αλλά δεν είμαι μαζί του για τα
«Αντικομμουνιστική εμπάθεια και εμμονή» αποδίδει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου το ΚΚΕ

Το «φαινόμενο Μπάτμαν»: Πώς ο υπερήρωας στο Μετρό έκανε τους επιβάτες… καλύτερους  ανθρώπους

Ερευνητές έβαλαν έναν άνδρα ντυμένο Μπάτμαν να στέκεται σε βαγόνι του μετρό για να δουν αν αυτό επηρέαζε τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιβατών

H ανθρώπινη συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους βελτιώνεται όταν υπάρχει κάποιος τριγύρω ντυμένος ως ο υπερήρωας Μπάτμαν, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η έρευνα με επικεφαλής τον Φραντσέσκο Πανίνι, καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και μια ομάδα ερευνητών καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα μετά από ένα πείραμα. Οι ερευνητές έβαλαν έναν άνδρα ντυμένο ως Μπάτμαν να στέκεται σε βαγόνι του μετρό για να δουν αν αυτό επηρέαζε τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιβατών.

Αποδεικνύεται ότι σίγουρα επηρέαζε… το «φαινόμενο του Μπάτμαν», καθώς οι επιβάτες ήταν πιο εξυπηρετικοί ο ένας προς τον άλλον παρουσία του υπερήρωα.

Πιο συγκεκριμένα, η απροσδόκητη εμφάνιση κάποιου ντυμένου ως Μπάτμαν δημόσια ενθαρρύνει «φιλοκοινωνική συμπεριφορά» και πράξεις βοήθειας των άλλων.

Στο πλαίσιο του πειράματος, οι ερευνητές έβαλαν μια γυναίκα που φαινόταν έγκυος να επιβιβαστεί σε βαγόνι του μετρό του Μιλάνου και παρατήρησαν πόσο συχνά οι συνεπιβάτες προσφέρονταν να της παραχωρήσουν τις θέσεις τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Στη συνέχεια, επανέλαβαν την κατάσταση, η έγκυος γυναίκα επιβιβάστηκε στο τρένο και ένας άντρας ντυμένος ως Μπάτμαν μπήκε επίσης από μια άλλη πόρτα.

Συνολικά, παρατήρησαν 138 επιβάτες και είχαν μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Αποδεικνύεται ότι ο Μπάτμαν παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς πάνω από το 67% των επιβατών προσέφεραν τις θέσεις τους όταν ο υπερήρωας ήταν στο τρένο και αυτό το ποσοστό μειώνεται στο 37% χωρίς τον Μπάτμαν.

Το πιο ενδιαφέρον μέρος του πειράματος είναι ότι το 44% των ανθρώπων που προσέφεραν τις θέσεις τους αργότερα ανέφεραν ότι δεν είχαν καν παρατηρήσει ότι ο Μπάτμαν ήταν εκεί και έτσι οι ερευνητές σημείωσαν πώς μπορεί να μην γνώριζαν τον Μπάτμαν, αλλά ότι ένα «πρότυπο επίγνωσης που προκαλείται από μια διαταραχή στη ρουτίνα μπορεί να μεταδίδεται κοινωνικά».

H μελέτη εξέτασε κατά πόσον ένα απροσδόκητο γεγονός, όπως η παρουσία ενός ατόμου ντυμένου ως Μπάτμαν, θα μπορούσε να αυξήσει την φιλοκοινωνική συμπεριφορά διαταράσσοντας τη ρουτίνα και ενισχύοντας την προσοχή στην παρούσα στιγμή.

Διαβάστε επίσης:

Περίεργη υπόθεση κακοποίησης στη Γαλλία: Αξιωματούχος καλούσε γυναίκες σε συνέντευξη εργασίας και τους έριχνε διουρητικό

Ο Ρούτε αποκλείει το ρωσικό βέτο στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – «Δεν αποφασίζει η Μόσχα»

Τουλάχιστον 36 νεκροί από πυρκαγιά σε πολυώροφα κτίρια στο Χονγκ Κονγκ – 279 άνθρωποι αγνοούνται (Photos/Video)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Wall Street Journal: Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Σανάε Τακαΐτσι να χαμηλώσει τους τόνους στο θέμα της Ταϊβάν

Ηρακλής Τσουζίνοφ: «Αν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στο μόντελινγκ και την υποκριτική, θα κατέληγα στο δεύτερο πλέον»

Η Ατλέτικο έβαλε τέλος στο σερί της Ίντερ

Σπουδαίο «διπλό» της Αταλάντα στη Φρανκφούρτη

Μουζακίτης: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουν μείνει τρία παιχνίδια»

Εμπαπέ: «Ο Ολυμπιακός δεν παράτησε το παιχνίδι και το φινάλε ήταν δραματικό»

Αλόνσο: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά»

BINTEO: Έλληνας τραγουδιστής παρακολούθησε αγώνα NBA και χειροκροτήθηκε από το κοινό

Αυτή η εθνική ομάδα «ζαχαρώνει» τον Σταύρο Πήλιο

Πιρόλα: «Η Ρεάλ έχει τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο»

Champions League: «Απόλυτη» η Άρσεναλ, νύχτα «εφιάλτης» για την Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Συμφωνία Ουκρανίας – ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας ύψους 8,2 δισ. δολαρίων

Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι από την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες

Τσάμπι Αλόνσο: «Ο Ολυμπιακός μάς πίεσε πάρα πολύ, θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς»

Τραγωδία στην Φλώρινα: Θανατηφόρο τροχαίο στο Πλατύ με δύο νεκρούς

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών – Ευχαριστώ τον Τσάμπι Αλόνσο για τα καλά του λόγια»

Συναγερμός για τη λειψυδρία στην Αττική – Τι σημαίνει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης

The Floor: Ποιος θα ρισκάρει για τα επόμενα τετράγωνα

Ο Ολυμπιακός πάλεψε, αλλά «λύγισε»

EuroLeague: Δύσκολη νίκη για τη Μπαρτσελόνα επί της Βιλερμπάν

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
ΕΠΙΠΛΑ ΑΦΟΙ ΤΑΣΣΟΥ
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save