Αντιμέτωπη με τα… τρακτέρ η κυβέρνηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιάς των προβάτων – «Αγκάθι» η καταβολή των επιδοτήσεων

Όλα δείχνουν ότι τα τρακτέρ θα βρεθούν στους δρόμους από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου σε πανελλαδικό επίπεδο

Όπως φαίνεται, ο αγροτικός κόσμος δεν πιστεύει τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πληρωθούν σύντομα και έτσι, παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου διαβεβαιώνει ότι έχουν ξεμπλοκάρει οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ,  όλα δείχνουν ότι τα τρακτέρ θα βρεθούν στους δρόμους από τις 30 Νοεμβρίου μέχρι και τις 5 Δεκεμβρίου σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Οι συνδικαλιστικές – συνεταιριστικές οργανώσεις των αγροτών μετά από συσκέψεις που έκαναν αποφάσισαν να στήσουν μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, έχοντας ως βασικά αιτήματα τη ριζική αλλαγή της αδιέξοδης πολιτικής της κυβέρνησης σχετικά με τις επιδοτήσεις, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επιδημία ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τον πρωτογενή τομέα συνολικά.

Η κυβέρνηση απεύχεται μία τέτοια εξέλιξη, καθώς τα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι τα μπλόκα θα δημιουργήσουν μία εικόνα αναταραχής σε όλη την κοινωνία, την στιγμή που το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί να εμφανίσει ότι όλα πάνε καλά στην χώρα. 

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση κατάφερε και απεγκλωβίστηκε από τον «φραπέ» και τον «χασάπη» στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ,  και καθώς έλαβε το πράσινο φως από την Κομισιόν για την πληρωμή των αγροτών, τα κυβερνητικά στελέχη θεωρούν ότι οι αγρότες δεν θα έπρεπε να κατεβούν στους δρόμους. Όλα αυτά, μάλιστα, ενώ η κυβέρνηση έχει στα χέρια της το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με το οποίο σκοπεύει να βαδίσει το επόμενο διάστημα έχοντας ως επιχείρημα  την αυτοκριτική του πρώην πρωθυπουργού για τα λάθη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.  

Είναι χαρακτηριστικό, δε, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε πως οι επιδοτήσεις ξεκινούν να καταβάλλονται μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες, αρχίζοντας από το 70% της βασικής ενίσχυσης. Το υπόλοιπο 30% και το Μέτρο 23 θα ακολουθήσουν μετά τους απαραίτητους ελέγχους, ενώ έως το τέλος της χρονιάς θα πληρωθούν και τα μικρότερα προγράμματα». Ενώ, σχολίασε πως «τα χρήματα που θα περισσέψουν με την εφαρμογή του νέου συστήματος, δεν θα γυρίσουν στις Βρυξέλλες, αλλά θα ανακατανεμηθούν εσωτερικά με δεύτερη κατανομή στους έντιμους παραγωγούς». Όσον αφορά στους κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια «πρόσθετη στήριξη για τις απώλειες εισοδήματος, πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες αποζημιώσεις» και κάλεσε τον αγροτικό κόσμο να συμμορφωθεί με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Ωστόσο, ο αγροτικός κόσμος επιμένει ότι θα κάνει τις γιορτές απλήρωτος αφού μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η μετάβαση στο νέο μοντέλο ελέγχων αναμένεται να καθυστερήσει και τις πληρωμές. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος του 2025 πρέπει να γίνουν περίπου 10.000 έλεγχοι. 

Την ίδια ώρα, πάντως, κυβερνητικές πηγές σημείωναν ότι  «στηρίζουμε έμπρακτα τους αγρότες μας, τα μέτρα  που έχουμε πάρει». Επισημαίνουν ακόμα ότι με την έγκριση του νέου Σχεδίου Δράσης, η χώρα μας και οι Έλληνες αγρότες ωφελούνται σημαντικά σε 3 επίπεδα: 

-Πρώτον, εξασφαλίζεται ότι ως χώρα αποκτούμε ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων (νέο ΟΣΔΕ) απολύτως σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ώστε από εδώ και πέρα να μην έχουμε νέες εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα.

-Δεύτερον, μπαίνουν τέλος στα «πανωγραψίματα» και εδραιώνεται η κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των αγροτικών επιδοτήσεων. Πλέον δεν θα υπάρχουν «έξυπνοι» και «λιγότερο έξυπνοι αγρότες». Οι επιδοτήσεις θα κατανέμονται με βάση τα πραγματικά, αδιαμφισβήτητα, δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου. Και αυτό προφανώς σημαίνει ότι οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα κερδίσουν περισσότερα.

-Τρίτον, διασφαλίζεται ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα που αναλογούν στη χώρα. Συνολικά θα κατανεμηθούν τα κονδύλια που ούτως ή άλλως είχαν προϋπολογισθεί. Εφόσον κατανεμηθούν αρχικά λιγότερα χρήματα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους από τη βασική ενίσχυση, τη συνδεδεμένη ενίσχυση, τις εξισωτικές αποζημιώσεις και τα οικολογικά σχήματα, θα υπάρξει «δεύτερη κατανομή» των κοινοτικών πόρων με τα πλεονάζοντα ποσά. Έτσι τελικά οι ειλικρινείς στις δηλώσεις τους γεωργοί και κτηνοτρόφοι θα πάρουν συνολικά μεγαλύτερη επιδότηση από τα προηγούμενα χρόνια.

