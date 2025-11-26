Ασταμάτητες οι αυξήσεις ακινήτων καθώς παλιά σπίτια πρωταγωνιστούν και η Θεσσαλονίκη αφήνει πίσω την Αθήνα

Αντιμέτωπη με τα… τρακτέρ η κυβέρνηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και ευλογιάς των προβάτων – «Αγκάθι» η καταβολή των επιδοτήσεων
Χωρίς τελειωμό δείχνει να είναι η κούρσα των τιμών στα ακίνητα, και το γ΄ τρίμηνο του 2025 αποκαλύπτει μια αγορά που όχι απλώς δεν «φρενάρει», αλλά αλλάζει και πρωταγωνιστές. Η Αθήνα – η πόλη όπου τα τελευταία χρόνια το τετραγωνικό μέτρο ανέβαινε πιο γρήγορα κι από τα ενοίκια – ξαφνικά μένει πίσω. Και παίρνει τη θέση του ουραγού στη μεγάλη κούρσα των ανατιμήσεων. Την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη, με φόρα και αυτοπεποίθηση, καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο στην Ελλάδα και αφήνει την πρωτεύουσα να αναρωτιέται πότε έχασε το «πρωτάθλημα» των τιμών.

Τα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών:

•             Αθήνα: +6,6%

•             Θεσσαλονίκη: +9,6%

•             Άλλες μεγάλες πόλεις: +8,9%

•             Λοιπές περιοχές: +8,5%

•             Σύνολο αστικών περιοχών: +7,7%

Και μέσα σε όλα αυτά, η μεγάλη είδηση δεν είναι μόνο ότι η Θεσσαλονίκη καλπάζει, αλλά ότι η σκυτάλη της ανόδου περνά πλέον στα παλιά σπίτια. Ναι, στα παλιά. Σε αυτά που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν «δεύτερη επιλογή», τώρα βλέπουμε αυξήσεις 8,5% – υψηλότερες από τα νέα ακίνητα που ανεβαίνουν με 6,6%. Όταν το παλιό γίνεται πιο ακριβό από το καινούργιο, κάτι δεν πάει καλά. Και σίγουρα δεν πάει καλά για τον μέσο πολίτη που ψάχνει στέγη.

Κάποτε λέγαμε ότι η ζήτηση πιέζει τα νέα σπίτια επειδή «δεν χτίζονται αρκετά». Τώρα η πίεση περνά στα παλιά γιατί απλώς… δεν υπάρχουν επιλογές. Με τα ανακαινισμένα Airbnb να απορροφούν ό,τι βρίσκεται κοντά σε κέντρο, με το στοκ να μειώνεται και με τους επενδυτές να αγοράζουν οτιδήποτε έχει τοίχους και ταβάνι, η αγορά μοιάζει να αυτοτροφοδοτεί την άνοδο. Και φυσικά, κανείς δεν μιλάει για το πώς αυτή η πραγματικότητα μεταφράζεται σε πραγματική δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία.

Η εικόνα των προηγούμενων ετών δείχνει το ίδιο μοτίβο, μόνο που τώρα το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο:

  • Οι ανατιμήσεις του 2023 ήταν στα ύψη (13,9% συνολικά).
  • Το 2024 «έπεσαν» στο 9,1%.
  • Το 2025 «πέφτουν» ξανά στο 7,7%.

Μόνο που η πτώση των ποσοστών δεν σημαίνει πτώση τιμών. Σημαίνει απλώς ότι οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, λίγο πιο αργά, αλλά πάντα σταθερά προς τα πάνω. Το σπιράλ δεν σταματά.

Η Θεσσαλονίκη, που δείχνει ότι έχει γίνει το νέο επενδυτικό hotspot, ξεπερνά Αθήνα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Με άνοδο 11,7% πέρυσι και 9,6% φέτος, η πόλη μοιάζει να γίνεται το νέο «αγαπημένο παιδί» της αγοράς. Αντίθετα, η Αθήνα φαίνεται να μπαίνει σε μια φάση κορεσμού – ένας κορεσμός όμως που δεν μεταφράζεται σε φθηνότερη κατοικία για όσους ζουν σε αυτήν.
Η ελληνική κτηματαγορά συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της, αλλά με νέους πρωταγωνιστές και νέες στρεβλώσεις. Οι τιμές ανεβαίνουν παντού, παρά τις διαφορές στις ταχύτητες. Τα παλιά σπίτια παίρνουν κεφάλι, η Θεσσαλονίκη τρέχει, η Αθήνα τελικά μένει πίσω – όχι όμως προς όφελος των πολιτών, αλλά απλώς ως ακόμη μία μετατόπιση δυνάμεων στην αγορά.

Για όσους ψάχνουν σπίτι, η πραγματικότητα παραμένει η ίδια: Κυνηγούν τιμές που ανεβαίνουν πιο γρήγορα απ’ ό,τι οι μισθοί τους.

