Αρνείται ο Λευκός Οίκος ότι ο Τραμπ ευνοεί τη Μόσχα στο ζήτημα της Ουκρανίας

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ αντέκρουσε την κριτική — περιλαμβανομένης και από το εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος — ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ευνοεί τη Ρωσία στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Η ιδέα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν προσεγγίζουν και τις δύο πλευρές εξίσου σε αυτόν τον πόλεμο ώστε να τον οδηγήσουν σε ένα τέλος είναι μια πλήρης και απόλυτη πλάνη», δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους.

Η Λέβιτ πρόσθεσε επίσης ότι ο Τραμπ είναι «ελπιδοφόρος και αισιόδοξος» ότι μπορεί να βρεθεί ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

