Το «κόμμα» Τσίπρα διχάζει το ΠΑΣΟΚ

Η γραμμή Ανδρουλάκη, τα σενάρια συνεργασιών και ο εσωτερικός διχασμός

«Θεωρώ και ελπίζω πως ό,τι υπάρχει στον προοδευτικό κόσμο πρέπει να συσπειρωθεί αυτή τη στιγμή με αφετηρία και επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και να έχουμε συνομιλητές μας ανθρώπους του προοδευτικού χώρου. Ακόμη και τον κ. Τσίπρα, είμαστε ανοιχτοί σε αυτόν τον διάλογο. Οποιοσδήποτε κάθεται κάτω από το πρόγραμμά μας, είναι συνομιλητής, αλλά με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη».

Αυτή η δήλωση της Ράνιας Θρασκιά ήταν αρκετή για να επαναφέρει στο προσκήνιο το αν το ΠΑΣΟΚ θα συνομιλήσει με τον επικείμενο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί η «γραμμή» που έχει δοθεί από τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά για αυτόνομη πορεία και μετεκλογικές συζητήσεις, εφόσον το ΠΑΣΟΚ έχει πετύχει τον στόχο της νίκης στις εκλογές ακόμα και με μία ψήφο διαφορά, ωστόσο στο εσωτερικό υπάρχει διχασμός για τη στρατηγική των συνεργασιών.

Οι «γέφυρες» Δούκα και Γερουλάνου

Άλλωστε η δήλωση της Ράνιας Θρασκιά δεν ήταν η πρώτη που άνοιξε το παράθυρο για διαύλους με το κόμμα Τσίπρα, είχε προηγηθεί ο Χάρης Δούκας. «Το ΠΑΣΟΚ με καθαρές θέσεις μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης και με το κόμμα Τσίπρα», είχε δηλώσει. Ο δήμαρχος της Αθήνας υποστηρίζει ανοιχτά, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι οι διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς δεν γίνεται να εξελιχθούν την τελευταία στιγμή με τις κάλπες ανοιχτές, αλλά προεκλογικά. Υπογραμμίζει ότι το συνέδριο του κόμματος πρέπει να ορίσει τη στρατηγική για αυτές, όπως και να ψηφίσει ότι δεν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ υπό καμία συνθήκη με τη Ν.Δ.

Από την πλευρά του ο Παύλος Γερουλάνος, σε τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, είχε τονίσει ότι ο διάλογος μπορεί να ανοίξει με όλους, εφόσον έχουν συζητηθεί σοβαρά μεγάλα θέματα, όπως η συνταγματική αναθεώρηση, η λειτουργία των θεσμών και των ανεξάρτητων Αρχών. «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Πέρα από την αυτονόητη απόρριψη σεναρίων συνεργασίας με τη Ν.Δ., έχουμε πολλά να κερδίσουμε με καθαρές κουβέντες απέναντι στον ελληνικό λαό», είχε υπογραμμίσει.

Η Άννα Διαμαντοπούλου επιμένει στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στις μετεκλογικές διεργασίες, εφόσον έχει την κυριαρχία, κρατώντας ίσες αποστάσεις από τη Ν.Δ. και τις δυνάμεις πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο αυτόνομος πόλος της ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα», σημείωσε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στην ΚΟΕΣ.

Η σύγκρουση κορυφής

Ο Μιχάλης Κατρίνης κοιτάζει περισσότερο προς τις υπάρχουσες κοινοβουλευτικές δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, παρά το αβέβαιο μέλλον τους λόγω Τσίπρα. Ζητά να υπάρξουν κοινές πρωτοβουλίες και να ανοίξουν οι διεργασίες για συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Ο πρώην επικεφαλής της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ έχει τη δική του προσέγγιση για την αυτόνομη πορεία του κόμματος. «Αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει ούτε πολιτική απομόνωση ούτε άρνηση πρωτοβουλιών και συγκλίσεων με πολιτικούς και κοινωνικούς χώρους που βρίσκονται εγγύτερα», σημειώνει.

Γίνεται σαφές από τις διαφορετικές τοποθετήσεις για τη στρατηγική των συνεργασιών και για το αν το ΠΑΣΟΚ θα συνομιλεί ή όχι με το κόμμα Τσίπρα ότι τα ζητήματα αυτά θα απασχολήσουν πολύ, τόσο τις συνεδριάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ όσο και το ίδιο το συνέδριό του. Το βέβαιο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πρόκειται να βάλει νερό στο κρασί της στρατηγικής για την αυτόνομη πορεία του κόμματος. Έχει δείξει ήδη τις προθέσεις του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, ταυτίζοντάς το με το «παλιό» και χρεώνοντάς του την πολύχρονη πολιτική κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Ο Τσίπρας είναι ο λόγος που ο Μητσοτάκης πήρε 41», λέει συχνά σε συνεντεύξεις του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Διαχωριστική γραμμή το δημοψήφισμα απέναντι στον Τσίπρα

Μια πρώτη διαχωριστική γραμμή που χαράσσει ο Νίκος Ανδρουλάκης απέναντι στο κόμμα Τσίπρα είναι το δημοψήφισμα του 2015, στο οποίο αναφέρεται ήδη στις προδημοσιεύσεις του ο πρώην πρωθυπουργός. Μάλιστα ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του υπερασπίζεται την επιλογή του να κάνει δημοψήφισμα και το περιγράφει ως μονόδρομο για να εκφράσει τη βούληση των πολιτών. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν καλά ότι οποιαδήποτε εικόνα προοπτικής για συμπόρευση όταν επανέρχεται η εικόνα του 2015 διώχνει τους κεντρώους ψηφοφόρους και τους συσπειρώνει γύρω από τη Ν.Δ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, πέρα από τη χάραξη διαχωριστικών γραμμών, είναι θέμα χρόνου ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης να προχωρήσει με επιθετική ρητορική και στην αποδόμηση των θέσεων του Αλέξη Τσίπρα. Η εκτίμησή του είναι ότι η «τσιπρολογία», όπως την αποκαλούν στο ΠΑΣΟΚ, βοηθά την κυβέρνηση να αποπροσανατολίζει από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, να έχει απέναντί της έναν βολικό αντίπαλο και να ενεργοποιεί ξανά τα λεγόμενα αντι-ΣΥΡΙΖΑ αντανακλαστικά για να κρατήσει τους απογοητευμένους από αυτή κεντρώους ψηφοφόρους στη δεξαμενή της.

