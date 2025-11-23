COP30: Κεντρική απόφαση χωρίς οδικό χάρτη για τα ορυκτά καύσιμα

Το κείμενο, προϊόν οδυνηρού συμβιβασμού έπειτα από διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, υιοθετήθηκε με συναίνεση.

Οι χώρες οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Μπελέμ της Βραζιλίας, στον Αμαζόνιο, υιοθέτησαν την κεντρική απόφαση της COP30 χωρίς οδικό χάρτη για την έξοδο από τη χρήση των ορυκτών καυσίμων που ζητούσαν οι Ευρωπαίοι και οι σύμμαχοί τους.

Το κείμενο, προϊόν οδυνηρού συμβιβασμού έπειτα από διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, υιοθετήθηκε με συναίνεση, καθώς καμία από τις 200 περίπου χώρες μέλη της συμφωνίας του Παρισιού δεν εξέφρασε αντίρρηση πριν ο πρόεδρος της διάσκεψης Αντρέ Κορέα ντο Λάγκο κηρύξει τη λήξη των εργασιών.

Ζητείται τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες

Στο κείμενο ζητείται ο τριπλασιασμός της χρηματοδότησης για την προσαρμογή των αναπτυσσόμενων χωρών κατά τα επόμενα δέκα χρόνια, ένα από τα αιτήματα που εκφράσθηκαν εξαιρετικά πιεστικά για τις εργασίες της COP30.

