Ολυμπιακός-Ατρόμητος 3-0: Έμεινε στην κορυφή και σκέφτεται την Ρεάλ

Χωρίς να ενθουσιάσει, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του Ατρόμητου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Χωρίς να ενθουσιάσει, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του Ατρόμητου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, ξεφεύγοντας με πέντε βαθμούς στην κορυφή από τον ΠΑΟΚ κι έξι από την ΑΕΚ που αγωνίζονται αύριο (23/11).

Το πέναλτι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (37’), που αμφισβήτησαν έντονα οι παίκτες του Ντούσαν Κέρκεζ, που έκανε ντεμπούτο στον πάγκο των Περιστεριωτών, άνοιξε το δρόμο στους «ερυθρόλευκους» που ανέβασαν το δείκτη του σκορ χάρη στην εκτελεστική δεινότητα του Μεχντί Ταρέμι (81’, 90’) και στις επεμβάσεις του Κωνσταντή Τζολάκη.

Η πρώτη καλή στιγμή στο ματς ήρθε για τους φιλοξενούμενους. Ο Χάρης Τσιγγάρας έκανε τη σέντρα στο 8’, ο Ογκνιέν Οζέγκοβιτς πήρε την κεφαλιά, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια. Ακολούθησε ένα τετράλεπτο… ξέσπασμα από τους «ερυθρόλευκους», με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη να σταματάει το πλασέ του Ελ Κααμπί (12’) και τις προσπάθειες των Τσικίνιο (14’), Ντάνιελ Ποντένσε (16’) να περνάνε εκτός εστίας.

Ο Ατρόμητος ήταν καλά οργανωμένος πίσω από την μπάλα κι έψαχνε τις στιγμές του στις αντεπιθέσεις. Σε μια από αυτές, στο ημίωρο, το δυνατό σουτ του Κίνι πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Τζολάκη.

Οι γηπεδούχοι είχαν πρόβλημα στη δημιουργία, αλλά βρήκαν τη λύση από την άσπρη βούλα. Από το VAR (Αθανάσιος Τζήλος, Κωνσταντίνος Κατοίκος) κάλεσαν τον Τάσο Σιδηρόπουλο να δει μία μονομαχία του Δημήτρη Τσακμάκη με τον Ελ Κααμπί, με τον Δωδεκανήσιο διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι. Το οποίο μετέτρεψε σε γκολ ο Μαροκινός για το 1-0 στο 37’.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός άγγιξε το δεύτερο γκολ, αλλά το αριστερό σουτ του Ζέλσον Μάρτινς εξοστρακίστηκε στη ρίζα της αριστερής δοκού του εμβρόντητου Χουτεσιώτη. Ο οποίος στάθηκε τυχερός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο Ροντινέι σέντραρε, ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν μπόρεσε να διώξει, ο Ποντένσε σούταρε αλλά πάνω στον πορτιέρο του Ατρόμητου. Χωρίς ευκαιρίες κυλούσαν τα επόμενα λεπτά, με τους δυο προπονητές να προχωρούν σε αλλαγές.

Μία του Ντούσαν Κέρκεζ, ο Τομ φαν Βέερτ, δημιούργησε μία σημαντική ευκαιρία για τον Ατρόμητο στο 63’, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε στη δεξιά του γωνία το πλασέ του Πίτερ Μίχορλ. Δυο λεπτά μετά, το δοκάρι σε δεύτερη περίπτωση αρνήθηκε στον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά σε φάουλ του Ελ Κααμπί.

Μπαίνοντας, όμως, στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν το δεύτερο γκολ. Ο Ροντινέι έκανε τη σέντρα-σουτ από τα δεξιά, ο Χουτεσιώτης έδιωξε με γροθιές προς το σημείο του πέναλτι, όπου παραμόνευε ο Ταρέμι και είχε εύκολο έργο για το 2-0. Στο 87’ ο Μακανά Μπάκου έχασε την ευκαιρία να κάνει… θρίλερ τα τελευταία λεπτά, αστοχώντας από πλεονεκτική θέση με διαγώνιο πλασέ.

Στο 90’ ο Ταρέμι έφτασε στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα, ξεπερνώντας και τον Χουτεσιώτη, όντας αποδέκτης της ωραίας αντεπίθεσης με μπροστάρη τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Με το τελικό 3-0 ο Ολυμπιακός έφτασε στις τέσσερις διαδοχικές νίκες, θα παραμείνει στην κορυφή (28 βαθμοί έναντι 23 του ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Κηφισιά) για μια ακόμη αγωνιστική και θα φιλοξενήσει με ιδανική ψυχολογία τη Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 26/11, 22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο δε Ατρόμητος, με 9 βαθμούς παραμένει στη 10η θέση.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Μίχορλ, Τσακμάκης, Μουτουσάμι.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ντιόγκο (67’ Μουζακίτης), Έσε, Μάρτινς (84’ Γιαζίτζι), Τσικίνιο (67’ Ταρεμί), Ποντένσε (83’ Στρεφέτσα), Ελ Κααμπί (67’ Γιάρεμτσουκ).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας, Οζέγκοβιτς (58’ Φαν Βέερτ), Μίχορλ (71’ Τζοβάρας), Κίνι, Ουρόνεν (71’ Μουντές), Αϊτόρ (58’ Γιουμπιτάνα), Μπακού, Τσακμάκης, Μουτουσάμι (76’ Παλμεζάνο).

