Σικάγο: Πυροβολισμοί στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Νεκρός ένας 14χρονος (Video)

Για λουτρό αίματος κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφοντας 100-300 ανήλικους σε απόλυτο χάος.

Επτά άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς ενώ 14χρονος φέρεται να έπεσε νεκρός, έξω από το Θέατρο του Σικάγο όπου είχε μόλις ολοκληρωθεί η ετήσια τελετή φωταγώγησης του δέντρου της πόλης.

Για λουτρό αίματος κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφοντας 100-300 ανήλικους σε απόλυτο χάος.

Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν και αστυνομικοί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν και δεύτερη επίθεση σε άλλο σημείο της πόλης.

🚨 Chicago’s Christmas tree lighting turned into a bloodbath just after midnight when gunfire erupted near the Chicago Theatre, killing one teen and wounding seven others (all 13-17) as 100-300 juveniles surged through the Loop in pure chaos.

Minutes later, another shooting at… pic.twitter.com/J8FoUkQpgk

— Laszlo Varga (@LaszloRealtor) November 22, 2025

Διαβάστε επίσης:

COP30: Κεντρική απόφαση χωρίς οδικό χάρτη για τα ορυκτά καύσιμα

Νέα δεδομένα από Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Δεν είναι η οριστική του πρόταση το σχέδιο των 28 σημείων

Αυστραλία: Η συγκλονιστική ιστορία της 25χρονης που επέλεξε υποβοηθούμενη αυτοκτονία λόγω ανίατης νόσου (Video)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Συντριβή αεροσκάφους στο Ντουμπάι: Νέο βίντεο από την στιγμή της πτώσης του μαχητικού

Βόλεϊ Γυναικών: Πέρασε αέρα από τα Ιλίσια ο Ολυμπιακός

Ο Χίφι έφαγε σουβλάκι και έβγαλε το καπέλο στον Φουρνιέ! (ΦΩΤΟ)

Νέο Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις έπειτα από συμπλοκή ανηλίκων έξω από σχολείο

Φαίδρα Δρούκα: «Όταν είσαι κοντά και το ζεις το παιδί σου, βλέπεις διαφορές»

Το «σχέδιο των 28 σημείων»: Προϊόν της συνάντησης Ντμίτριεφ-Κούσνερ-Γουίτκοφ;

Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Οι σημαντικές συναντήσεις στη ζωή μου με έχουν μετακινήσει ριζικά»

Κηφισιά: Ο τράπερ συνελήφθη με ναρκωτικά λίγο πριν πάει να τραγουδήσει σε μαθητικό πάρτι

Η Χρύσα Ρώπα για την κατάθλιψη: Είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» και τώρα… Ρεάλ

Καιρός: Έρχεται πτώση θερμοκρασίας – «Βούλιαξε» η Ήπειρος από τις βροχές των 400 mm

Η Γη της Ελιάς spoiler: Ένας χωρισμός και μια εγκυμοσύνη που ανατρέπουν τα πάντα

Ο Δικαστής: Ο Χάρης ζητά μεγάλο αντάλλαγμα για τη σιωπή του

Nέος συναγερμός στην Ολλανδία: Drones πάνω από το αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν – Διακόπηκε η κυκλοφορία

Τατιάνα Σλόσμπεργκ: Συγκλονίζει η εγγονή του Κένεντι για τη μάχη της με τη λευχαιμία – «Έχω μόνο έναν χρόνο ζωής»

Μια Νύχτα Μόνο spoiler: Η Αρετή δεν μένει ασυγκίνητη στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα

Πάτησε κορυφή η Παρί Σεν Ζερμέν

Προπονητής ομάδας του Big-4 εξετάζεται από εθνική ομάδα (ΦΩΤΟ)

Καθάρισε την Αταλάντα η Νάπολι

Τζολάκης: «Θα προσπαθήσουμε να κοιτάξουμε την Ρεάλ Μαδρίτης στα μάτια»

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
Tzimas Home Accessories
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
ACS ...σημαίνει courier
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save