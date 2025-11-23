Σικάγο: Πυροβολισμοί στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Νεκρός ένας 14χρονος (Video)
Επτά άτομα δέχτηκαν πυροβολισμούς ενώ 14χρονος φέρεται να έπεσε νεκρός, έξω από το Θέατρο του Σικάγο όπου είχε μόλις ολοκληρωθεί η ετήσια τελετή φωταγώγησης του δέντρου της πόλης.
Για λουτρό αίματος κάνουν λόγο αυτόπτες μάρτυρες, περιγράφοντας 100-300 ανήλικους σε απόλυτο χάος.
Σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκαν και αστυνομικοί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν και δεύτερη επίθεση σε άλλο σημείο της πόλης.
Chicago’s Christmas tree lighting turned into a bloodbath just after midnight when gunfire erupted near the Chicago Theatre, killing one teen and wounding seven others (all 13-17) as 100-300 juveniles surged through the Loop in pure chaos.
