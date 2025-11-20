Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι υπέγραψε τον νόμο για τη δημοσιοποίηση του φακέλου Επστάιν
Σοκάρει ο άγριος ξυλοδαρμός έφηβης από συνομήλικές της – Την κλωτσούν με μανία στο κεφάλι και το σώμα και τη βρίζουν (Video)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έφερε στη δημοσιότητα το Star από τον άγριο ξυλοδαρμό μίας έφηβης κοπέλας από συνομήλικές της.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που έφερε στη δημοσιότητα το Star από τον άγριο ξυλοδαρμό μίας έφηβης κοπέλας από συνομήλικές της.

Στο σχετικό clip το κορίτσι που δέχεται την επίθεση καταγράφεται πεσμένο στο έδαφος, ενώ γύρω της τέσσερις συνομήλικές της τη χτυπούν με μανία, και την κλωτσούν με δύναμη στο πρόσωπο και στο σώμα.

Οι τέσσερις έφηβες καταγράφονται να βρίζουν την κοπέλα και στη συνέχεια να την πιάνουν από τα ρούχα της, να τη σηκώνουν στον αέρα και να την πετούν στο έδαφος, ενώ δε σταματούν ακόμα και όταν το κορίτσι μοιάζει να έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από επίθεση πέντε νεαρών

Θύμα ξυλοδαρμού από πέντε έφηβους έπεσε τη Δευτέρα, 17/11, και ένας 16χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως υποστήριξε το θύμα, ο ίδιος ήταν μαζί με φίλους του, όταν τους πλησίασε μία παρέα πέντε νεαρών και τους ρώτησε αν κάποιος από εκείνους είχε πάρει ένα κράνος που αναζητούσαν.

Σύντομα η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με τον 16χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο χτυπημένος στο μάτι, ενώ η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε τους δράστες της επίθεσης.

