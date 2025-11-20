 Θεσσαλονίκη: Έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου

Η εθελοντική ομάδα συνεργαζόμενη με τις αρχές κινητοποίησε 23 μέλη της τα οποία ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν την 16χρονη

Σε κινητοποίηση τέθηκε τις τελευταίες ώρες η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης μετά από αίτημα του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τον εντοπισμό μιας ανήλικης που αγνοείται στην περιοχή Χαριλάου.

Η Αστυνομία έχει ενημερωθεί για εξαφάνιση από το απόγευμα.

Η εθελοντική ομάδα συνεργαζόμενη με τις αρχές κινητοποίησε 23 μέλη της τα οποία ξεκίνησαν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν την 16χρονη.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

Στις 19/11/2025, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από τη περιοχή της Ανάληψης, Θεσσαλονίκης, η Γεωργία Α. 16 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 19/11/2025, για την εξαφάνισή της και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Γεωργία Α. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μακριά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γαλάζια μπλούζα, γαλάζια φόρμα παντελόνι, μαύρο μπουφάν, καπέλο και είχε μπορντό σακίδιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική ομάδα Έρευνας και Διάσωσης “Θανάσης Μακρής” του Χαμόγελου του Παιδιού μαζί με την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Θεσσαλονίκης (ΕΟΔ), την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ) και την Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να βοηθήσουν στην αναζήτηση της ανήλικης.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

