Ρυζοσαλάτα με τόνο, καλαμπόκι και αυγό

Μια απλή, γρήγορη και πεντανόστιμη σαλάτα ρυζιού φτιαγμένη με απλά υλικά που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας.

Μια απλή, γρήγορη και πεντανόστιμη σαλάτα ρυζιού φτιαγμένη με απλά υλικά που έχουμε όλοι στην κουζίνα μας.

Μπορεί να σερβιριστεί ως ορεκτικό σε ατομικά μπολ ή ποτήρια, απλωμένη πάνω σε κρακεράκια ή σαν γέμιση σε τοστ και μέσα σε αλμυρά ταρτάκια. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε στρώσεις σε σχήμα πύργου για να εντυπωσιάσει με την παρουσίασή της σε ένα εορταστικό τραπέζι.

Υλικά για τη Συνταγή

250 γραμμάρια τόνο σε νερό, κονσέρβα, καλά στραγγισμένη

100 γραμμάρια ρύζι για πιλάφι, έτοιμο βρασμένο

100 γραμμάρια καλαμπόκι κονσέρβα, καλά στραγγισμένο

2 αυγά βρασμένα σφικτά και κομμένα σε κύβους

1 αγγούρι, κομμένο σε μικρούς κύβους

2-3 κλωνάρια άνηθο, ψιλοκομμένο

3 κουταλιές της σούπας μαγιονέζα

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1.Αρχικά προβράστε το ρύζι σε άφθονο αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσει. Στραγγίστε το καλά σε ένα σουρωτήρι και αφήστε το να κρυώσει.

2.Στραγγίστε το καλαμπόκι και αφήστε το στην άκρη. Κάντε το ίδιο με τον τόνο και λιώστε τον με ένα πιρούνι. Επιλέξτε τόνο στο ζουμί του, χωρίς προσθήκη λαδιού—είναι νόστιμος και έχει λιγότερες θερμίδες.

3.Βράστε τα αυγά σφιχτά, αφήστε τα να κρυώσουν, ξεφλουδίστε τα και κόψτε τα σε μικρούς κύβους. Πλύντε το αγγούρι, στεγνώστε το και κόψτε το σε μικρούς κύβους. Οι σαλάτες στις οποίες τα υλικά είναι κομμένα στο ίδιο μέγεθος φαίνονται πολύ πιο ελκυστικές. Πλύνετε τον άνηθο, στεγνώστε τον και ψιλοκόψτε τον κι αυτόν.

4.Βάλτε τον τόνο, το ρύζι, το καλαμπόκι, τα αυγά, το αγγούρι και τον άνηθο σε μια σαλατιέρα και αλατοπιπερώστε κατά βούληση. Προσθέστε τη μαγιονέζα και ανακατέψτε καλά τη σαλάτα.

Συμβουλές

-Αν σκοπεύετε να σερβίρετε τη σαλάτα σε στρώσεις, τοποθετήστε τα υλικά ως εξής: τόνος, ρύζι, καλαμπόκι, αυγά, αγγούρι. Απλώστε λίγη μαγιονέζα σε κάθε στρώση. Πασπαλίστε τη σαλάτα με άνηθο και τοποθετήστε την στο ψυγείο για μία ώρα. Στη συνέχεια, σερβίρετε όπως θέλετε.

-Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ντρέσινγκ, όχι μόνο με μαγιονέζα αλλά να το αραιώσετε με γιαούρτι σε οποιαδήποτε αναλογία θέλετε (αυτό θα μειώσει την περιεκτικότητα του πιάτου σε θερμίδες).

